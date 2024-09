Tamara Pettinato habló sobre su futuro en Bendita y disparó contra la producción del programa: “Esa es su manera”

Escuchar

Este lunes, Charly García presentó su nuevo disco, La lógica del escorpión, y fueron varios los famosos que disfrutaron de los nuevos temas del genio del bigote bicolor. Una de ellas fue Tamara Pettinato, que llegó en taxi a la sala del barrio de Chacarita en la que se llevó a cabo la presentación, junto a su padre, Roberto Pettinato.

Esa fue la primera aparición pública de la panelista de espectáculos luego de que trascendiera su desvinculación del ciclo televisivo Bendita, en medio de acusaciones cruzadas con el conductor del envío, Beto Casella. En rigor, Pettinato volvió al programa de El Nueve una semana después de que se hicieran públicos los videos que la muestran junto al expresidente Alberto Fernández, en una situación de extrema confianza, en el despacho de la Casa de Gobierno. Sin embargo, después de esa incómoda aparición, no volvió a presentarse en Bendita .

En aquel programa, la panelista se prestó a un extenso cuestionario sobre lo ocurrido, y, además, se presentaron informes sobre el tema. Días más tarde, trascendió que ella se había sentido “maltratada” y la producción le había pedido que se tomara unos días. Casella, en tanto, explicó en varias oportunidades su versión sobre lo ocurrido e informó que la decisión sobre la continuidad de Pettinato en el ciclo dependía de los directivos del canal y no de él.

Este martes, el notero de LAM Alejandro Castello fue a buscar a la panelista a la salida de Radio con Vos, la emisora en la que trabaja junto a Ernesto Tenembaum en el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? La idea era que contara cuál era su situación en el programa de El Nueve.

Sonriente y en un principio un poco incómoda, Pettinato caminó junto al cronista hasta su auto y allí se prestó a responder algunas de las preguntas. En principio, aseguró: “Estoy bien, pero no quiero hablar sobre el tema”. Luego, cuando Castello le preguntó qué opinaba sobre las declaraciones de Jonatan Viale, que aseguró que ella le hizo mucho mal al país, indicó: “Fijémonos quién le hace más daño al país, si él o yo. Es un delirio”.

Luego, le preguntaron si estaba al tanto de que la madrastra de Wanda y Zaira Nara, Alicia Barbasola, estaba ocupando su lugar en Bendita. “No sé de qué me hablás. Yo solo hablo de los programas que son míos y respecto a mi trabajo”, indicó, dando a entender que su paso por el programa de Casella ya formaba parte del pasado. Sin embargo, cuando Castello le preguntó si su situación en el ciclo televisivo ya se había resuelto, Pettinato disparó: “No. Todavía no se cerró; estamos en la misma. No tengo idea si me quieren reubicar en otro programa del canal. Nadie se comunicó conmigo. Me pidieron que me tome otra semana y nunca más se comunicaron. Esa es su manera. No tengo idea del reemplazo, porque yo me lo tomo así: cuando me echan, ya está”.

“¿Te echaron?”, quiso saber el movilero. Y, entonces, Pettinato explicó: “No tengo idea, pero no me están diciendo que vaya. No me habló nunca más nadie”. Y, además, indicó que no está esperando que le escriban para definir sus pasos a seguir: “No, no sé si voy a esperar”, reveló. Luego, desde el estudio, Ángel De Brito informó que Tamara envió una carta documento para que le informen cuál es su situación e indicó que desde la producción dijeron que “ella se echó sola” y que ni el conductor ni sus compañeros de panel quieren que regrese al programa . “Hasta la eliminaron del grupo de WhatsApp”, indicó el conductor.

Luego, se emitió un informe con entrevistas a varios de los panelistas de Bendita confirmando esa información. Enzo Aguilar reveló que el administrador del grupo es un hombre. “No voy a caretearla: molestó la filtración de la pauta del programa. Es raro ver que Alberto tenía la rutina ”, indicó el tiktoker, en referencia a la información que trascendió y que indica que el expresidente recibía la pauta del programa en su teléfono celular durante su mandato. Horacio Pagani, a su vez, indicó que él no es el administrador del grupo. “Yo lo único que leo es la rutina”, aseguró. “Ella vino un día y le dijeron que se tomara una semana más, y a mí me pareció que estaba bien. Se la extraña. Es una buena piba. Yo tenía una buena relación con ella”.

Alejandra Maglietti indicó que no estaba al tanto de que su excompañera había sido eliminada del grupo: “Eso hablalo con el administrador, yo no tengo idea. A todos nos sorprendió que se haya filtrado la rutina, pero ya pasó . Tema pasado. Tengo entendido que su situación la están evaluando las autoridades del canal. Yo tenía muy buena onda con ella”.

