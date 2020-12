Susana Giménez viajó a Miami para pasar la Navidad y el Año Nuevo

Susana Giménez llegó a Miami para descansar de un 2020 inusual Fuente: Archivo - Crédito: hola

Susana Giménezllegó a Miami para pasar la Nochebuena, la Navidad y también recibir el 2021. La diva partió desde el aeropuerto de Carrasco, en la ciudad de Montevideo, rumbo a Estados Unidos y cumpliendo con los estrictos protocolos sanitarios que exigen las autoridades locales. Desde hace varias semanas, Susana tenía planificado este viaje en el que alternará el descanso con los compromisos que hacen a la organización de su casa en Venetian Islands, uno de los sitios preferidos de la diva para descansar.

Susana no visita su refugio norteamericano, al que denominó Los Vaqueros del Mar, desde el verano pasado, como lo hace cada año para desconectarse del asedio y llevar adelante una vida con mayor normalidad a la que desarrolla en Argentina o Uruguay, país en el que residió durante gran parte del 2020. Susana pasará las fiestas con su hija Mercedes Sarrabayrouse y un pequeño grupo de amigos. Aún sus nietos Lucía y Manuel no decidieron si pasarán algunas de las celebraciones con ellas en lo que se denomina la Venecia del Caribe.

Se espera que amigos como Teté Coustarot o Celia Sofovich se acerquen a compartir algunos días con ella. La diva deseaba divertirse en la piscina de su mansión con su ahijado Mirko, el hijo de Marley, pero el conductor estrenará programa en enero y eso le impedirá viajar a descansar junto a su amiga.

Su lugar

La mansión de Susana en Venetian Island cuenta con un amarradero propio, uno de los atractivos esenciales que llevaron a la estrella de Telefe a comprar la propiedad, que no es la única que posee en el estado de Florida, aunque si es la que elije para habitar. El lujoso chalet está rodeado de cercos verdes y una frondosa enredadera natural cubre los muros. Algunas paredes color crema y el techo de tejas le dan un marco cálido a la vivienda. Venetian Island es un conjunto de islas artificiales en la Bahía de Biscayne, lugar habitado por ricos y famosos de todo el mundo. Estrellas de Hollywood, cantantes latinos y jugadores de la NBA son algunos de los vecinos de Susana.

El rancho marítimo de la diva se encuentra en el exclusivo barrio de Di Lido y es uno de los más lindos del lugar. Susana disfruta de su estancia en este parque natural al que para llegar hay que atravesar varios puentes levadizos y pagar peaje, es que se trata de una zona reservada levantada sobre el océano y que se conecta con Miami y Miami Beach. Allí, la estrella suele realizar actividades que su inmensa popularidad hacen imposible en nuestro país. En Estados Unidos se permite tanto ir de compras al supermercado como disfrutar de una función de cine en una sala, a diferencia de sus hábitos porteños donde accede a los estrenos de Hollywood en el microcine que posee en su casa de Barrio Parque, en Palermo.

Pero la estadía en Florida no solo será de descanso: la diva aprovechará su tiempo en Miami para comprar vestidos y zapatos, de los más exclusivos diseñadores del mundo, que luego lucirá en su nueva temporada en televisión. A Susana le encanta gozar de las novedades del shopping Bal Harbour o de las tiendas de South Beach. A pesar de la lejanía, es común verla saludando a los argentinos que la encuentran caminando por los pasillos semicubiertos de Harbour o en algún restó exclusivo.

Susana Giménez pasó gran parte del 2020 en Punta del Este, Uruguay Crédito: Matías Souto - GROSBY GROUP

Volver

Susana aún no tiene decidido cuándo regresará al hemisferio sur y si recalará primero en Argentina o en Uruguay. Una de las opciones que baraja es pasar su próximo cumpleaños, el 29 de enero, en su chacra La Mary de Punta del Este, aunque tampoco descarta realizar un viaje por algún destino europeo. "Me pasé 30 años adentro de un camarín, ahora quiero pasear", suele repetir con bastante frecuencia. Lo cierto es que el descanso de Susana concluirá a mediados del próximo año cuando retome su actividad televisiva. Para la temporada 2021 está previsto que conduzca la versión local de Games of Games, formato que Telefe compró para ella y que es un suceso en buena parte del mundo. Con todo, el regreso de la diva al trabajo dependerá de la situación pandémica que se viva en nuestro país para ese entonces.

Susana Giménez ingresando al sanatorio porteño donde se intervino luego de una caída en Punta del Este Crédito: GROSBY GROUP

Luego de un año pandémico que le impidió debutar con su show dominical y de una caída sufrida en su casa de Punta del Este, que implicó una intervención quirúrgica a comienzos de septiembre en Buenos Aires bajo las órdenes del Dr. Alejandro Druetto, Susana decidió que lo mejor sería cerrar el 2020 en Venetian Islands, uno de sus lugares preferidos en el mundo, donde puede relajarse y llevar una vida con cierta normalidad a orillas del Atlántico.

