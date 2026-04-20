Felipe Pettinato fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°14 lo encontró culpable del delito de incendio culposo seguido de muerte.

Condenaron a Felipe Pettinato: el veredicto

El veredicto fue leído por el juez Enrique Gamboa, magistrado que ejerció la presidencia del TOC porteñodurante el juicio.

“El Tribunal resuelve imponer a Felipe Juan Pettinato la condena única de tres años de prisión en suspenso y costas por resultar autor material y penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte hecho ocurrido el 16 de mayo de 2022 en concurso real con el delito de abuso sexual simple, hecho del 8 de marzo de 2018 por el que fuera condenado el 29 de abril de 2024 por el Juzgado Correccional N°1 de San Isidro", sostuvo el juez Gamboa al leer la parte resolutiva del veredicto.

Pettinato, de 32 años, escuchó la decisión de los jueces Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle impávido desde su domicilio. El juicio se desarrolló de manera virtual, por medio de la plataforma Zoom.

El tribunal le impuso a Pettinato una serie de obligaciones que tiene que cumplir por el plazo de tres años.

“Fijar residencia, someterse al cuidado de la Dirección Control y Asistencia de Ejecución Penal, continuar con sus tratamientos de desintoxicación y rehabilitación para el consumo de drogas que viene llevando adelante, previa exhaustiva revisación médica ante el Cuerpo Médico Forense tendiente a determinar su pertinencia y periodicidad”, fueron las obligaciones impuestas a Pettinato leídas por el juez Gamboa.

También, los jueces ordenaron que cuando la condena firme se proceda la extracción de una muestra biológica e inclusión dle perfil genético de Pettinato en el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos conntra la Integridad Sexual.

El hijo del músico y conductor Roberto Pettinato fue juzgado por el incendio de su departamento de Palermo, ocurrido el 16 de mayo de 2022. En el siniestro murió el neurólogo Melchor Rodrigo, un amigo del ahora condenado.

Hoy a la mañana, antes de que el tribunal se retirara a deliberar, el juez Gamboa le había dado la posibilidad al imputado de ejercer el derecho de decir las últimas palabras antes de conocer la decisión. Pero Pettinato solo dijo: “Hola Buen días. No, muchas gracias doctor. No voy a decir nada antes del veredicto. Muchas gracias”.

El joven había llegado a juicio acusado de estrago doloso seguido de muerte, misma imputación por la que en diciembre de 2005 fueron procesados los músicos de la banda Callejeros por la tragedia de República Cromañón.

Las palabras de Felipe Pettinato antes del veredicto

Los fundamentos de la sentencia, según anunció el juez Gamboa, se conocerán el lunes próximo.

En su alegato, el fiscal general Fernando Klappenbach había pedido la pena de 4 años y 7 meses de prisión al considerar a Pettinato autor penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con abuso sexual simple (caso por el que ya fue condenado por el Juzgado Correccional N°1 de San Isidro).

Según el fiscal, “Pettinato, ese día, manipuló de manera negligente un encendedor con tapa, estilo Zippo. Y esa manipulación imprudente, negligente, por fuera de las tolerancias y de los riesgos permitidos, derivó en un incendio producto del cual falleció lamentablemente el doctor Rodrigo”.

Explicó que la prueba incorporada en el juicio no le permitió establecer “que ese incendio fue provocado, en forma dolosa, deliberadamente” por el imputado.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal no se puede afirmar que Pettinato haya dejado “librado a su suerte o a la buena de Dios” a su amigo.

“Sí se puede decir que sus acciones no tuvieron éxito. No se puede decir que no intentó nada, que se ‘rajó’. Hizo lo que hizo, lo que la prueba sugiere, en un estado de shock, pero no alcanzó y no puedo evitar que su amigo falleciera”, explicó Klappenbach.

Y agregó: “Pettinato no se desentendió de su amigo. Lo digo porque surge de la prueba. Fue a buscar un matafuego, después fue a buscar otro, pero un vecino no lo dejó entrar [en el departamento]. Será un inútil, un perfecto inútil por el mal uso que le dio al matafuegos, qué sé yo. Pero no se puede afirmar que no hizo nada”.

Absolución

La defensa de Pettinato había pedido la absolución de su asistido. “Es inocente”, afirmó Norberto Frontini, uno de los abogados del ahora condenado en su alegato ante el tribunal.

“La carga de la prueba recae exclusivamente en los acusadores [el Ministerio Público Fiscal y la querella]. Esa carga incriminante no fue satisfecha a lo largo del proceso”, dijo el letrado.

Al promediar su alegato, Frontini agregó:“La única respuesta es la absolución”.