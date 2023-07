En fotos: Moria Casán celebró el cumpleaños de Stefy Xipolitakis y evitó referirse a la muerte de su exmarido, Luis Vadalá

escuchar

Stefy Xipolitakis cumplió 38 años y, en esta oportunidad, decidió festejarlo a lo grande. La bailarina y cantante celebró en un restaurante de Palermo junto a familiares y amigos, entre los que se encontraban su hermana, Vicky, y su “madrina artística” Moria Casán.

Para recibir el nuevo año, Stefy lució un pantalón metalizado, remera negra, campera verde flúo y zapatillas haciendo juego. Su hermana, en tanto, eligió un conjunto deportivo en dorado, con zapatillas blancas de Louis Vuitton y una gorra de Gucci, con el clásico estampado de la marca italiana.

Las hermanas Xipolitakis junto a Moria Casán Gerardo Viercovich

Por su parte, Moria disfrutó de una noche de distensión luego de que se conociera la noticia de la muerte de su exmarido, Luis Vadalá. Luciendo un pantalón negro, una remera estampada, anteojos y campera puffer, la diva se mostró sonriente y relajada, y evitó referirse al tema.

El abrazo entre Moria y Stefy Gerardo Viercovich

En Implacables (elnueve) se había puesto este domingo en contacto con Maxi Cardaci, el jefe de prensa de Moria, quien reveló que la actriz conoció la noticia del fallecimiento de Vadalá a través de Luis Ventura y que le envió sus condolencias a la familia de su expareja. En tanto, le respondió un frío mensaje al periodista Daniel Gómez Rinaldi. “No tengo nada que decir, solo que estoy viva y preparándome para hacer Brujas 30 años”, expresó Casán, que también escribió en sus redes sociales la frase “Estoy viva”.

Moria no quiso perderse el festejo de una de sus ahijadas artísticas Gerardo Viercovich

La relación entre Casán y Vadalá se extendió por 10 años, entre 1990 y 2001, y no finalizó en los mejores términos. En 2007, a partir de la inclusión del empresario en el reality Gran Hermano Famosos, la diva recurrió a sus abogados para interponer un “bozal legal” que le impidiera hablar abiertamente sobre ella. “Ella inició un juicio, que ya lleva 11 años, y continuamos en un proceso por una especie de bozal legal que busca ponerme. En realidad, en la Argentina no existe esa ley o instancia”, le decía Vadalá a LA NACIÓN en 2014. “Después de tantos años, entiendo que ya estaremos en la parte final del pleito. La verdad, el tema no tiene ni ton ni son”.

Moria Casán y Stefy Xipolitakis Gerardo Viercovich

Stefy, la gran agasajada de la noche, se lanzó recientemente como cantante y está tratando de darle un giro a su carrera artística. Amante de la música, ya tiene sus primeros temas publicados y busca seguir creciendo dentro de la industria con un perfil mucho más bajo que el de su hermana.

Las hermanas Xipolitakis Gerardo Viercovich

Días atrás, se solidarizó con Silvina Luna por el complicado cuadro de salud que atraviesa, ya que ella también fue víctima del doctor Anibal Lotocki. “Tenemos una bomba en nuestro cuerpo”, escribió en un conmovedor posteo. “A cualquiera de todas las que pasamos por las manos de ese asesino nos puede pasar lo que le está pasando a ella, porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo” .

Las mujeres le hicieron frente al frío para salir a festejar Gerardo Viercovich

“Pasé muchos años de terapia para poder hablar de esto y, para que no me haga peor de lo que una ya lo lleva, lo expreso por acá. Para poder cuidar mi psiquis y poder seguir con mi alegría y mi música en mis momentos lindos, en donde fluye mi energía”, expresó la modelo, que apuntó que se encuentra fuera de la Argentina en estos momentos.

Y cerró: “Las cosas están en la Justicia. Lamento profundamente lo que está pasando con Silvina. Le mandamos mucha luz y justicia”.

Stefy Xipolitakis festejó su cumpleaños en Ribs Al Río Gerardo Viercovich

LA NACION