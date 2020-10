Stefy Xipolitakis habló de su paso por MasterChef Celebrity y de su escasa relación con la cocina

27 de octubre de 2020

"Juntas somos dinamita. Nos divertimos mucho con Vicky, que les cuento está bárbara y dentro de poco le dan el alta y volvemos con todo", comentó Stefy Xipolitakis sobre su hermana, que está aislada desde que le diera positivo el test de Covid-19 tanto a ella como a su hijo Salvador Uriel.

"Somos el complemento de la vida. Nacimos en una familia muy alegre y unida, y tenemos esa esencia. Mamá es igual a nosotras. Bueno, en casa todos somos así", agregó Stefy. Contenta por haber participado en Masterchef Celebrity como ayudante de Vicky, Stefy habló sobre la onda que tienen Vicky y el jurado más temido, Germán Martitegui: "Hay una química muy linda. No sé a qué se debe, pero se nota que hay algo ahí. Quizá es porque los dos son padres de chicos chiquitos y tienen mucho en común", dijo con picardía, invitada a Cortá por Lozano, en Telefe. Y preguntó si el chef tiene un hermano, "porque mi novio dejó de prestarme atención".

Sobre su participación en Masterchef Celebrity, "la Griega" contó qué quiso decir cuando se refirió a "huevo mojado". "Soy descendiente de griegos y a veces pienso en griego. Entonces, cuando quise decir huevo me apareció la palabra en griego, me apareció melato. Y quise arreglarla y por eso dije huevo mojado". Y confesó: "No soy ama de casa. El arte culinario no es lo mío, y por eso temblaba cuando me invitaron a ayudar a Vicky. No sabía si era una ayuda. En casa ella siempre fue la que más se interesó por la cocina. Cuando éramos chiquitas ella se quedaba viendo Cocineritas y canales de gourmet. Y tiene mucha imaginación para cocinar. Yo fui en modo asistente y ella me dirigía". Y entre risas aseguró: "la primera vez que corté una papa fue en el programa y Germán me felicitó. Fue un halago tan grande. Y pude ayudar a mi hermana en eso".

Stefy fue sincera y contó que nunca antes había cocinado. "En casa cocina mamá y muy rico y sano. Y cuando Vicky vivía en casa, la ayudaba. Yo tendría que haberme mudado este año pero me quedé por la pandemia, para cuidar a mis padres. Pero ya estoy en fecha de vivir sola" cerró entre risas.

