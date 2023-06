La reacción de Jeremy Allen White, estrella de El Oso, luego de que su exesposa se autoproclamara “madre soltera”

escuchar

Jeremy Allen White continúa consolidándose como una estrella en la industria gracias a su papel en la serie El oso, que acaba de estrenar su segunda temporada por Hulu y a partir del 23 de agosto estarán disponible para Latinoamérica en Star+. Si bien el éxito lo acompaña en el terreno profesional, el actor ha estado lidiando detrás de las cámaras con la angustia de la separación de su exesposa, Addison Timlin.

Después de tres años de matrimonio y con dos hijas en común, la pareja inició el mes pasado los trámites de divorcio. Tras ello, la actriz de 31 años hizo una publicación en las redes sociales que tomó por sorpresa al intérprete. A través de un posteo en Instagram que acompañó de una foto suya junto a sus hijas, la actriz de Californication se autodenominó “madre soltera” y reflexionó acerca de los desafíos de encarar la maternidad en soledad.

Según las fuentes consultadas por la publicación Page Six, el actor de 32 años quedó “sorprendido” ante las palabras expresadas por su expareja. En una publicación con motivo del Día de la Madre, Timlin se refirió a las dificultades de criar hijos sin un compañero a su lado.

“ Ser madre soltera no es como me lo imaginé. Es jodidamente difícil. Está todo cubierto de mierda, con llantos en el suelo, pateándote y gritando... ”, escribió primero la actriz en el posteo. Horas más tarde, modificó el pie de foto y apuntó: “La crianza compartida no es como me la imaginaba”.

Los seguidores de la expareja consideraron que Addison cambió su publicación porque no era precisa. En su versión final, la actriz se refiere en el texto a que ciertos períodos de la maternidad no siguen “el orden natural de las cosas”. Y agrega: “Puede ser agotador, pero, más que nada, puede ser muy solitario cuando sucede algo mágico y tenés que decirte a vos misma: ‘no olvides esto’, porque no hay un testigo a tu lado. Es muy doloroso, pero, como en todo, con la maternidad los momentos bajos son superados por las asombrosas alturas. Vivir con niños pequeños es una dinámica muy maravillosa y alegre, es estar rodeada de una expresión diaria de su auténtico yo y me pregunto si sin su ejemplo yo hubiera podido hacer lo mismo”.

En su felicitación al resto de las madres en su día, la intérprete dijo: “ Mi esperanza para todas las madres es que el amor expansivo, incondicional, sin temor ni juicio que ofrecemos a nuestros hijos pueda volverse hacia nosotras mismas tanto como sea posible. Lo necesitamos ”.

Finalmente, Timlin destacó la satisfacción de la que disfruta en compañía de sus pequeños. “Me siento tranquila y profundamente enamorada de mis hijos, ser madre es lo único que siempre he querido y ser la suya es la cosa más afortunada del planeta. Hacerlo sola me ha dado más fuerza, más empatía y más lágrimas que cualquier otra cosa en mi vida”, expresó, insinuando nuevamente que transita un camino de crianza en solitario.

Addison agradeció a todos aquellos que la han acompañado en los últimos meses. “ A las mamás que recogieron a mis niñas de la escuela en una emergencia y a los momentos que hicieron que los fines de semana se sintieran un poco menos que escalar una pequeña montaña, llorando en mi coche y en centros de urgencias ”, manifestó.

Timlin solicitó el divorcio en mayo después de tres años de matrimonio con White, aunque no trascendieron por el momento las razones que habrían llevado a la separación. Algunas hipótesis sugieren que los horarios de filmación del actor habrían ejercido presión sobre su relación.

“Jeremy no tenía control sobre sus horarios de filmación. Rodó El oso en Chicago y en cualquier momento que podía, volvía a casa. Está muy involucrado en la vida de esas chicas, adora a sus hijas”, dijo a Page Six una fuente cercana a la expareja.

En su solicitud inicial de divorcio, Timlin solicitó la custodia de sus hijas Ezer, de 4 años, y Dolores, de 2, y pidió a la corte que permitiera visitas regulares a White. Sin embargo, el actor habría respondido pidiendo la custodia compartida de las menores .

White y Timlin se conocieron cuando eran adolescentes y han estado trabajando en Hollywood desde entonces en papeles destacados. El actor interpreta a Carmen Carmy Berzatto en la serie El Oso, por la que recibió un premio SAG, un Globo de Oro y un premio Critics’ Choice al mejor actor en una serie de comedia.

