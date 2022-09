Tenso momento: Rita Wilson fue vista llorando durante una cena con Tom Hanks y su hijo Chet

La familia Hanks no pudo escapar de los flashes en un momento de tensión, durante una cena en Los Ángeles. Tom Hanks, su esposa Rita Wilson, su hijo Chet, y Elisabeth, la hija que el actor tuvo durante su matrimonio con la fallecida actriz Samantha Lewes, fueron vistos en el restaurante Tra Di Noi de Malibú el domingo y llamó la atención lo sucedido con Wilson.

En lo que parecía una conversación muy honesta, a la actriz se la fotografió en varias ocasiones mientras se limpiaba las lágrimas y miraba constantemente a Chet, quien estaba sentado a su lado. Tom y Elisabeth, en cambio, parecían preocupados al observar la escena del otro lado de la mesa.

Tom Hanks' wife Rita Wilson looks teary and upset as Hollywood couple dine out with troubled son Chet Hanks https://t.co/apZIcnYxKm — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 6, 2022

Según informó el portal The Daily Mail, si se produjo una discusión, la familia intentó que pase inadvertida, ya que salieron todos juntos del restaurante y se subieron a un mismo auto.

El vínculo entre Chet y su familia se habría vuelto áspero luego de que el músico ventilara cómo fue crecer con dos padres estrellas de Hollywood. Chet fue noticia por hablar de su familia a través de su canal de YouTube, Chet Hanx, y contar que fue perjudicado por una decisión de Hanks y Wilson: según contó, cuando tenía 17 años, Tom lo mandó a un centro terapéutico para cumplir con un programa de desintoxicación en una reserva natural. El joven recordó que era un lugar bastante duro y que le ocasionó un gran daño.

Tom Hanks y su hijo, Chet Michael Tran

“Estaba en el punto más bajo de mi vida. Completamente perdido, hasta el punto en el que la histeria traspasaba los límites que yo conocía. Me hundieron psicológicamente”, disparó sobre aquella decisión de sus padres. Sin embargo, luego hizo una importante aclaración: “Yo estaba totalmente fuera de control (...). No cambiaría mi situación por nada, amo a mis padres”.

Chet, quien es tanto rapero como actor, recordó cómo estuvo muy expuesto en su adolescencia por la fama de sus padres. “Hay muchas ventajas, pero a veces puede ser bastante extraño”, manifestó. “Pude hacer muchas cosas geniales que mucha gente no tuvo la oportunidad de hacer. Pude viajar por el mundo, quedarme en buenos hoteles, volar en aviones privados y me siento muy bendecido por eso. No cambiaría mi situación” , remarcó.

Así está hoy Chet, el hijo de Tom Hanks y Rita Wilson instagram @chethanx

Más allá de esos beneficios, hizo hincapié en cómo la fama es “una espada de doble filo” y que vivió muchas situaciones marcadas por los celos y la envidia. “ Mi experiencia fue aún más complicada porque además de que la fama ya es tóxica, yo ni siquiera era famoso. Solo era el hijo de alguien famoso, así que ni siquiera había hecho nada para merecer ningún tipo de reconocimiento y eso generó mucho desprecio ”, señaló. Ese malestar lo indujo a presentar actitudes autodestructivas signadas por la ira y los excesos.

En su peor momento, cuando “tocó fondo”, Chet contó que logró realizar un cambio de mentalidad cuando advirtió que “la percepción que la gente” tiene de él es solo “un reflejo de ellos mismos” y se dedicó a sus proyectos sin rencores hacia sus padres y el modo en el que fue criado.

Las declaraciones de Tom Hanks sobre su infidelidad

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, una de las parejas más duraderas de Hollywood Dan Steinberg - Invision

Luego del fuerte testimonio de Chet, empezaron a cobrar relevancia viejas declaraciones de sus padres sobre su historia de amor, y una entrevista en particular del actor de Elvis se viralizó a gran velocidad.

Hanks y Wilson conforman una de las parejas más sólidas de Hollywood. Ambos se conocieron en 1981 en el set de la comedia Bosom Buddies y se reencontraron cuatro años más tarde en el rodaje del film Volunteers. En ese momento, Hanks estaba casado con Samantha Lewes, con quien tuvo dos hijos, Colin y Elizabeth, y de quien se divorció en 1985. El actor se casó con Wilson en 1988, y tiene con ella dos hijos, Chet y Truman.

Tom Hanks y Rita Wilson, un amor consolidado Archivo

En declaraciones a In Depth with Graham Bensinger, el actor sorprendió al hablar de su vínculo con Wilson y de cómo le fue infiel a su primera esposa. “ Estaba triste, confundido... Supongo que la casa de naipes empezó a desmoronarse antes de que yo fuera consciente de lo que estaba pasando. Me sentí un absoluto y abnegado fracaso, y que todo lo que pensaba que estaba funcionando no lo estaba haciendo realmente ”, manifestó en relación a la culpa que sentía por su fallida experiencia conyugal. “Yo buscaba para mis hijos lo que yo no tuve de niño, y un matrimonio roto era justo lo que yo tuve que sentir a su edad”, remarcó.

Tom Hanks y Rita Wilson, un amor a prueba del tiempo Archivo

En otra oportunidad, el doble ganador del Oscar había contado que sus relaciones se superpusieron y que no estaba orgulloso de cómo procedió en ese momento turbulento de su vida. “Lo que pasaba era que yo estaba casado cuando esto sucedió. Y no hay nada para festejar sobre eso”, le contó a revista Esquire, y añadió: “Rita y yo nos mirábamos el uno al otro, y simplemente era eso. Yo le pregunté si ella también lo estaba sintiendo así de real, y no pudo negarlo”.

Hanks remarcó lo “joven e inseguro” que era entonces, y lo mucho que le costó perdonarse a sí mismo. “Tenía 23 años y mi hijo Colin ya tenía 2 años cuando me casé”, recordó.