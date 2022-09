Jennifer Lawrence: la maternidad, la angustiante grieta familiar y una ridícula anécdota con Robert De Niro

Jennifer Lawrence aprendió el arte de dosificar. Puede filmar una o dos películas por año -que seguramente tendrán cierto éxito- y luego dedicarse a disfrutar de su familia, alejada de los flashes y el escrutinio público. Pero cuando vuelve al ruedo, todas las miradas vuelven a posarse en ella, como si nunca se hubiese tomado una pausa. Esta semana, la actriz brindó una entrevista en la que no tuvo reparos en hablar sobre todos los temas, los espinosos y los más felices. Y hasta se animó a revelar una hilarante anécdota que la tiene como protagonista junto a Robert De Niro.

Al comienzo de la charla, que se llevó a cabo en un spa y conforma el artículo central de la nueva edición de Vogue, la actriz mostró su costado más humano. Contó que era la primera vez que salía tanto tiempo sin sentirse culpable por dejar a su pequeña hija en casa. Y también reveló que la noche anterior usó un autobronceante: “Es que al fin iba a encontrarme con alguien de afuera, y no quería que piense que estoy pálida”, explicó. Sin embargo, minutos después se negaría a dar detalles sobre su experiencia como madre primeriza.

Jennifer Lawrence fue vista abrazando a su pequeño mientras salía de su auto el viernes por la mañana. La actriz estuvo acompañada de su marido, Cooke Maroney. The Gropsby Group - Backgrid/The Grosby Group

Lawrence indicó que estaba dispuesta a hablar sobre su propia experiencia, pero que no ahondaría ni en su bebe, Cy, ni en su esposo, Cooke Maroney. ”Da tanto miedo hablar de la maternidad, porque es muy diferente para cada mujer. Si digo que fue increíble desde el principio, algunas personas pensarán que no fue increíble para ellas al principio, y se sentirán mal. Afortunadamente, tengo tantas amigas que fueron honestas... Me decían que da miedo y que es posible que no te conectes con el bebé de inmediato. Que es posible que no te enamores de inmediato. Así que me sentí preparada para perdonar. Recuerdo caminar con uno de mis mejores amigos a los nueve meses de embarazo y decir: ‘Todos siguen diciendo que amaré a mi bebé más que a mi gato. Pero eso no es cierto. ¿Tal vez lo amaré tanto como a mi gato?’ ”, reveló.

Sin embargo, la vida la sorprendió: “La mañana después de dar a luz, sentí que toda mi vida había comenzado de nuevo. Fue como el primer día de mi vida. Solo lo miré y me enamoré. También me enamoré de todos los bebés en todas partes. Los recién nacidos son tan asombrosos. Son estos pequeños supervivientes rosados, hinchados y frágiles. Ahora amo a todos los bebés. Ahora escucho el llanto de un bebé en un restaurante y digo, ‘¡Oh, qué precioso!’”.

Más tarde, ahondando en los motivos que la llevaron a elegir sus papeles, desde el comienzo de su carrera, explicó: “La mayoría de las veces, el arte se trata de la propia madre. Dudo en decir eso porque odiaría que alguien volviera y viera mis películas, o viera esta película en particular, y pensara que esa es la forma en que estoy pintando a mi madre. Mi madre es una persona maravillosa. Pero eso no significa que todavía no haya cosas de mi infancia en las que esté trabajando”.

Su experiencia como primeriza, sin embargo, no impidió que comprendiera que la maternidad no es precisamente un destino obligado. La actriz se refirió a la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular el fallo Roe vs. Wade, que protege la libertad de una mujer embarazada para elegir abortar sin excesivas restricciones gubernamentales.

Lawrence reveló su decepción con su padre y ciertos parientes de Louisville, Kentucky, el pueblo en el que se crio. Las elecciones de 2016 habían abierto una grieta en su familia y, desde que fue madre, intentó apaciguar las aguas. “Trabajé muy duro en los últimos cinco años para perdonar a mi papá y a mi familia y tratar de entender. La información que están recibiendo es claramente diferente. Su vida es diferente”, expresó con angustia. “He tratado de superarlo y realmente no puedo”, agregó .

“Me rompe el corazón porque Estados Unidos tuvo que elegir entre una mujer [Hillary Clinton] y un peligroso, peligroso frasco de mayonesa [Donald Trump]. Y decían: ‘Bueno, no podemos tener una mujer como presidenta. Vamos con el bote de mayonesa’. Y ahora, gracias a los jueces de la Corte Suprema designados por ese peligroso frasco de mayonesa, ha sucedido lo impensable. No quiero menospreciar a mi familia, pero sé que muchas personas están en una posición similar con sus familias . ¿Cómo podés criar a una hija desde el nacimiento y creer que no merece la igualdad? ¿Cómo?”, se preguntó.

Uno de los temas más conflictivos es la negativa de los republicanos y sectores conservadores -como su familia paterna- a la restricción del uso de armas. “Estoy criando a un niño pequeño que algún día irá a la escuela. Las armas son la principal causa de muerte de niños en los Estados Unidos. ¡Y la gente sigue votando por políticos que reciben dinero de la Asociación Nacional del Rifle! Me sorprende. Quiero decir, ¿la masacre de la Escuela Primaria de Sandy Hook no cambia nada? Nosotros, como nación, simplemente dijimos: ‘¡Está bien! Estamos permitiendo que nuestros hijos den sus vidas por nuestro derecho a una segunda enmienda que se escribió hace más de 200 años ’”, señaló.

Más distendida, Lawrence compartió su anécdota favorita, que incluye a su compañero de elenco en El lado luminoso de la vida, Escándalo americano y Joy, Robert De Niro, alguien a quien considera como un padre y a quien acude habitualmente para pedirle todo tipo de consejos.

“ Es asombroso en el set. Es simplemente el hombre más dulce del mundo, pero sigue siendo muy intimidante. Lo invité a la cena de ensayo de mi boda, obviamente esperando que no viniera. Y cuando vino, le dije: ‘Bob, realmente no estás obligado a estar aquí. Puedes irte a casa’. Y él dijo: ‘Muchas gracias’ y se fue ”, contó.

Cuando se le preguntó qué fue lo más extraño que leyó sobre ella misma, la actriz no lo dudó: “Que tuve sexo con Harvey Weinstein”.

Aquel rumor es de larga data. En 2018 se dio a conocer la demanda de una de las mujeres que acusaron al productor hollywoodense de acoso y abuso sexual. Allí, la víctima, cuyo nombre se mantuvo en secreto, aseguraba que Weinstein la presionó para que le practicara sexo oral y cuando ella se negó, él aseguró: “¿Querés ser actriz? Me acosté con Jennifer Lawrence y mirá dónde está, acaba de ganar un Oscar”.