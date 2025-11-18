Quién es el jugador de Boca Juniors que conquistó a Lucía Celasco

El defensor de Boca Juniors, Nicolás Figal, y Lucía Celasco confirmaron su romance este martes. La oficialización llegó a través de una fotografía que el deportista compartió en sus redes sociales, en un gesto que pone fin a meses de especulaciones mediáticas. En la imagen, publicada como una historia en su cuenta de Instagram, la pareja posa en un comercio porteño. El posteo fue sutil, ya que Figal solo etiquetó a la nieta de Susana Giménez y optó por no agregar ningún texto o mensaje explícito.

Quién es Nicolás Figal

Nicolás Figal es un futbolista profesional de 31 años que se desempeña como marcador central en el Club Atlético Boca Juniors. Su recorrido en el deporte de alto rendimiento comenzó en 2014 con la camiseta de Independiente. En la institución de Avellaneda se consolidó como una pieza fundamental de la defensa y alzó dos trofeos internacionales: la Copa Sudamericana en 2017 y la Copa Suruga Bank al año siguiente. También registró un paso breve por Olimpo de Bahía Blanca.

El zaguero central de Boca Juniors tiene 31 años de edad NORBERTO DUARTE - AFP

Su carrera dio un salto al exterior en 2020, cuando fichó por el Inter Miami de la MLS en Estados Unidos. Durante su estadía en la franquicia norteamericana, compartió plantel con estrellas como el francés Blaise Matuidi y el argentino Gonzalo Higuaín, aunque su etapa allí culminó antes del arribo de Lionel Messi.

El retorno al fútbol argentino se concretó a comienzos de 2022 con su incorporación al plantel xeneize. Desde su llegada, el zaguero superó la barrera de los cien partidos oficiales. Su palmarés con la camiseta azul y oro incluye la Copa de la Liga, el torneo de la Liga Profesional y la Supercopa Argentina, todos obtenidos durante la temporada 2022.

Con Independiente, el defensor ganó la Copa Sudamericana en 2017 y la Suruga Bank en 2018 (Foto: Instagram @nico_figal)

La carrera y perfil público de Lucía Celasco

Lucía Celasco es hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco. A pesar de su linaje familiar, que la posiciona como nieta de Susana Giménez, cultiva un perfil distante de la exposición mediática. Su actividad profesional se centra en la gestión de su propia tienda de indumentaria.

En LAM, vincularon a Lucía Celasco con el futbolista Nicolás Figal (Foto: Instagram @lucia_celasco / @nico_figal)

La empresaria evita las entrevistas y es muy selectiva con el contenido que comparte en su cuenta de Instagram, donde reúne una comunidad de 270 mil seguidores. Su decisión de mantenerse alejada del foco mediático es una constante en su vida pública.

Lucía Celasco es dueña de su propia marca de indumentaria y mantiene un perfil bajo Santiago Sedlacek

En cuanto a su historial sentimental, se le conoció una relación de cinco años con el empresario gastronómico Joaquín Rozas, con quien solía frecuentar eventos exclusivos y las playas de Punta del Este. Posteriormente, tuvo un breve vínculo con Gianmarco Dolce, hijo de la modelo Bárbara Durand. Desde entonces, no se le conocían públicamente otras parejas.

El inicio del vínculo y el pasado del futbolista

Los rumores sobre un posible vínculo entre Figal y Celasco comenzaron en agosto de este año. El periodista Pepe Ochoa informó en el programa LAM que el futbolista y la modelo iniciaban una relación. Según el panelista, ambos fueron vistos en actitud cariñosa en un bar de Buenos Aires.

Aseguran que Lucía Celasco tendría un romance con un futbolista de Boca

Ochoa detalló en ese momento: “Estuvieron juntos; él tiene este mecanismo que no me sorprendió. Llega él, luego llega ella. Él es muy fachero. Se sientan en una mesa. Están ahí a los besos, los vio todo el mundo. Y luego se retiran juntos”. Yanina Latorre, también en LAM, añadió que se trataba de un romance que no molestaba a nadie porque ambos estaban solteros. La noticia, sin embargo, permaneció sin confirmación oficial hasta la publicación de este martes.

La confirmación del romance llegó a través de una historia del futbolista (@nico_figal en Instagram)

La vida privada de Figal incluye un matrimonio anterior con la influencer Florencia Fernández. La unión dio como fruto a Felicitas, la hija de ambos nacida en 2020. El vínculo conyugal finalizó en los primeros meses de 2025. Tras la ruptura, el nombre del jugador apareció ligado a rumores con Belén Negri, una reconocida streamer chilena del canal Luzu Tv, luego de la difusión de una foto de ambos en Cariló. Esa relación nunca se confirmó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.