Susan Sarandon reveló lo que siente por Brad Pitt: “Ojalá lo conociera de una forma más íntima”

Después de que Brad Pitt dijera que Geena Davis y Susan Sarandon son actrices que él denomina como “categoría A” -por su alto perfil-, la protagonista de Los Puentes de Madison le devolvió los halagos y destacó la carrera del actor con quien compartió elenco en Thelma y Louise.

Susan Sarandon y Geena Davis en una escena de Thelma y Louise Archivo

En 2023, la reconocida actriz fue invitada de honor de la décima edición del BCN Film Fest, que se llevó a cabo en Barcelona, España, donde asistió a una proyección especial de Thelma y Louis, la película de aventura y suspenso que se estrenó en 1991. Además de contar que cuando rodaron el film no la pensaron como un ícono feminista, sino que la veían más como un “western con mujeres”, dio su punto de vista sobre su compañero de reparto, quien se enfrentaba a uno de los personajes más trascendentales de su carrera.

“Él lo cuenta de manera completamente diferente. Dice que yo lo ayudé y le enseñé durante el rodaje, y la verdad no creo que eso sea cierto en absoluto”, expresó Sarandon sobre Brad Pitt.

“Lo recuerdo siendo, por supuesto, muy guapo, pero también le recuerdo estar muy cómodo en el set. Y que era divertido y hacía que la gente alrededor se lo pasara bien. A ver, Geena es la que se divirtió más, obviamente”, lanzó con una mirada pícara, lo que desató la risa de los periodistas.

En ese sentido, aseguró que se dio cuenta del trabajo que había hecho cuando vio la cinta: “Supe que Brad era especial cuando vi la película y vi como quedó la escena en la que él se burla del marido de Thelma. Todo ese diálogo fue improvisado. Al verla, pensé ‘vaya, este chico es realmente interesante’”.

A su vez, Susan Sarandon destacó que Brad Pitt no se conformó con ser un chico de portada, sino que demostró ser más que una cara bonita. “Y la cosa es que no necesitaba serlo, porque era un bellezón. Pero lo es, solo tenés que fijarte en los papeles que escogió en su carrera. Muchos son siniestros, oscuros, distintos. Es parecido a lo de Johnny Depp, porque se podrían haber conformado en ser chicos de portada, lindos, pero vacíos. Y resulta que ya desde sus inicios eran actores de carácter”, expresó.

Brad Pitt en Thelma y Louise Archivo

“Creo que Brad es un gran ejemplo de ello. Y eso es algo a respetar. Yo lo respeto mucho. Ojalá lo conociera de una forma más íntima”, señaló entre risas y añadió: “Pero lo conozco lo suficiente para saber que es un buen tipo, un tipo íntegro. Incluso conocí a sus padres… Thelma y Louise fue la película que le dio el empujón, pero ya había trabajado antes, no es que se lo encontraran por la calle: había trabajado en TV y hecho otras cosas. Pero esta fue la película que lo dio a conocer".

Qué dijo Brad Pitt sobre Susan Sarandon y Geena Davis

En su participación en el pódcast New Heights, con los hermanos Jason y Travis Kelce, el actor de 61 años recordó su experiencia con Geena Davis y Susan Sarandon. “Cuando conocí por primera vez a Geena Davis y Susan Sarandon, sí me impresionaron”, afirmó y agregó: “Aunque lo superé rápido”.

Brad Pitt y Geena Davis, en una escena de Thelma y Louise

En ese sentido, hizo hincapié al apoyo que las actrices le brindaron en su rol, ya que interpretó a J.D., un joven carismático que seduce al personaje de Davis, por lo que interpreta una de las escenas “subidas de tono” de la cinta dirigida por Ridley Scott. “Geena fue muy dulce, amable y delicada”, sostuvo.“Esa escena de amor, creo, duró dos días de rodaje. Ella cuidó de mí”, expresó al respecto.