Susana Roccasalvo le respondió a Laura Ubfal: “Esta señora tiene mucho miedo que yo asuma la presidencia de APTRA”

Las palabras de Laura Ubfal en contra de Susana Roccasalvo dejaron este jueves con la boca abierta a todos los panelistas de A la tarde. Es que mientras el resto de sus compañeros analizaba la lista de nominados a los Martín Fierro, la panelista de Intrusos en el Espectáculo se despachó sin vueltas contra su colega. “ Es una persona que no me merece respeto. Es un mal ser humano ”, dijo, entre tantas otras cosas y puso sobre la mesa una histórica pelea entre ambas. Este viernes, desde el mismo programa, fueron a buscar a la conductora de Implacables, quien lejos de guardar silencio contestó a los agravios.

“¿Por qué de golpe Ubfal salta a reflotar un escándalo?”, le preguntó el cronista del ciclo que conduce Karina Mazzocco mientras una Roccasalvo con enormes lentes de sol, el flequillo recogido y una destreza para caminar a gran velocidad se dispuso a responder pero sin frenar. “Chicos, a ver... Fui cronista ocho años y medio, así como estás vos. Hace 30 años que hago conducción. La conducción evidentemente me garpa y le garpa al canal, porque siempre estoy conduciendo”, arrancó con su clásico tono firme. “ Yo nunca hablaría de una colega, que es mala profesional. Esta señora tiene mucho miedo que yo asuma la presidencia (de APTRA), que no la voy a asumir porque no me interesa. Listo ”, completó algo agitada.

Roccasalvo, además, repasó el momento en el que se enteró de lo que Ubfal había dicho de ella. “Anoche estaba con Nacha Guevara comiendo, mañana voy a subir la foto, y empezó a sonarme el teléfono. Y digo ´¿qué pasa?´, ´Uh´, dice Nacha. ´Te vi en A la tarde, pero no le des bola’”, recordó. “Por supuesto”, le respondió Susana a la actriz, cantante y madre de su exnovio, Ariel Del Mastro. “Chicos, no puedo dar nota a América. Es un arreglo entre Canal 9 y América”, reaccionó luego, sin detenerse en ningún momento y tratando de dar por cerrada la nota, pero al cronista de América no le pareció un buen momento.

“¿Te gustaría ser presidente de APTRA?”, insistió el periodista. “Pero te dije que no”, le respondió Roccasalvo. “Te gusta (Luis) Ventura como presidente”, acotó entonces. “Es mi amigo. Tiene que seguir. Él sabe que yo lo voy a estar apoyando. Somos compañeros de trabajo desde hace treinta y pico años”, aseguró, y se metió en un negocio.

“Pensé que me iban a afanar”

Luego de esperarla en la puerta del local, el movilero volvió a interceptar a la periodista una vez que salió de nuevo a la calle. Pero esta vez, Roccasalvo se preparó para el careo: levantó su teléfono móvil, hizo una breve introducción con la mirada fija en su dispositivo y se dispuso a recopilar material para su propio programa. El resto de la entrevista la hizo con su teléfono en alto y su imagen en la pantalla.

“Me hicieron una guardia, yo pensé que me iban a afanar”, dijo, y provocó las carcajadas del hombre de América TV. “Parece ser que América necesita de Roccasalvo porque no tienen nota, no tienen tema, me faltan el respeto, se hacen los buenos los conductores, boludeces que le saqué el rouge a una…”, comenzó a hilar su crónica, citando de manera indirecta los dichos de Nazarena Vélez en LAM.

Luego de preguntarle a quién hacía referencia, el periodista quiso saber si había una posibilidad de que se sentara a charlar con Ubfal para arreglar sus diferencias. “No. No me interesa”, dijo, tajante, y continuó con su relato. Sobre el final, respondió con amabilidad a las diferentes consultas del movilero: aseguró que le gusta el espectáculo que hay hoy en el país -”Es muy bueno, gracias a dios”-; dijo que la nombran como posible sucesora de Ventura porque la ha elegido la gente de APTRA y cuando le preguntaron si era del team de Nacha o del de Susana prefirió evitar la polémica: “De las dos”. Y se fue en busca de su taxi.

¿Qué dijo Ubfal?

Laura Ubfal disparó contra Roccasalvo

Todo comenzó ayer cuando Mazzocco le consultó a Ubfal cómo veía a Roccasalvo al frente de APTRA, si es que Ventura decidiera dar un paso al costado. “La veo bien, si ella tuviera capacidad de laburo y ganas. Pero como el otro día la invitaron a un lugar y ella respondió que de lunes a viernes tiene mucho que hacer y que está muy ocupada, ¿cómo se va a ocupar de APTRA?”, afirmó con un dejo de ironía.

Y continuó: “ Yo no la votaría porque es mala persona. Conmigo lo fue. Busquen en YouTube si es buena persona. Y no solo conmigo. Es muy despreciativa. Y como ser humano no merece ser presidente de APTRA ”.

Ante el asombro de los presentes, Ubfal profundizó en su descripción. “Como profesional, hace muchos años que hace siempre lo mismo. Se equivoca bastante, no sabe los apellidos... Es una persona con muy poca capacidad. Ahora está yendo un poquito más al teatro... Debe ser por el noviazgo nuevo”.

“La veo todos los años en la entrega de los Martín Fierro, pero no nos saludamos, porque es una persona que no me merece respeto. Es un mal ser humano”, afirmó. Y agregó: “ No estamos enemistadas: ella habló pestes de mí y yo no tengo por qué respetar a alguien que se mete con mi aspecto físico y que dice las cosas que dijo ella. Es muy desagradable Susana Roccasalvo. Y lo ha demostrado en el aire con gente a la que ha despedido del programa ”.

Cuando le señalaron que es muy posible que su colega le responda desde su programa Implacables, Ubfal no se inmutó. “Qué me importa. Además, como diría Toti Pasman: ‘¿La ve alguien?’. El trencito con Carlos Monti... Naftalina. Hay que mantener la vigencia. Si le preguntás un elenco completo no sabe ni quién es quién. No tengo ningún interés en tener un acercamiento con ella”, dijo.

“¿Cómo tomarían ustedes a una persona que te basurea por cómo estás vestida, cómo estás de físico? ¿Para qué me voy a sentar a hablar con alguien que no me interesa ni personal ni profesionalmente? No la respeto tampoco como profesional, porque no se aggiorna, porque no se acuerda de nada, porque confunde los apellidos... ¡Chicos, las cosas que hace al aire! Es una vergüenza”, disparó.

