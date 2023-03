Sam Neill, actor de Jurassic Park, reveló que padece cáncer en la sangre en etapa tres

escuchar

El famoso protagonista de Jurassic Park Sam Neill sorprendió al revelar que tiene cáncer de sangre en etapa tres, una enfermedad por la que recibe tratamiento desde principios del año pasado. El actor dio la noticia al medio británico The Guardian como parte del lanzamiento de su libro “¿Alguna vez te dije esto?”.

Neill contó detalles que expuso en su obra. Contó que experimentó glándulas inflamadas por primera vez en marzo del 2022, durante una publicidad de Jurassic World Dominio, película que protagonizó junto a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard y Jeff Goldblum. Después de realizarse estudios, se le diagnosticó linfoma de células T angioblastómico.

Así, se internó en un establecimiento hospitalario y comenzó a recibir quimioterapia. Con el paso del tiempo sin embargo el tratamiento perdió efecto. En consecuencia, optó por el uso de un medicamento alternativo, que no especificó. Fue dicho fármaco el que le permite estar actulamente en remisión.

El actor de Jurassick Park no niega estar “posiblemente muriendo”. “Aun sabiendo eso, no le tengo miedo a la muerte. Me molestaría un poco de todas maneras fallecer así”, se sinceró en la entrevista publicada en The Guardian.

Para Neill, la escritura fue un “salvavidas”. “Nunca tuve la intención de escribir un libro. Pero me di cuenta de que me daba una razón para vivir” , sostuvo.

El cáncer no es el único tema que toca en su libro. Cuenta también divertidas historias de sus primeros años en Irlanda, cómo se adecuó a vivir en Nueva Zelanda, excéntricos episodios que vivenció junto a su familia y amigos, y anécdotas que acumuló mientras rodaba en diversos sets de filmación.

“No puedo pretender que el último año no haya tenido sus momentos oscuros. Pero esos momentos oscuros ponen la luz en un fuerte relieve. Todo esto me hizo sentir agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo”, concluyó Neill.

Una breve repaso sobre la carrera de Sam Neill

La carrera de Neill comenzó en la década de 1970. Lleva más de 150 papeles en distintas producciones, entre las que destacan la misma Jurassic Park y la serie de Netflix Peaky Blinders. Actualmente se prepara a filmar la adaptación televisiva de la novela superventas Apples Never Fall de Liane Moriarty. siendo filmada en Australia y co-protagonizada por Annette Bening.

