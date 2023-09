escuchar

Tras días de especulaciones sobre el estado de su relación, este miércoles Joe Jonas y Sophie Turner decidieron terminar con los rumores y comunicaron, desde sus respectivas redes sociales, que efectivamente van a divorciarse . “Declaración conjunta de ambos”, escribió la expareja en un texto contundente que cerraron a comentarios. “Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos decidido mutuamente poner fin a nuestro matrimonio de manera amistosa”, anunciaron el músico de 34 años, y la actriz, de 27, en el posteo que confirmó lo que se venía sospechando por diversos indicios, como las constantes consultas a abogados en las últimas semanas.

Joe Jonas y Sophie Turner estuvieron cuatro años juntos y tienen dos hijas en común Chris Pizzello - Invision

Asimismo, Jonas y Turner se hicieron eco de las versiones que circularon sobre su ruptura. “Hay muchas historias que especulan con el porqué [de la separación], pero esta es una decisión consensuada y esperamos sinceramente que todos puedan respetar nuestros deseos de privacidad para nosotros y para nuestros hijos”, añadieron sobre el final del comunicado.

La publicación llega después de que el vocalista de los Jonas Brothers le solicitara el divorcio de la actriz de Game of Thrones esta semana, en Miami, donde ambos residen, aunque ahora en casas separadas, ya que decidieron vender la mansión que compartían junto a sus dos hijas. En documentos obtenidos por la revista People, la demanda de divorcio se fundamenta en que “el matrimonio entre las partes está irremediablemente roto” .

En las últimas horas, trascendió la razón por la que el músico le habría pedido el divorcio de manera abrupta a su expareja, lo que abre un nuevo capítulo más escandaloso en esta ruptura. De acuerdo a lo que informó el portal TMZ, Jonas “escuchó y fue testigo de algo a través de la cámara que hay en el timbre de su casa”, y eso habría sido “la gota que rebalsó el vaso”, un hecho imperdonable que lo condujo nada menos que a divorciarse de Turner . “Joe tenía acceso a una cámara que capturó a Sophie diciendo y/o haciendo algo que le hizo darse cuenta que el matrimonio estaba terminado”, sumó el portal en su críptica información.

Joe Jonas habría visto algo imperdonable y por eso le solicitó el divorcio a Sophie Turner Instagram: @sophiet

Por otro lado, trascendió que Jonas quería una cotidianidad “más tranquila” que colisionaba con el estilo de vida de su exmujer, quien disfrutaba de sus salidas cuando no se encontraba con sus pequeñas hijas. Además, una fuente le dijo a People que la expareja había estado viviendo “vidas separadas durante meses” y mencionó que el músico y la intérprete habían pasado todo el verano distanciada. “No se llevan bien desde hace tiempo, pero esperan resolver todo esto de manera amistosa”, ampliaron.

Doble boda, mensajes románticos y el flechazo inicial

Joe Jonas y Sophie Turner estuvieron casados cuatro años @sophiet / Instagram

En junio de 2019, el músico y la actriz fueron noticia por la idílica boda que llevaron a cabo en un castillo de Francia , lugar donde se casaron por segunda vez. Entre los invitados se encontraban los hermanos de Joe, Nick y Kevin, junto a sus esposas, Priyanka Chopra y Danielle Jonas. Por otro lado, Maisie Williams, compañera de Game of Thrones y gran amiga de Turner, fue la dama de honor. A la pareja se la había podido ver en París toda la semana previa al gran evento que incluyó una fiesta al lado de una enorme pileta, fiel al estilo descontracturado de los novios.

Un mes antes de su desembarco en Francia, el actor y la actriz se casaron en Las Vegas, cuando dieron el sí ante un imitador de Elvis en la capilla A Little White Chapel. De todos modos, según ellos mismos expresaban por entonces, siempre había estado en los planes realizar una ceremonia tradicional en Europa, como efectivamente hicieron.

Sophie Turner y Joe Jonas, en su primera boda en Las Vegas Instagram

Jonas y Turner fueron vistos juntos por primera vez en octubre de 2016 y desde entonces cultivaron un perfil bajo. A fines de 2017, anunciaron su compromiso en las redes sociales, al compartir en Instagram una imagen del anillo con el que oficializaron su relación. En ese momento, Turner hablaba de un flechazo inevitable. “Siento que es más fácil estar en pareja con alguien que entiende la industria y cómo es ese mundo. Ya sabés que no te vas a poder ver todo el tiempo, y no te sentís mal al decirle ‘Mi publicista me dijo que no puedo hacer esto’”, declaraba la actriz al iniciar su noviazgo con el músico.

Joe Jonas y Sophie Turner, cuando fueron a un salón de comidas al aire libre con su hija Mega/The Grosby Group

La pareja tuvo a su primera hija, Willa, en 2020, y a su hermana menor (identificada en los documentos de divorcio como DJ), dos años después . En cuanto a la custodia de las pequeñas, fuentes cercanas a la pareja actualmente señalan: “Como familia, tenían su sede en Florida. Las nenas estuvieron con él los últimos meses, viajando con él y su familia mientras estaba de gira. Sophie ha estado trabajando en el Reino Unido”. De todos modos, la actriz sí fue vista bailando en el estadio de los Yankees durante la noche inaugural de la gira de los Jonas Brothers el mes pasado.

LA NACION