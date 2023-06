Laura Ubfal recordó los insultos y amenazas de Susana Roccasalvo: “No la respeto como ser humano ni como profesional”

escuchar

Mientras en A la tarde analizaban la lista de nominados a los premios Martín Fierro, Laura Ubfal sorprendió a Karina Mazzocco y sus panelistas al disparar con munición gruesa contra su colega, Susana Roccasalvo.

Todo comenzó cuando la conductora del programa le consultó cómo veía a Roccasalvo al frente de APTRA, si es que Luis Ventura decidiera dar un paso al costado. “ La veo bien, si ella tuviera capacidad de laburo y ganas. Pero como el otro día la invitaron a un lugar y ella respondió que de lunes a viernes tiene mucho que hacer y que está muy ocupada, ¿cómo se va a ocupar de APTRA? ”, afirmó con un dejo de ironía.

Y continuó: “Yo no la votaría porque es mala persona. Conmigo lo fue. Busquen en YouTube si es buena persona. Y no solo conmigo. Es muy despreciativa. Y como ser humano no merece ser presidente de APTRA”.

Ante el asombro de los presentes, Ubfal profundizó en su descripción. “Como profesional, hace muchos años que hace siempre lo mismo. Se equivoca bastante, no sabe los apellidos... Es una persona con muy poca capacidad. Ahora está yendo un poquito más al teatro... Debe ser por el noviazgo nuevo”.

“La veo todos los años en la entrega de los Martín Fierro, pero no nos saludamos, porque es una persona que no me merece respeto. Es un mal ser humano” , afirmó. Y agregó: “ No estamos enemistadas: ella habló pestes de mí y yo no tengo por qué respetar a alguien que se mete con mi aspecto físico y que dice las cosas que dijo ella. Es muy desagradable Susana Roccasalvo. Y lo ha demostrado en el aire con gente a la que ha despedido del programa”.

Cuando le señalaron que es muy posible que su colega le responda desde su programa Implacables, Ubfal no se inmutó. “Qué me importa. Además, como diría Toti Pasman: ‘¿La ve alguien?’. El trencito con Carlos Monti... Naftalina. Hay que mantener la vigencia. Si le preguntás un elenco completo no sabe ni quién es quién. No tengo ningún interés en tener un acercamiento con ella”, dijo.

“¿Cómo tomarían ustedes a una persona que te basurea por cómo estás vestida, cómo estás de físico? ¿Para qué me voy a sentar a hablar con alguien que no me interesa ni personal ni profesionalmente? No la respeto tampoco como profesional, porque no se aggiorna, porque no se acuerda de nada, porque confunde los apellidos... ¡Chicos, las cosas que hace al aire! Es una vergüenza ”, disparó.

El origen de la pelea

Por la noche, en LAM, Ángel De Brito reveló que el enfrentamiento entre las dos periodistas de espectáculos data de hace 25 años. “ Un día Susana Roccasalvo estuvo muy agresiva y desagradable con Laura, metiéndose con sus kilos y amenazándola con que cuando la viera, le iba a arrancar todos los pelos. Una cosa espantosa. Fue en vivo en su programa. De cuarta, la verdad ”, rememoró, y luego puso al aire un clip con las declaraciones de la exconductora de Rumores agrediendo a Ubfal.

Allí, se ve a la Roccasalvo cuestionando a Ubfal después de una participación en el programa de Mirtha Legrand. “Ustedes saben que ayer, en el programa de la señora Mirtha Legrand, estuvieron invitados dos periodistas de espectáculos y Nazarena Vélez. ¿Vieron que cuando se es chico a veces las madres le dicen que hay cosas que no se pueden decir? Imagínense trasladar eso a la televisión. Por ejemplo, voy a dar un caso: lo que confesó Reina Reech de su mamá, Ámbar La Fox, todos lo sabíamos en el medio, que era un VIH que desencadenó en un cáncer de pulmón... ¿Por qué no se dijo? Por respeto a Ámbar, por respeto a Reina, por el sufrimiento de esa hija. Un chimentito de 30 segundos puede arruinar una familia”, dijo. Y añadió: “Esa es mi forma de hacer periodismo durante toda mi vida. A usted le puede gustar mi trabajo más o menos, mi cara más o menos. Siempre respeto las críticas. Ahora, no voy a aceptar bajo ningún punto de vista que se me descalifique ni se mienta sobre cosas que yo nunca hice ni cosas que me pertenecen y que dicen que no”.

Y siguió con un relato confuso y agresivo: “Se lo abrevio: ayer en el programa de Mirtha Legrand mi excompañero Carlos Monti y la señora gorda Ubfal, esa señora gordita, deformada que habitualmente nunca tiene trabajo en televisión porque no da en cámara; una mujer que tiene una trayectoria de 30 años y nunca se pudo lucir en su tarea, una persona que durante mucho tiempo en Radio 10 lo destruyó a Marcelo Tinelli hasta que la llamó, le pagó, la sentó uno o dos años y pasó a ser divino... Ayer en lo de Mirtha otra vez Tinelli volvió a ser malo. Esa gente que no tiene un rumbo. Tiene un resentimiento personal que lo traslada al trabajo”.

Pero su diatriba no terminó allí. “Primero, dijo de la nada que a la señora Nazarena Vélez yo la había echado de Rumores. En la historia de los siete años de Rumores, ninguna persona fue contratada sin que el señor Monti y yo diéramos el consentimiento , porque éramos los productores generales y porque yo era la dueña absoluta dado que a mi se me ocurrió un día ponerle Rumores al programa. Entonces, Nazarena dijo: ‘No, ya nos reconciliamos’. Y quedó como que yo la había echado. No la eché porque nunca la contratamos ni nos enteramos que había sido contratada para Rumores”, ahondó. En pantalla partida, LAM mostraba la reacción de una incrédula Vélez que se tomaba la cabeza.

“De la misma manera en que no pudo encontrar su lugar dentro del programa, porque es una chica que es una modelo, actriz, como ustedes quieran llamarlo, me la metieron de prepo y de prepo también se fue. Pero no porque yo la eché, porque yo no puedo echar a alguien que no contrato. ¿Por qué? Porque quiso entrar en una parte periodística (SIC) que yo respeto a los periodistas, e hizo un par de preguntas desubicadas, pero no era por mala, simplemente no servía periodísticamente. Entonces renunció”, expresó, mientras Vélez estallaba de risa al escucharla. Y disparó con suspicacia: “A la tarde, el señor que supuestamente la había contratado me llamó y me dijo de todo, y ahí me cayó la ficha”.

Centrándose nuevamente en Ubfal, Roccasalvo siguió: “Tenés tan poca calidad de persona, de periodista... Te creés que sabés tanto de periodismo y no sabés nada. No solamente me ensuciaste diciendo que yo la había echado a la señora Nazarena Vélez sino que me quedé con el nombre del programa. Con el nombre no se queda nadie. El nombre es del que lo inventa, del que se le ocurre, lo registra... Por eso estoy en Argentores y en Patentes como dueña absoluta del nombre Rumores de aquí a muchos años más, porque lo voy renovando. Esa descalificación personal de un colega a otro... Ya le estoy dando mucho tiempo a alguien que nunca tuvo la conducción de un programa de espectáculos, segmentitos hace un tiempo allá en Canal 7″, descalificó a su colega.

Y continuó amenazando enardecida: “No se puede luchar contra el resentimiento y la maldad de la gente. Mañana 14 de mayo es la asamblea general de APTRA. No quieran pensar lo que va a ser eso... Hace 10 o 15 días me la crucé y me dijo: ‘Che, Roccasalvo, ¿vos tenés algún problema conmigo?’. Le dije que no, pero ahora sí lo tengo. Y si tenés las agallas de ir mañana, preparate porque los treinta y pico, cuarenta kilos que te sobran de maldad, porque esa hinchazón que tenés la tenés de maldad y de chatura, te los voy a hacer adelgazar”.

Al volver al piso, Vélez explicó: “Me calificó de p..., porque dio a entender que yo estaba ahí bancada por un tipo que me puso ahí. Ella creía que yo salía con el dueño de Endemol. Creo que cambió Susana, no sigue teniendo esa cabeza de pobre mujer. Ella tenía un problema en esa época con las mujeres. Si ella estaba vestida de negro, vos no te podías vestir de ese color. Si ella tenía un labial, no podías tener el mismo. Me mandó mil veces a desmaquillarme y a cambiarme. Por eso a ella le gustaba que vos llegaras antes al piso, para chequear. Pero creo que cambió. Espero que haya cambiado”, consignó.

