Steven Spielberg, Laura Dern y Jeff Goldblum despidieron a Sam Neill: “Nunca será olvidado”

La muerte de Sam Neill provocó un profundo dolor en la comunidad cinematográfica. A sus 78 años, el actor de enormes películas como Una mujer poseída o En la boca del miedo, falleció y dejó a sus espaldas una notable carrera que lo llevó a trabajar con importantes nombres de la industria. Entre ellos, el de Steven Spielberg, quien lo dirigió en Jurassic Park, una de las piezas clave en la filmografía del intérprete. Por ese motivo es que en un día tan triste, el propio Spielberg le dedicó a Neill un sentido mensaje.

Steven Spielberg Jordan Strauss - Invision

En un comunicado publicado por Variety, Spielberg expresó: “Sam era excepcionalmente colaborativo. Para él era muy difícil componer a un personaje que trataba a los chicos como si fueran sucios y olorosos, porque eso era lo opuesto al modo en el que él, siendo un padre amoroso, trataba a sus propios hijos”.

Más adelante, el director agregó: “Realmente adoré hacer todas las películas de Jurassic Park con él. Junto a Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos nuestra familia jurásica, y Sam nunca será olvidado por nosotros o por los millones de sus fans alrededor del mundo”.

Laura Dern THIBAUD MORITZ - AFP

Por su parte, Laura Dern, también escribió un mensaje dedicado a la memoria de Neill. En palabras cargadas de emotividad, la actriz redactó: “Sam fue mi querido amigo de toda la vida. Él me mostró la profundidad de la lealtad, la protección y el amor, siempre con una astucia seca. Él fue un caballero noble y verdadero, envuelto en el coprotagonista de mis sueños”. Y por último, la actriz concluyó: “Te amaré por siempre, Doctor Alan Grant”, en referencia al nombre de ficción que el actor utilizó en la saga de Jurassic Park.

Jeff Goldblum, otro de los protagonistas de Jurassic Park, recurrió a sus redes sociales para despedir a Neill, y escribió: “Comienza la próxima gran aventura. Te amo, siempre y para siempre”.

De qué murió Sam Neill

Sam Neill Richard Shotwell - Invision

En 2023, Neil contó en público que había sido diagnosticado con linfoma de células T angioinmunoblástico, un tipo poco común de linfoma no Hodgkin. Él mismo anunció que se trataba de un tipo de cáncer de sangre en etapa tres, una enfermedad por la que en ese momento ya recibía tratamiento desde principios del año anterior.

De acuerdo al comunicado que emitió su círculo íntimo en su cuenta de Instagram, el actor “seguía libre de cáncer” cuando murió y no precisó la causa de la muerte.

Poco después, contó que experimentó glándulas inflamadas por primera vez en marzo de 2022, durante una publicidad de Jurassic World: Dominio, película que protagonizó junto a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard y Jeff Goldblum. Meses más tarde, volvió a referirse a su enfermedad y declaró: “Estoy preparado para eso [la muerte]. Sé que sucederá, pero realmente no me interesa. Está fuera de mi control”.

Sam Neill en su finca, Two Paddocks. Foto: @twopaddocks

“Con inmensa tristeza, la familia de Sam Neill comunica la noticia de su fallecimiento, ocurrido el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de sus seres queridos y partió con la dignidad que caracterizó toda su vida. La pérdida fue repentina e inesperada, aunque reconforta saber que Sam se mantuvo libre de cáncer. La familia desea expresar su más profundo agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por sus increíbles cuidados”, dice el mensaje oficial y cierra: “Más adelante se darán a conocer más detalles; por ahora, en nombre de la familia, pedimos que se respete su privacidad mientras atraviesan esta pérdida inmensa”.

Después de trabajar en la Compañía de Cine de Nueva Zelanda como actor y director, fue el clásico australiano Mi brillante carrera (1979) junto a Judy Davis el que luego le abrió las puertas para encarnar el inolvidable papel de Damien Thorn en La última profecía. Desde entonces, su nombre fue elegido para interpretar a héroes y villanos en una sucesión de películas para la gran pantalla y televisión.