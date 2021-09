Susana Giménez: sorpresivamente, la diva decidió no ir a votar

Una de las celebridades ausentes en la jornada electoral fue Susana Giménez. A pesar que la esperaban algunos cronistas y su fiel seguidora Lorna Irina Gemetto en la puerta del colegio San Martín de Tours de Palermo Chico, la diva no se hizo presente. Uno de los periodistas apostados desde la mañana fue Roberto Funes Ugarte, quien esperaba la llegada de la estrella para poder tener su palabra.

Luego de la entrevista que le hicieran Cristina Pérez y Rodolfo Barili para Telefe Noticias, el viernes pudo verse a Susana en la función en el Teatro Apolo de El Método Moldavsky, en lo que constituyó la primera vez que asistía a un evento público en Buenos Aires luego de su extensa estadía en Uruguay y su internación en terapia intensiva en el sanatorio Cantegril tras complicarse su cuadro de Covid.

El viernes pasado se pudo ver a Susana Giménez en un evento público, por primera vez en mucho tiempo. La diva presenció la función de El Método Moldavsky Prensa Anita Tomaselli

Sin embargo, y a pesar de ya haber aparecido públicamente, la estrella decidió no ir a votar este para evitar tumultos y correr riesgos, mientras sigue su plan de recuperación y su salud mejora satisfactoriamente, a pesar de contar aún con algunas secuelas del coronavirus. “No sabemos por qué no fue a votar. Robertito estuvo desde las nueve de la mañana y yo llegué a las dos de la tarde y me quedé hasta las seis, pero no la vi”, dijo, hace minutos, Lorna Gemetto a LA NACION.

La ausencia de Giménez no implica ninguna contravención a las leyes electorales dado que la diva tiene más de 70 años, edad a partir de la cual no es obligatorio votar. A diferencia de la estrella de Telefe, su colega Mirtha Legrand, de 94 años, sí concurrió a la Sociedad Rural Argentina para emitir su sufragio en horas de la tarde y participar de las PASO, y se fue aplaudida por los presentes.

