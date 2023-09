escuchar

Luego de un final abrupto y cuando parecía que los conflictos de la separación tendrían más que ver con los bienes compartidos y los motivos del final que con la crianza de sus hijas, Sophie Turner sorprendió al acudir a la Justicia y demandar a Joe Jonas por “retener” a sus hijas. Sorprendido por el accionar de su ahora exmujer, el artista hizo público su punto de vista a través de su representante. “Es un grave abuso del sistema legal”, aseguró el hombre. “Las niñas no fueron secuestradas”, sumó.

El último giro en la complicada situación del exmatrimonio tuvo lugar este jueves cuando trascendió que la actriz de Game of Thrones, de 27 años, acudió al Tribunal de Nueva York para solicitar el regreso de sus hijas a su Inglaterra natal. Las menores tienen 1 y 3 años y según la intérprete su ex retuvo sus pasaportes para que no puedan retornar al Reino Unido. Jonas, de 34 años, solicitó el divorcio de Turner a principios de este mes en Florida, Miami.

Jonas y Turner siempre llamaron la atención del público y la prensa en las alfombras rojas Matt Winkelmeyer - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según publicó el Daily Mail, Jonas reaccionó indignado al accionar de Turner y refutó sus palabras de forma pública. En un comunicado enviado al medio, el representante del artista aseguró que Jonas busca acordar una “paternidad compartida” y agregó, contundente: “Las niñas no fueron secuestradas”.

“Este es un desafortunado desacuerdo legal sobre un matrimonio que tristemente está llegando a su fin. Cuando se utiliza un lenguaje como ´secuestro´ es, en el mejor de los casos, engañoso y, en el peor, un grave abuso del sistema legal. Las niñas no fueron secuestradas”, sigue el texto.

“Después de estar bajo el cuidado de Joe durante los últimos tres meses por acuerdo de ambas partes, las chicas están actualmente con su madre. Sophie hace esta afirmación sólo para trasladar el proceso de divorcio al Reino Unido y sacar a las niñas de Estados Unidos de forma permanente”, continúa el descargo.

El comunicado de Joe Jonas y Sophie Turner que confirmó su separación no hacía prever el escándalo que protagonizan hoy los artistas @sophiet / Instagram

El representante de Jonas también dijo que el cantante “ya había rechazado todas y cada una de las declaraciones supuestamente hechas en su nombre que denigraban a Sophie”. “Se hicieron sin su aprobación y no son consistentes con sus puntos de vista. Su deseo es que Sophie reconsidere su dura posición legal y avance de una manera más constructiva y privada. Su única preocupación es el bienestar de sus hijos”.

Por último, negó la acusación de Turner de que ella no sabía que él estaba solicitando el divorcio. “Después de múltiples conversaciones con Sophie, Joe inició el proceso de divorcio en Florida, ya que Florida es la jurisdicción apropiada para el caso. Sophie sabía que Joe iba a solicitar el divorcio”, aseguró el hombre.

Con el ánimo de aclarar toda la situación, el representante explicó que Joe y Sophie mantuvieron una reunión cordial el domingo pasado en Nueva York, que en esa charla acordaron trabajar para lograr un acuerdo amistoso de paternidad compartida y que menos de 24 horas después la actriz le dijo que quería llevarse a sus hijas de forma permanente al Reino Unido. Luego acudió a la Justicia.

La versión de Sophie Turner

Luego de la ruptura, Sophie Turner se dejó ver en compañía de Taylor Swift en Via Carota, en la ciudad de Nueva York Splash News/The Grosby Group

Según aseguró Turner, el fin de su matrimonio se dio de forma repentina. Todo comenzó, según aseguró en el Tribunal, luego de una discusión, el 15 de agosto de este año. Quince días después, Jonas pidió el divorcio en Florida. De esta situación, Sophie Turner, quien se encuentra rodando en el Reino Unido, explicó que se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación.

En varios de los documentos judiciales que llegaron al Daily Mail, Turner alega que la pareja había hecho planes para trasladar a sus hijas a un nuevo hogar en Inglaterra antes de separarse. Los planes familiares consistían en reencontrarse todos allí luego de la gira de Jonas. Incluso habrían hablado de comprar una propiedad -una hermosa casa rural en Henley on Thames- para ocupar a finales de 2023. “En cumplimiento del plan compartido de las partes, las niñas viajaron a los Estados Unidos con el padre y su niñera”, señala uno de los documentos. Luego, llegó el fin del matrimonio, las versiones encontradas y el escándalo. Sophie y Joe estuvieron casados durante cuatro años.

