Teresa Costantini: una pausa en el cine, un paso en el teatro

"El cine de hoy no permite crecer a muchos", dice Costantini Crédito: Hernán Zenteno

Dirigió Constelaciones, una obra de Broadway que habla de la rueda del eterno retorno, anclada en el amor

Julia Montesoro SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de septiembre de 2019

"Vi Constelaciones en Broadway, con Jake Gyllenhaal y Ruth Wilson, hace por lo menos seis años, y me enamoré de la obra", dice Teresa Costantini, ahora en el rol de directora de la pieza del escritor y dramaturgo británico Nick Payne, un proyecto que tenía en mente desde aquélla puesta neoyorquina. Victorio D'Alessandro y Victoria Alsua protagonizan la versión recientemente estrenada.

"Propone una mirada sobre la teoría de los universos paralelos -explica-. Que la situación que estamos viviendo en este momento, puede suceder, al mismo tiempo, en infinitos universos paralelos. Al tiempo que también son infinitas las variables dentro de esos universos, de acuerdo a las decisiones que tomemos o que no tomemos. Y en ese sentido, veo la obra como la posibilidad de hablar del amor eterno, puesto que es una obra existencial que, al hablarnos de una historia de amor, nos refiere todas las etapas por las que puede pasar cualquier historia de amor".

En este caso, se trata de Mariana y Rodrigo, dos jóvenes que se conocen por azar y se enamoran perdidamente. Una historia que puede durar toda la vida, como también puede que Mariana y Rodrigo se separen para volver a encontrarse. O que nunca más vuelvan a verse. O que en los diferentes universos que plantea el autor, siempre estén juntos. "Pero en medio de todo eso, en lo global, es una gran historia de amor, que plantea la posibilidad de que el amor no muera nunca y que a través de estos dos seres, pueda vivir para siempre", reflexiona Costantini en este regreso al teatro, donde se inició como actriz en la década del 70. En el cine lleva realizados como guionista, productora y directora los largometrajes Acrobacias del corazón, Sin intervalo, El amor y la ciudad, Felicitas y Yo soy así, Tita de Buenos Aires. Después de tanto tiempo filmando rodeada de equipos numerosos, la experiencia de dirigir teatro y a un grupo más reducido, la encuentra disfrutando su tarea de un modo diferente. "Dirigir teatro es el tiempo de la experimentación, del deseo de trabajar codo a codo con los actores durante mucho tiempo, de ver y acompañar el desarrollo del trabajo a lo largo de las funciones. Es un trabajo mucho más íntimo, que me seduce muchísimo. El cine es mi absoluta pasión. Pero el teatro, además hecho en esta escala, en una sala pequeña, me produce una sensación de calma que me encanta. Es todo en un ritmo menos desaforado y menos loco que en cine", reflexiona la presidenta de Buenos Aires Producciones y de la Fundación Arte Vivo.

Hace ya unos años que Costantini está atenta al acontecer del teatro off, "por curiosidad, por deseo, por inspiración", según admite. "Y además porque, últimamente desde la Fundación Arte Vivo, hemos creado un premio a una obra inédita, dado que nos interesa mucho colaborar con ese semillero creativo que hay en el off, donde por cierto, hay muchas mujeres directoras y autoras trabajando", puntualiza. Pero también observa el panorama cinematográfico local, y da su punto de vista sobre un medio en el que se mueve desde hace largo tiempo: "El cine está pasando por un momento complejo, en el sentido de la financiación. Se hacen películas muy pequeñas y hay varias mujeres que están por dirigir pronto. Con muy poco dinero se filma en tres o cuatro semanas. O sea que la creatividad se mantiene alta, el deseo de expresarse también. En ese sentido, veo que hay un enorme crecimiento. Lo que no hay es la posibilidad de que se hagan grandes películas, con grandes lanzamientos, que exista la creación de nuevas figuras que lleven gente al cine. Entonces parece la rueda del eterno retorno de la que habla Constelaciones. Pero de un eterno retorno que no es tan positivo, porque seguimos apostando a las mismas caras para tener el box office. Y eso no permite crecer a muchos que vienen empujando desde abajo", concluye.

Constelaciones

De Nick Payne.

Viernes, a las 20.

El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960.