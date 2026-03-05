El exclusivo tratamiento que Susana Giménez se hizo en Madrid y que la dejó “nueva”

Susana Giménez volvió de su viaje a España y se dejó ver “espléndida”. La diva de los teléfonos, según reveló en su programa Sálvese quien pueda (SQP) Yanina Latorre, eligió como destino la capital del país europeo porque allí se realizó un tratamiento médico que la dejó “nueva”.

“Reapareció Susana”, anunció Latorre y se dispuso a hablar del regreso de la gran diva al país y de lo que se realizó durante su estancia en España. “Hizo un tratamiento de un mes. Espléndida apareció”, celebró. La conductora explicó que no se trata de un procedimiento “estético”, sino que apunta a trabajar el “bienestar”, y recordó que la diva está operada de las caderas y que sufre dolores. “Hay una máquina nueva en Madrid, que vas todos los días durante un mes... Dicen que vino nueva, erguida y que no le duele nada”, agregó.

Susana Giménez se quedó en España durante un mes (Foto: Instagram @Gimenezsuok)

Mientras de fondo se veía un video que publicó Laura Ubfal, donde se ve a Susana primero muy divertida y jovial dar vueltas en un living a bordo de una valija eléctrica tipo monopatín y después en una producción de fotos para una publicidad, Latorre completó la información. “Apareció una Susana divina con capelina en traje de baño. Chicos, tiene 80 años”, enfatizó.

“Ella estuvo en Madrid con amigos y familia. Es un destino al que no va nunca. Y fue a eso”, continuó Latorre. La conductora recordó que Susana sufría mucho de los dolores de espalda y de la cadera, que ella venía tratando el tema y que decidió viajar a España porque le dijeron que allí había una clínica especializada. “Iba casi todos los días a tratarse toda la parte lumbar. Por eso se quedó un mes. Y dicen que vino nueva. Está impecable”.

¿De vuelta al trabajo?

Además de hablar de su salud, Latorre contó que Susana volvió a trabajar. “Telefe la quiere, la está convenciendo. Ya empezaron las reuniones y está en la promoción”, explicó. “Lo cierto es que ya arregló y ya firmó la apertura del Mundial con Marley. Va a ir, va a hacer Por el mundo y, cuando haya una figura muy famosa que él lleve, va a estar Susana haciendo el reportaje también. Eso le encanta”, sumó.

Antes de cambiar de tema, Latorre contó que Telefe le ofreció a la diva de los teléfonos, para cuando termine el Mundial, trece programas especiales, como los que hizo el año pasado. “Ella lo está pensando porque no tiene muchas ganas de trabajar”, remarcó Latorre. “Está acá, en Buenos Aires. Mañana vuelve a Punta del Este. Anoche estuvo comiendo en la casa de Marley con la Negra Vernaci y Ricardo Montaner. Estaba invitada Lali, pero no fue porque estaba grabando”, contó por último, y Pia Shaw agregó que se trató de una reunión de los integrantes de La Voz y que Soledad Pastorutti viajó desde Arequito para estar presente en la reunión.

Los secretos de Susana para estar en forma a los 82

El miércoles 29 de enero, Susana Giménez celebró su cumpleaños número 82 en Madrid, en un exclusivo restaurante italiano junto a un reducido grupo de amigos. A través de sus redes sociales, Susana compartió un video de la primera noche de festejo, en el que aparece sonriente, sentada en el centro de la mesa de un elegante restaurante de la capital española. A su lado estaban los hermanos Luis y Bernarda Cella —los hijos del histórico productor que la acompañó durante décadas en la televisión—, el diseñador Marcelo Fernández e Inés Hernández, su incondicional asistente. “¡Gracias a todos los que me escribieron! ¡Los amo!”, escribió la conductora en su publicación.

Además de verse feliz, Susana demostró que está en excelente forma. Hace un tiempo, en una entrevista radial con el Negro González Oro, Susana dio detalles de sus hábitos de salud, y reveló que uno de sus secretos es evitar las comidas con azúcar: “No tengo nada dulce en mi casa. Bajé muchísimo de peso así y no quiero subir ni un kilo”, confió.

Otro hecho que marcó un antes y un después en su calidad de vida fue el diagnóstico de covid que recibió en 2021. Luego de ser abordada por un grupo de periodistas en el aeropuerto de Ezeiza, contó que su figura esbelta se debía a los efectos del coronavirus y del ayuno intermitente. “Ahora está de moda, pero yo lo inventé”, dijo sobre el popular método de alimentación.

Susana Giménez volverá a la televisión Quini 6

Pasaron los años y sus hábitos alimenticios no cambiaron. En conversación con Santiago del Moro, la conductora sorprendió: “Estás así”, le comentó el hombre que lleva adelante las galas de Gran Hermano, mostrándole el dedo meñique para señalar la figura de la diva. Sin filtro, ella respondió: “Estoy haciendo la intermitente”.