Si bien habían anunciado que Susana Giménez iba a hablar ayer con Lizy Tagliani para contar cómo estaba viviendo todo lo que pasa en el país a raíz de la pandemia de coronavirus , la producción del ciclo El precio justo no logró tener a la diva del otro lado del teléfono. Sin embargo, horas más tarde Susana sí habló con Oscar González Oro por Radio Rivadavia y aseguró que extremó todas las medidas de seguridad e higiene para cumplir con lo que pedía el Gobierno y mostró su preocupación por las fake news .

"La gente que se va a la costa está loca, no entendieron que esto es un problema gravísimo", empezó diciendo Susana en referencia a las imágenes que se difundieron ayer de las largas colas de autos intentando llegar a la costa atlántica.

Mientras confesaba que estaba aprovechando su tiempo puertas adentro para ordenar su casa de Barrio Parque, Susana expresó la preocupación que tiene en estos tiempos particulares que atravesamos: las fake news. " Me tienen harta con las cosas que mandan por WhatsApp . Están todo el día con el celular en la mano. La gente está aburrida", remarcó.

La única manera de combatir la pandemia es quedarnos en casa. Hay que colaborar con la cuarentena

También demostró que estaba muy pendiente de las noticias y de las medidas que el Gobierno estaba implementando para afrontar la pandemia. Asimismo canceló su viaje a Uruguay, más precisamente a Punta del Este, por las misma razones. La diva aseguró que se "guardará" en su casa de Barrio Parque hasta que pase la cuarentena preventiva y obligatoria.

Durante la charla Susana también pidió conciencia a los argentinos y les reclamó que se quedaran en sus casas. "La única manera de combatir la pandemia es quedarnos en casa. Hay que colaborar con la cuarentena. Encerrarnos, sin perder la alegría, ya que el mal humor te hace bajar las defensas", dijo. Y en este sentido también expresó: "Uno puede hacer gimnasia en la casa. Tirarse al suelo a hacer abdominales". Y bromeó: "'Me quedo [en casa], pero dentro de un mes voy a tener los ravioles marcados'. No engordar también es fundamental. Yo no tengo nada dulce en mi casa. Bajé muchísimo y no quiero subir ni un kilo".

Y luego señaló: "Quedate en casa, por favor, porque sino va a ser tremendo y no estamos preparados. Hay tanto tiempo para tener vacaciones... Entiendo que quieran huir, pero el virus está en todos lados. Por una vez, tratemos de hacer las cosas bien".

Sobre lo que esta pasando en Italia y la cantidad de fallecidos . "Es una locura. No queremos eso. Sabemos lo que les pasó, y acá no puede pasar. Parece una guerra", comentó.

Sobre su regreso a la pantalla. Susana anunció que su vuelta a la televisión está pensada para mitad de año, pero que está sujeta "a lo que pasé con todo esto". Y también adelantó que, junto a su producción, se vieron obligados a cancelar varios viajes que tenían pautados para una serie de especiales que habían previsto por los 30 años de Telefe.

¡Quedate en casa! Luego de casi 22 minutos de conversación, la diva volvió a insistir con un mensaje y le habló directo a los oyentes de su amigo Oro: "Por favor, unámonos, luchemos contra esto con la única arma que tenemos: ¡encerrémonos en la casa. E higiene, higiene, higiene!".

