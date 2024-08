Tamara Pettinato volvió a la radio: habló con Ernesto Tenembaum, contó la angustia que sintió por su hijo y se refirió al insulto de Milei

Escuchar

A una semana de que su imagen sentada en el sillón presidencial con un vaso de cerveza en la mano en plena charla con el entonces presidente Alberto Fernández tomara estado público, Tamara Pettinato retomó su rutina. La conductora reapareció anoche en el canal de streaming Blender y esta mañana en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, el ciclo de Radio con vos que conduce Ernesto Tenembaum y en donde trabaja desde hace nueve años como columnista. Lejos de evitar el tema que la llevó a estar en el ojo de la tormenta, la periodista se defendió: “El día que más me angustié fue cuando mi hijo me dijo ´me pone triste lo que están diciendo de vos´”, confesó.

A las 9 de la mañana, como cada día, Pettinato apareció en el estudio. “Venía con ganas de protegerte y ahora que te veo me dan ganas de asesinarte”, arrancó Tenembaum con un chiste la charla. Luego repasó el debate que se generó en torno al video y repasó que muchas personas salieron a defenderla o correrla del centro de la polémica, entre ellos Jorge Rial, Eduardo Feinmann, Nancy Pazos, Florencia de la V, Edith Hermida, Georgina Barbarossa, Baby Etchecopar, Luis Ventura, Verónica Lozano, Sol Pérez y Homero Pettinato, hermano de Tamara.

“Es verdad que hay mucha fuerte que dijo que no tenía nada que ver y quiero agradecerles, porque no lo hice ayer”, arrancó. “¿Cómo fue esta semana?”, quiso saber el periodista. “Terrible” , reveló, y explicó que estuvo básicamente en su casa. “Ni conocía ese video y de pronto, de un día para el otro, verte en televisión, es un golpe. Digan lo que digan es un golpe terrible. Y lo único que me salió fue quedarme en la cama tirada sin ver nada”, reveló. Además, aseguró que decidió no leer las redes sociales. “Fue un golpe y me quedé en la cama tapada hasta acá una semanita”. “No es que ya pasó”, aclaró.

“No tengo miedo. No es que salís a la calle y la gente que te putea en las redes te agarra y te sacude”, expresó y aseguro que lo que tiene “es angustia” por lo que le tocó vivir. “El día que más me angustié fue cuando mi hijo me dijo ´me pone triste lo que están diciendo de vos´”, repasó, y contó que él lo vio en TikTok y que lo hizo faltar al colegio para protegerlo.

“Cuando Milei te dijo ´prostituta´, ¿qué sentiste?”, quiso saber Tenembaum en otro momento de la charla.“¿Me dijo Milei prostituta o yo estoy entendiendo mal?”, expresó la panelista que reaccionó en ese momento . “No me sorprende de él. Lo que siempre me pregunto en estos casos es si hay que dejarlo pasar. O sea, el Presidente actual me dice ´prostituta´ y que soy parte de una asociación ilícita, ¿lo dejo pasar o se le hace una demanda para que se retracte?”. Supongo que lo voy a dejar pasar”, confió. “Lo que me llama la atención es que no repararon mucho en eso”, cuestionó.

Primera aparición pública

Las primeras palabras sobre el escándalo Pettinato las pronunció ayer en su ciclo de Blender. La conductora empezó el programa haciendo un repaso de algunas de las especulaciones que se hicieron sobre ella en la última semana: “Que soy puta. Que soy gato. Que soy prostituta V.I.P. Que tengo una asociación ilícita. Que fui a pedir por mi hermano, para que me protejan. Que también me quise levantar a Milei. Que me escapé. Que me escondí. Que me fui al sur del país a esconderme. Que me voy a ir a vivir a otro país. Que fue en pandemia, cuando no se podía salir. Que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl, y salí escondida en un baúl. Que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto. Que el señor de 65 del que conté una anécdota muy linda era él. Que tengo contratos varios con el Estado y saqué provecho y mucha plata, por él”.

Luego explicó que tuvo que escuchar todas esas teorías por “haber ido a comer un día a la Casa Rosada y quedarse a almorzar luego de una entrevista. No lo escuché de gente común que te escribe en las redes o de haters, lo escuché de periodistas que tienen que decir la verdad, porque su compromiso es informar y decir la verdad para que esa gente que los ve después forme una opinión y vaya y te putee en las redes”, explicó.

“Lo escuché de ellos y lo escuché del presidente actual, Milei, decir que soy una prostituta y que soy parte de una asociación ilícita. Personas que son responsables, teniendo un micrófono, y que tienen la responsabilidad de informar, dijeron estas cosas y muchísimas más, estas son solo algunas que me crucé por ahí”, siguió.

Y reveló: “ No me escapé. No me escondí. No tengo por qué esconderme ni escaparme ni irme del país. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto por algo que no elegís y que no se lo deseo a nadie. Es algo que yo no quise nunca. Es un video que yo nunca tuve; que no estaba en mi teléfono y que no salió de mí. Lo tenía una sola persona. Dos, me enteré después... Y con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante, que es una denuncia por violencia de género [de la ex primera dama Fabiola Yañez contra Fernández]”.

“No tengo nada más que aclarar. Lo que aclaré, está en mis redes, en un comunicado. Pueden ir a ver ahí lo que expliqué. También pueden ir a ver ahí las puteadas de la gente, basándose en lo que ven en los medios de comunicación; porque la gente escucha y después va y repite”, indicó sobre el final la hija de Roberto Pettinato. Y disparó, para concluir su descargo: “Hay un solo villano en esta historia, y no soy yo”.

LA NACION

Temas Tamara Pettinato