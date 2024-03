Escuchar

El ambiente de El debate de Gran Hermano se vio sacudido por un intenso cruce de palabras entre Sol Pérez y Laura Ubfal, quienes protagonizaron un acalorado intercambio de opiniones que llevó la discusión a un plano personal.

La nueva eliminación de Sabrina Cortéz este domingo dio paso a que Pérez y Ceferino Reato coincidieran en que su salida del reality tuvo que ver con la forma en que Juliana “Furia” Scaglione apuntó sus dardos hacia ella por considerarla una suerte de amenaza. “No coincido en absoluto lo que está diciendo Sol y Ceferino, porque es absolutamente discriminador tratar a Sabrina como que es linda... Todas las chicas son hermosas dentro de la casa”, dijo Ubfal. “Yo no dije que a ella la sacaron por linda, dije que a ella le inventaron que hizo ‘un casting sábana’ porque es linda, porque se meten con la vida privada”, respondió Pérez.

“ Yo creo que te estás identificando, Sol, y vos sos una mina divina, maravillosa y laburante como pocas ”, expresó entonces la periodista de espectáculos. La ex “chica del clima”, en tanto, no tardó en expresar su malestar: “Cuando vos hacés sentir mal a alguien y todos entendimos lo mismo, me parece que lo mejor que podés hacer como una buena mujer es pedir disculpas”.

El desencuentro entre las analistas del reality generó una fuerte controversia que trascendió la pantalla y alimentó las discusiones en las redes sociales. No es la primera vez que Pérez y Ubfal discuten al aire en El Debate (Telefe), pero esta vez la situación escaló al punto de enemistar a sus protagonistas. Y si bien Ubfal cuestionó la discriminación basada en la apariencia física y expresó su rechazo hacia la cosificación de las mujeres, Pérez argumentó que se había hecho un comentario sobre la vida privada de Cortéz, insinuando que había trabajado como escort y que le había dado un trato injusto hacia la concursante.

La tensión entre ellas persistió incluso después del corte, con Pérez instando a Ubfal a disculparse por sus palabras. Y, al aire, la discusión se intensificó cuando Pérez afirmó que su compañera había tenido un encuentro previo con la madre de Sabrina para darle una explicación sobre sus dichos, pero la habría tratado de forma despectiva. Estas acusaciones exacerbaron el conflicto entre las panelistas.

Pérez expresó su postura en el programa de streaming Rumis, calificando el comentario de su compañera como “totalmente fuera de lugar”. Además, la panelista y conductora mencionó el supuesto encuentro entre Ubfal y la madre de Sabrina, enfatizando la gravedad de las palabras de la periodista hacia la concursante.

Sabrina la participante eliminada de Gran Hermano que generó la controversia entre las panelistas del Debate Telefe

Por su parte, Ubfal también salió a aclarar sus dichos en Intrusos y describió el incidente como “un malentendido”. Según explicó, Pérez no comprendió su argumento original sobre la discriminación hacia las mujeres, y especuló que la reacción de su compañera podría haber sido influenciada por el maltrato que sufrió Sabrina. Asimismo, negó cualquier discusión durante el corte del programa y concluyó que no tiene resentimientos hacia Pérez.

El desacuerdo entre las panelistas del Debate dejó en evidencia las tensiones entre ambas. A pesar de la intensidad del conflicto, las protagonistas no descartan la posibilidad de una reconciliación.

