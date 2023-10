escuchar

Como si se tratara de una regla tácita, en momentos en los Hollywood flaquea, los éxitos no se discuten. Mucho menos si la película en cuestión no está protagonizada por superhéroes, sino basada en la vida de un estadounidense que resultó una pieza clave en el desarrollo bélico de ese país. Pero Spike Lee demostró más de una vez que las convenciones no lo detienen y volvió a ubicarse en el centro de la polémica.

El realizador de Malcom X fue consultado sobre uno de los mayores éxitos de taquilla del año: Oppenheimer, la película dirigida por Christopher Nolan y centrada en la vida del físico teórico J. Robert Oppenheimer, quien dirigió la investigación para crear la bomba atómica , un elemento que los Estados Unidos utilizó en 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki, y que mató a cientos de miles de civiles japoneses.

Cillian Murphy y Christopher Nolan en el set de Oppenheimer (Foto: Universal Pictures)

El film está basado en la biografía de Oppenheimer, escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin en 2005, y retrata la tumultuosa vida del científico, además de su lucha interna tras el ataque. Sin embargo, no recrea los bombardeos ni sus consecuencias en Japón, sino que se limita en gran medida a la perspectiva de su protagonista.

La otra cara

Spike Lee fue consultado sobre la obra de Nolan y no dudó en calificarla como una “gran película”, pero no pudo evitar añadir que hubiese sido bueno que se mostrara “lo que le pasó al pueblo japonés” .

“Nolan es un cineasta enorme, y esto no es una crítica. Es un comentario”, aclaró el realizador en una entrevista publicada por Washington Post. “ Si Oppenheimer dura tres horas, me hubiese gustado que se le dedicara algunos minutos a retratar o contar qué fue lo que le pasó a los pobladores de Hiroshima y Nagasaki tras los bombardeos. La gente se vaporizó. Muchos años después, la gente sigue siendo radiactiva ”, indicó.

Y apuntando a su colega, señaló: “ No es que no tuviera poder. Él les dice a los estudios qué hacer. Me hubiera encantado que el final de la película mostrara lo que provocó el haber arrojado esas dos bombas nucleares sobre Japón ”. Pero para dejar en claro que su crítica no era malintencionada, sino más bien el comentario de alguien formado e informado, contó que admira a Nolan y que les mostró a sus alumnos Dunkerque, estrenado en 2017, que transcurre durante la Segunda Guerra Mundial y fue protagonizado por Tom Hardy, Cillian Murphy y Harry Styles. “Todo esto lo digo con amor. Y apuesto a que Nolan también cambiaría, agregaría o sacaría cosas de Haz lo correcto y Malcolm X”, afirmó, en referencia a sus propias películas.

Robert Downey Jr, Christopher Nolan, Emily Blunt, Cillian Murphy, Florence Pugh y Matt Damon, en el estreno de Oppenheimer en Londres Ian West - PA Wire

La decisión de que el film no incluya imágenes sobre los bombardeos ni sus consecuencias recibió otras críticas mucho más veladas que las de Spike Lee, pero también defensas encendidas. Justin Chang, crítico de Los Angeles Times, fue uno de los que ponderó el punto de vista del realizador al afirmar que Nolan trata los ataques “como una ausencia profunda, una acusación silenciosa”.

Oppenheimer se convirtió en uno de los fenómenos cinematográficos del año, con una recaudación de 930 millones de dólares a pesar de no haber contado con la promoción esperada por parte de sus protagonistas, que debieron ausentarse a último momento del estreno en Londres por el paro de actores que aún pone en jaque a la industria. Su elenco es multiestelar: además de Murphy actúan Matt Damon, Robert Downey, Jr., Emily Blunt, Florence Pugh, Jason Clarke y Kenneth Branagh en roles centrales.

El drama de tres horas se convirtió en la tercera película más taquillera de Nolan, detrás de las dos basadas en Batman, uno de los superhéroes más queridos de la editorial DC, El caballero oscuro, de 2008 y El caballero oscuro regresa, de 2012.

