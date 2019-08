Susana Giménez y su romántico recuerdo de Sandro: "Tan sexy, tan caballero"

Susana Giménez recordó en las redes sociales a Sandro, en el día en que el cantante cumpliría 74 años Fuente: Archivo

Susana Giménez compartió un posteo en su cuenta de Instagram el día que Sandro hubiese cumplido 74 años. La diva de los teléfonos subió una emblemática foto junto a El Gitano, durante el rodaje de Tú me enloqueces, y escribió un nostálgico mensaje.

"¿Quién puede olvidarse de él? Tan sexy, tan caballero, esa voz.. #sandro #susanagimenez #blackandwhite", escribió Susana en el epígrafe, generando el revuelo de sus seguidores. Muchos le agradecieron el recordatorio de una fecha tan especial, y sobre todo, sus palabras tan acertadas para recordar al inigualable del artista, que murió hace ya 9 años.

Ésta no es la primera vez que Giménez expresa románticas palabras sobre su querido amigo: en enero de 2010, a pocos días de su muerte, la diva publicó un apartado especial en su revista Susana, titulado " Sandro por Susana", donde contó intimidades que resultan inolvidables. La conductora dijo en aquél momento: " Nunca volví a trabajar con alguien que besara así. Todo lo que se imaginen es poco".

En el mismo texto, Susana recordaba al cantante con gran cariño: "Siempre me trató como a una reina, con la galantería y el respeto que él trataba a las mujeres en general". También confesó que antes de ser su amiga, fue una más de sus fans: "'Por ese palpitar, que tiene su mirar'...cantaba él, y moríamos todas. Lo vi por primera vez en un show del Hermitage, en Mar del Plata, como una admiradora más. Cuando me llamaron para hacer la película Tú me enloqueces con él, me volví loca con la idea. Era el momento ideal para hacer algo juntos", relató.

Susana y Sandro, en Tú me enloqueces Crédito: Archivo

Además, Giménez aseguró que Sandro fue una de las pocas personas que hizo en su vida "sólo lo que quería hacer", sin seguir convenciones ni alimentar rumores en vano. "Ni se puso de novio con la chica de moda ni dio notas sobre su vida; cantó lo que quiso, trabajó cuando tenía ganas, y así fue el primer latino en llenar el Madison Square Garden", señaló la diva.

Finalmente, la conductora cerraba su discurso en la revista con una estrofa de una de las icónicas canciones de Sandro, Una muchacha y una guitarra: "´No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad, quiero que me recuerden como la misma felicidad´. Y así, te recordaremos siempre, mi querido Robert".