Tamara Pettinato reveló cómo se encuentra su hermano Felipe: “Está internado, tuvo una recaída”

Tamara Pettinato habló sobre la salud de su hermano Felipe, quien tuvo que ser internado nuevamente después de sufrir una recaída a causa de los problemas de adicción que padece y por los que recibe tratamiento.

En diálogo con el programa Primicias Ya (América TV), la conductora explicó que la decisión de hospitalizarlo fue tomada por los profesionales que lo acompañan y que ella estuvo presente para acompañarlo ante el empeoramiento de su situación.

“Tuvo una recaída y, por supuesto, que estuve ahí para intervenir. Es su equipo tratante el que decidió, no es algo que decida yo. Él nunca abandonó el tratamiento. Es una recomendación de su psiquiatra y de su equipo”, explicó la hija de Roberto Pettinato al dar detalles sobre el estado del joven.

La conductora señaló que el deterioro se fue haciendo evidente con el paso del tiempo y que la situación resultó cada vez más difícil de sobrellevar. “Fuimos viendo cómo fue desmejorando porque cualquiera que pase por esa situación es muy difícil de sobrellevar, y la adicción es una enfermedad de personas muy vulnerables ante estas cosas, fue para abajo y terminamos en esto”, lamentó.

Felipe Pettinato se encuentra bajo arresto domiciliario desde hace seis meses Captura

Según relató, Felipe estuvo viviendo con ella hasta pocos días antes de la internación, que tuvo lugar el pasado viernes. Durante ese período, comentó que pudo observar de cerca los cambios en su estado y acompañar el proceso que derivó en la decisión médica. También contó que se ocupó de buscar un lugar para que pudiera recibir la atención que necesitaba.

Pettinato insistió en que su hermano no llegó a interrumpir el tratamiento pese a las dificultades que atravesó. La internación, según explicó, no respondió a una determinación familiar sino a la recomendación de los especialistas que siguen su evolución y remarcó la importancia de que las decisiones vinculadas con su salud queden en manos del equipo profesional.

La situación judicial de Felipe

La conductora también hizo referencia al contexto personal y judicial en el que se encontraba Felipe antes de su internación. El joven cumple prisión domiciliaria y lleva una tobillera electrónica. “Está preso domiciliario por otra causa que se desprendió de la causa principal, está preso hace seis meses, entonces no es que estaba bárbaro y bien. Estaba viviendo conmigo”, señaló sobre las circunstancias que venía atravesando su hermano.

La situación judicial de Felipe Pettinato está vinculada, entre otros antecedentes, al incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en su departamento, donde murió su neurólogo Melchor Rodrigo. En abril de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte. Esa pena fue unificada con otra condena de nueve meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple, dictada en 2024. Entre las condiciones establecidas por la Justicia figura un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas, además de otras pautas de supervisión judicial.

El veredicto fue leído por el juez Enrique Gamboa, quien presidió el tribunal integrado también por Gabriel Vega y Gustavo Valle. Pettinato, de 33 años, siguió la audiencia desde su domicilio, ya que el juicio se desarrolló de manera virtual por Zoom. Antes de que los magistrados deliberaran, tuvo la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras, pero decidió no hacerlo.

El fiscal general Fernando Klappenbach había solicitado una pena de cuatro años y siete meses de prisión. En su alegato, sostuvo que Pettinato manipuló de manera negligente un encendedor con tapa, estilo Zippo, y que esa conducta provocó el incendio en el que murió Rodrigo. Sin embargo, consideró que las pruebas no permitían demostrar que el fuego hubiera sido provocado deliberadamente. El representante del Ministerio Público Fiscal también sostuvo que no podía concluirse que el acusado hubiera abandonado a su amigo a su suerte.