Estefi Xipolitakis, invitada de su hermana en MasterChef Celebrity. Crédito: Gentileza Telefe

27 de octubre de 2020 • 01:19

El personaje de villano de Germán Martitegui en MasterChef Celebrity disparó un coletazo inesperado, que fue el de cierto juego de seducción que se dio entre algunas de las participantes. El camino que comenzó de manera sutil Leti Siciliani fue rápidamente continuado por Vicky Xipolitakis, mucho más directa y frontal que su compañera. Y ni hablar cuando se potencia con su hermana Estefanía.

En un desafío que incorporó la colaboración de familiares y parejas, Estefi apareció para ayudar (es un decir, porque nunca había pelado una papa en su vida) a su hermana y, de paso, aprovechó para confrontar al chef.

"¿Tenés onda con Vicky?", le disparó mientras Martitegui probaba el plato impertérrito. "Te está hablando Gerchu", sumó la participante pinchando al jurado. "Bienvenido, Germán, a la familia, bravo. Lo hacemos Xipolitakis. Y bueno, si tenés un hermano avisame", completó la invitada entre las carcajadas de ambas.

La devolución de Germán estuvo acorde a los elogios recibidos. "Me sorprende que cocinen bien, como también me sorprende cómo las dos pueden hacer un plato que no comieron nunca en su vida y que quede exactamente igual a lo que tiene que quedar, con el sabor que tiene que tener. Podés estar contenta, ayudaste muy bien a tu hermana y hacen un muy buen equipo".

Gracias a Estefi, o a pesar de ella, Vicky terminó entre las mejores de la noche, con grandes chances de pasar a la próxima ronda. Y de paso, recibió la bendición de su hermana para seguir adelante su beboteo con Martitegui: "Si a Vicky le hace bien ese emplatado, bienvenido sea. Y que haya postre".