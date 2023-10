escuchar

En medio del polémico divorcio entre Sophie Turner y Joe Jonas salió a la luz una carta escrita por el cantante que puede ser crucial en la batalla legal por la custodia de sus hijas, Willa y Delphine. Luego de que la pareja anunciara su separación tras cuatro años de matrimonio, las acusaciones cruzadas y hasta una denuncia por no devolver a las pequeñas cuando correspondía hizo que la expareja comience a discutir la tenencia de las menores de 1 y 3 años. Mientras que ella quiere mudarse al Reino Unido, él quiere que las niñas se críen en los Estados Unidos como hasta ahora.

Joe Jonas de compras con sus hijas en el bajo Manhattan Instar Images/The Grosby Group

La semana pasada, la actriz demandó a su ex por “violación de los derechos de custodia” argumentando que sus hijas estaban retenidas en Nueva York, tierra en la que vivieron en familia hasta anunciar su separación. Sin embargo, inmediatamente el ex Jonas Brothers negó estas acusaciones. “Joe busca compartir la paternidad para que sean criadas tanto por su madre como por su padre y, por supuesto, también está de acuerdo con que las niñas crezcan tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido”, expresaron sus abogados.

“Cuando se utiliza un lenguaje como secuestro es, en el mejor de los casos, engañoso y, en el peor, un grave abuso del sistema legal. Las niñas no fueron secuestrados”, agregaron en un comunicado.

En medio de este tire y afloje, ahora la actriz presentó una prueba en la justicia que podría favorecerla en su intención de llevarse a las niñas con ella al Reino Unido . La prueba en cuestión es una carta que Joe Jonas escribió tiempo atrás (dos meses antes de la ruptura), en donde manifiesta sus ganas de vivir en la tierra de su mujer. Según el documento difundido por Page Six, el músico hablaba de la nueva residencia familiar valuada en unos 7,5 millones de libras en Wallingford, Oxford.

“En cuanto doblamos la esquina y vimos las preciosas contraventanas azules, experimentamos una sensación de magia sin igual”, decía en el escrito sobre este nuevo hogar con gallinas, ponis y huertos. “Me ha encantado la idea de llevar a mis hijas a la escuela en el barco y poder pasar una tarde tranquila yendo al pub con amigos por mi cuenta”, agregó unas líneas después.

“Podemos imaginar a nuestras hijas creciendo aquí y haciendo de este nuestro hogar para siempre. Realmente creo que Sophie y yo podremos cuidar de Willa y Delphine durante muchos años y rendir homenaje a la magia que has creado aquí”, remató hablándole directo al constructor de esta vivienda de ensueño.

Lamentablemente, los planes y deseos del cantante quedaron truncos cuando hace unas semanas anunció su repentina separación de la madre de sus hijas. Y ahora esta carta podría volverse en su contra a la hora de definir el futuro lugar de residencia de las niñas, ya que Turner podría usarla en su contra al declarar que habían estado planificando durante meses esta mudanza para finales de 2023.

Doble casamiento, una conversación indiscreta y separación

Joe Jonas y Sophie Turner eran una de las parejas más cool del ambiente . Tras conocerse en 2016, decidieron contraer matrimonio tres años después. Primero, se casaron en Las Vegas ante un imitador de Elvis en la capilla A Little White Chapel. Luego, con una gran boda en un castillo en Francia a la que acudieron importantes personalidades de la industria. Willa su primera hija llegó en 2020 y, dos años después, la familia se agrandó con la llegada de Delphine.

Joe Jonas y Sophie Turner estuvieron casados durante cuatro años @sophiet / Instagram

Sin embargo, y a pesar de tener un montón de sueños aún por cumplir, el matrimonio llegó a su fin a comienzos de septiembre. “Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio de manera amistosa”, anunciaron de manera conjunta dando cuenta que la decisión había sido mutua.

Pero con el correr de los días trascendió que fue el cantante quien decidió ponerle punto final a esta historia de amor. ¿El motivo? Si bien ellos prefirieron guardar silencio, un allegado a la pareja le confió a la publicación Us Weekly cuál fue “la gota que rebalsó el vaso” para Jonas, aquello que lo condujo a pedir el divorcio de manera inmediata. El músico habría escuchado a su ex “hablar sobre él de manera despectiva” y la situación le dolió tanto como para no querer seguir apostando a la relación. “No fue nada más que eso”, dijo la fuente sobre lo que vio el cantante a través de la cámara de seguridad de la casa que compartía con Turner.

En la misma línea, el portal TMZ informó que Jonas “escuchó y fue testigo de algo a través de la cámara que hay en el timbre de su casa”, un hecho imperdonable que le hizo contemplar el divorcio como única opción posible para seguir adelante. “Joe tenía acceso a una cámara que capturó a Sophie diciendo y/o haciendo algo que le hizo darse cuenta que el matrimonio estaba terminado”, sumó el portal en su críptica información, a la que ahora se le suma el dato de que la exGame of Thrones habría dicho cosas “muy negativas” sobre Jonas.

Además en ese momento trascendió que Joe no comulgaba con el estilo de vida de su exmujer, quien disfrutaba de salir mucho con amigas. Si bien el anuncio fue hace apenas un mes, cercanos a la expareja aseguraron que el músico y la actriz habían pasado todo el verano distanciados. “No se llevan bien desde hace tiempo, pero esperan resolver todo esto de manera amistosa”, revelaron por ese entonces. Un deseo que a juzgar por las pruebas nunca pudo concretarse.

