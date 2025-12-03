El talento oculto de Susana Giménez en su chacra de Punta del Este

Un video que muestra la intimidad de La Mary, la chacra de Susana Giménez en Punta del Este, tomó por sorpresa a los seguidores de la diva, quien aparece en las imágenes retratada de entrecasa disfrutando de una actividad inesperada.

La propia conductora compartió la grabación, que fue captada por una amiga suya, y de inmediato sus seguidores en las redes sociales se preguntaron qué estaba haciendo exactamente Giménez con toda su concentración volcada en una tarea manual.

Lejos de los estudios de televisión y del brillo habitual con el que suele mostrarse, la emblemática presentadora dejó entrever con esta escena un costado desconocido de su vida cotidiana en la previa al comienzo del verano en el Uruguay. En el video se la puede ver de espaldas, en una postura relajada, sentada en el piso, con ropa cómoda y el cabello recogido, y se revela la incógnita: la conductora aparece pintando un sillón de mimbre mientras tararea una melodía.

Con pincel en mano, la diva puso en valor el mobiliario con nuevas capas de pintura Captura de video

La grabación, que forma parte de una historia publicada en Instagram, muestra cómo la diva se entrega a una actividad hogareña mientras su amiga la alienta a seguir a la vez que registra el momento. En medio de la grabación, la mujer pregunta a la conductora cuándo comenzó a dedicarse a la pintura y ella responde con humor: “Y, ¿viste? Yo era parienta de Rembrandt”, bromea.

La conductora sostiene un pincel en una mano y a su lado se puede ver el pote de pintura. Mientras trabaja, según explica en el clip, inventa una canción sobre la marcha para acompañar el momento. Consultada sobre qué melodía está interpretando, Susana dice que es una creación propia y agrega con el mismo tono: “Autora y compositora”.

La conductora, de entrecasa, concentrada en la pintura Captura de video

La actividad llamó la atención porque no forma parte de sus hábitos conocidos y permite ver a la diva cómoda y entretenida, improvisando con naturalidad en una versión doméstica que pocas veces muestra.

El video se grabó en la chacra La Mary, uno de los lugares donde Giménez pasa la mayor parte del año y donde disfruta de actividades sociales y momentos de descanso junto a sus amigos cercanos. El predio comprende cinco hectáreas, en las que se distribuyen la mansión principal, pileta, una cancha de tenis, un quincho y un pequeño lago. La construcción principal, de estilo colonial, cuenta con varias habitaciones, entre las cuales el living ocupa un papel destacado. La suite principal se encuentra en el nivel superior de la vivienda y dispone de una terraza con vista abierta al terreno arbolado y a la piscina. La chacra se levanta en el terreno que Susana adquirió a la altura de la parada 25 y que bautizó en homenaje a la película que protagonizó en 1974.

El pasatiempo casero de Susana Giménez en su chacra de Punta del Este

Su futuro en Telefe

El video de Giménez abocada a la restauración del mobiliario de La Mary llega en un momento de incertidumbre sobre su futuro laboral en Telefe y en medio de rumores que apuntan a que la señal estaría barajando un reordenamiento que podría modificar la relación con la diva.

El periodista Juan Etchegoyen, a través de Mitre Live (Radio Mitre), dio detalles sobre la situación: “Me dicen que Susana no forma parte de las prioridades de los nuevos dueños del canal. Ella no va a ser la cara del canal”, aseguró.

El comunicador describió cambios en el vínculo contractual: “Me dicen que ya no cobra un sueldo hace algunos meses, así que esta medida ya tenía que ver con algo de Paramount, pero los nuevos dueños lo apoyan”.

Según el periodista, otra señal del nuevo escenario en la emisora es que “no tiene, ya, en este diciembre 2025, un productor ejecutivo esperando su regreso como tuvo siempre. Susana no es prioridad. Por supuesto, la quieren tener en el canal, pero hay que ver qué pasa”, detalló.

Etchegoyen también agregó que la conductora no aceptaría cualquier proyecto. “Es una Susana que no quiere hacer cualquier programa y que no se sintió cómoda con el del año pasado, porque le querían imponer famosos nuevos”, afirmó.