Celeste Cid, Susana Giménez, Luisana Lopilato, Lali Espósito y varias celebrities más donaron zapatos y carteras para ayudar a la Cruz Roja Crédito: Instagram

Susana Giménez, Luisana Lopilato, Lali Espósito, Celeste Cid, Rosella Della Giovampaola, Catherine Fulop, Zaira Nara, Carla Peterson y Guillermina Valdes se desprenden de algunas de sus prendas más queridas con un fin solidario . Las actrices unieron fuerzas para ayudar a la Cruz Roja en plena pandemia del coronavirus .

"Todos queremos ayudar, pero es difícil saber cómo. Por eso les voy a proponer algo: yo voy a elegir de mi guardarropas una cartera divina, ya la van a ver, y un par de zapatos haciendo juego para vos. También voy a invitar a otras actrices a que hagan lo mismo", dijo Susana, una de las impulsoras de esta iniciativa, en un video que difundió a través de sus redes sociales.

La campaña, organizada por Mercado Libre, busca recaudar fondos de una manera original. "Ellos se arriesgan día a día por nosotros. Ponete #EnSusZapatos, doná a Cruz Roja Argentina y participá de un sorteo pensado por tus artistas favoritas", reza el eslogan.

Ingresando a Mercado Libre, las personas pueden elegir una de las famosas de la lista y comprar cupones de 200 pesos cada uno, para ganarse el par de zapatos y la cartera que seleccionó dicha figura para colaborar con la causa.

Susana Gimenez

"Elegí para ustedes dos clásicos que jamás pasan de moda. Un par de stilettos color plata, de Luciano Padovan (¡Son los más cómodos!) y una cartera negra con estrellas de strass de Yves Saint Laurent (de esas que te acompañan toda la vida)", escribió Susana al presentar su aporte.

"Los dos accesorios son perfectos para una fiesta, pero también para sumar un toque glam al jean y la remera de una salida informal. ¡Espero que los disfruten!", agregó.

Lali Espósito

Para acompañar la causa, Lali seleccionó un par de zapatos más que especial de la marca Carmen Steffens. "Los usé en la súper gala de los premios MTV Europa, en Londres, ¡donde recibí el premio a Mejor Artista Sur! Es un premio muy importante, sobre todo porque vota gente de todo el mundo y ellos son los que deciden. Usé un look metálico plata. Luego estos zapatos me acompañaron en miles de producciones y galas más".

Celeste Cid

"Les mando un par de sandalias y cartera, súper usables y cancheras para que se las pongan todos los días", escribió Celeste, que seleccionó para donar una cartera roja de Guess y un par de zapatos de Mishka.

Luisana Lopilato

A pesar de estar fuera del país, Luisana también se organizó para sumarse a la causa. "Estoy en Canadá, pero no quería dejar de participar, así que les mando una foto de los zapatos y la cartera que ni bien se pueda voy a enviar a Buenos Aires para entregar al ganador", dijo al mostrar los zapatos de Miu Miu y la cartera fucsia de Furla que quedarán en manos de un afortunado.

Catherine Fulop

La actriz venezolana eligió dos accesorios que combinan con todo. "Van un par de sandalias bien altas y sexies y una cartera dorada. ¡El equipo perfecto para salir a festejar el primer día que den por terminada esta cuarentena, chicas!", escribió al presentar los zapatos de Carmen Steffens y la cartera de Samsonite.

Rosella Della Giovampaola

"Desde siempre amo la moda, y sin duda las carteras y los zapatos son una de mis debilidades. Elegí estos diseños de mi colección pensados especialmente para que al usarlos se sientan divinas", escribió Rosella, quién seleccionó para donar un clutch de Louis Vuitton y un par de stilettos de René Caovilla.

Zaira Nara

"¡Les mando con mucho amor mi clutch y mi par de zapatos elegidos para esta causa tan noble! Ayudemos entre todos y desde casa a Cruz Roja Argentina a recaudar fondos. Nos ponemos #EnSusZapatos", dijo Zaira. La morocha optó por unos stilettos de Valdez y una cartera de mano de Flâneur.

Carla Peterson

Aquellos que siguen fielmente la carrera de Carla, seguramente reconozcan la cartera de Tentroya que la actriz eligió para regalar. "Esta cartera la usaba en 100 días para enamorarse , la guardé de recuerdo, pero me parece ideal para esta ocasión.¡Espero que les guste!", contó la rubia, que también sumó al combo un par de zapatos de Vince Camuto.

Guillermina Valdes

"Estos son para mí los stilettos más lindos de la colección 2017 de Valdez y elegí este clutch divino de strass colorado que usé en la Gala de Revista Caras porque me parecen dos must ideales para levantar cualquier look de noche", expresó Guillermina al presentar el calzado de su propia marca y la cartera de Odraz.