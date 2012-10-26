Teresa Costantini: “Armar mi carrera fue difícil, un camino arduo como el de cualquiera en el cine”

“Armar mi carrera fue difícil, un camino arduo como el de cualquiera en el cine”, dice Teresa Costantini, actriz, directora, guionista, productora y una de las mujeres más consagradas de la industria cinematográfica local. “Fue duro empezar pero a esta altura, con 25 años de profesión, se allanó un poco el camino.”

Hija de Carlos Correa Ávila, embajador y funcionario del primer gobierno de Perón, Teresita pasó su infancia y juventud en Roma, Inglaterra, Estados Unidos y Buenos Aires. A los 17 años se casó con el empresario y coleccionista de arte Eduardo Costantini y se dedicó a educar a sus cinco hijos: Marité, Mariana, Soledad, Eduardo y Tomás

Pero una vez que los chicos crecieron decidió comenzar su propia carrera profesional. “Empecé de grande”, cuenta con un dejo de orgullo en la voz. “Mi primer trabajo fue a los 37 años como actriz, en ese momento no conocía a nadie en el ambiente. Tuve la suerte de que en el camino fueron apareciendo varias personas que me ayudaron y eso es muy importante, es bueno tener padrinos dentro del medio.”

“El portar un apellido no fue una ayuda en mi carrera, tampoco sé si fue una traba, pero no sumaba”, aclara sobre el famoso apellido que heredó de su ex marido, y que a pesar de estar separada desde hace 18 años, aún sigue llevando. “Mi familia me acompaña muchísimo en mi carrera. Mis hijos y mis hermanos están siempre presentes, mis padres, cuando vivían, también tenían mucho orgullo de esto”

En los últimos años, la vida de Tomás, el hijo menor de Teresa, se volvió mediática debido a sus romances, lo que generó que la vida privada familiar se viese expuesta en revistas y canales de televisión. “No le doy demasiada importancia a la exposición mediática. Lo que me interesa fundamentalmente de los medios es poder promocionar lo que hago, esa es una linda utilización”, argumenta segura de lo que siente. “La vida privada es de cada uno y en ese sentido me llevo bien porque no me interesa exponer demasiado. Pero si pasa algo y sale a la luz ¿qué vas a hacer? Hay cosas peores”

Historias de mujeres

Hoy, Teresa se alejó momentáneamente de la pantalla grande para experimentar sobre las tablas y se luce como directora y actriz de la obra Hembras , un espectáculo de teatro leído y semi-montado que presenta la historia de siete mujeres importantes de los últimos cien años de la vida del país.

Las elegidas en esta oportunidad fueron Julieta Lanteri, Aurelia Vélez, Salvadora Medina Onrubia, Alicia Moreau, Lola Mora, Eva Perón y Alfonsina Storni. “Casi todas fueron mujeres que se metieron con coraje en el mundo de los hombres, algo que sin dudas caracteriza a una mujer que quiere salir adelante, porque en verdad el mundo está muy controlado o estuvo muy controlado por la energía masculina”, cuenta la directora, que convocó a un atractivo elenco para llevar a escena a estas mujeres: Georgina Barbarossa, Silvia Bayle, Rita Cortese, Cecilia Dopazo, Graciela Dufau, Esther Goris, Ana María Picchio, Adriana Salonia y Soledad Silveyra.

Sin embargo, el interés por el mundo femenino no es algo nuevo en su vida y está siempre presente en sus películas. “Soy mujer y como tal me interesa el tema. Está tan lleno de hombres que escriben y hacen películas y obras sobre los hombres y está buenísimo, al tener la oportunidad de generar este tipo de proyectos, que mi tema sea nuestro género.”

Con nuevos proyectos por delante, Teresa parece haber encontrado el punto de equilibro en su vida y no duda en manifestarlo. “Me siento muy feliz, muy plena y lo bueno es que tengo ganas de seguir trabajando, eso es lo que me parece importante. Tengo ganas de seguir generando proyectos, estoy escribiendo, voy a volver a filmar y eso me mantiene viva. Hoy no siento que tenga algo pendiente.”