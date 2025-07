Susana Roccasalvo, furiosa tras los Martín Fierro de Radio

Uno de los momentos más incómodos de la reciente gala de los Premios Martín Fierro de Radio tuvo como protagonista a Susana Roccasalvo. La periodista y presentadora abandonó la ceremonia tras una polémica situación con la organización del evento: al llegar, se enteró de que la mesa que le habían asignado ya estaba ocupada y no tenía dónde sentarse.

La conductora había sido invitada por Aptra, como todos los miembros de la asociación, y tenía asignada una mesa destacada, que también ocupaba Marcelo Polino, en representación de Radio Mitre. Pero cuando accedió al salón el pasado domingo, se encontró con una escena que no esperaba: su silla estaba ocupada y la organización no supo explicarle claramente lo que había sucedido.

“Cada miembro de Aptra tiene la obligación de presidir una mesa. A mí me adjudicaron la que estaba Polino, pero cuando llegué ya estaba completa”, contó Roccasalvo en diálogo con Los Profesionales de siempre. “Pregunté qué pasaba y me dijeron que no sabían”, agregó.

Finalmente, la conductora fue reubicada en otra mesa, donde se encontraba Fernando Bravo. Sin embargo, esa ubicación tampoco era la ideal. “Ahí estaba de espaldas al escenario y ni siquiera tenía pantallas para ver la ceremonia. Era lo mismo que estar sentada en un restaurante cualquiera. Para aburrirme, me voy a mi casa”, explicó en diálogo con el programa LAM. Y fue lo que hizo. “Me fui a mi casa y me puse el pijama”, resumió.

👀 EL DESCARGO DE SUSANA ROCCASALVO EN LAM



💬 "Tomy Reynolds es un desubicado"



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/MX646ZdySy — América TV (@AmericaTV) July 29, 2025

Parte del foco del enojo de Roccasalvo fue el conductor Tommy Reynolds, quien estaba sentado en el lugar que le correspondía a ella. Según relató, desde la organización intentaron explicarle que se trataba de un error y le pidieron a Reynolds que cediera el asiento, pero él se habría negado: “No se quiso levantar”, afirmó la conductora a LAM.

En un audio enviado a la producción del programa, Roccasalvo fue aún más dura: “Tommy Reynolds trabaja en Mitre, me dijeron que es un comodín. Mitre le está dando una manito y el pibe está subido al caballo. Él dijo en la radio que si le hubiesen dicho que era mi lugar, se levantaba inmediatamente. Mentira, no quiso. Es poco hombre, cag... y mentiroso. Si quería ser famoso, ahora lo es por ser poco hombre. No se imaginó la magnitud de la desubicación. Yo no me fui enojada, me fui a pasarla bien a mi casa. Cuando salí, le dije a la prensa que me había olvidado algo en el auto. No quería buscar quilombo, lo importante eran los premios”.

😱 SUSANA ROCCASALVO FURIOSA EN LOS MARTÍN FIERRO DE RADIO



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/WbfJtldFdu — América TV (@AmericaTV) July 28, 2025

En su descargo, Roccasalvo insistió en que no se trató de un capricho, sino de una cuestión de respeto profesional. “Tuve toda la buena voluntad, pero estar ahí y no ver ni siquiera en una pantalla... Me voy. No fue enojo, fue darme el lugar que me corresponde porque no hay nadie que salga a defenderme”, remarcó. Y cerró: “Cuando empecé, nadie me conocía. Pero si te sentaron por error y te dicen que ese lugar no es tuyo, te levantás y vas a otro lado como hace todo el mundo”.

Sobre lo ocurrido, Karina Iavícoli dio su versión en el programa Intrusos: “Ella llegó al lugar y la vi enojada mientras preguntaba ‘¿en dónde me siento?’. Cuando alguien llega un poco más tarde del horario pautado, ahí se arma lío”.

Paula Varela, también panelista del ciclo, agregó: “Le tocaba la mesa uno, pero todos los comensales ya estaban sentados. Entonces la pusieron en la mesa 8, pero ella decía que estaba de espaldas al escenario y no podía ver. La pasan a la otra mesa, donde estaba Fernando Bravo, pero se fue”.

🔴SUSANA ROCCASALVO SE FUE ENOJADA DE LOS MARTÍN FIERRO DE RADIO@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/V9PIO1yGqM — América TV (@AmericaTV) July 28, 2025

El malestar de Julieta Prandi

Roccasalvo no fue la única figura en vivir un momento incómodo durante la noche. Julieta Prandi, que llegó acompañada de su pareja, el músico Emanuel Ortega, también se encontró con desorganización respecto a su ubicación en el salón.

La pareja llegó al evento algunos minutos después de iniciada la ceremonia y se encontró con que los dos asientos que les correspondían en la mesa del equipo de radio de la panelista ya estaban ocupados.

Según se informó en el programa Mujeres Argentinas, ambos permanecieron varios minutos de pie, visiblemente incómodos, mientras esperaban que la organización resolviera el problema. “No tenían su lugar asignado. Estaban perdidos”, comentó el periodista Gustavo Méndez.

Ante la falta de respuesta por parte de los organizadores, Prandi no ocultó su molestia. “Dicen que Julieta se puso firme con los organizadores, porque nadie le daba respuesta. Estaba realmente ofuscada”, agregó su compañera Valentina Salezzi.