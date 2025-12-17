Guillermo Francella vuelve al teatro: cuándo estrena Desde el jardín y cómo comprar las entradas

Guillermo Francella vuelve al teatro y encabeza el elenco de Desde el jardín, versión teatral de la novela Being There, de Jerzy Kosinski, con dirección de Marcos Carnevale. La obra estrena el 28 de marzo en el Teatro Metropolitan, sobre la Avenida Corrientes, y se presenta de miércoles a domingo.

La trama sigue a un hombre que pasó su vida aislado, dedicado a cuidar un jardín y a mirar televisión como única ventana al mundo. Cuando queda súbitamente fuera de ese refugio, su forma literal de hablar empieza a ser interpretada como sabiduría, en una sátira social y política con humor filoso.

Guillermo Francella vuelve al teatro con Desde el jardín Prensa

El espectáculo también se apoya en un antecedente fuerte: la historia ya tuvo adaptación cinematográfica dirigida por Hal Ashby, protagonizada por Peter Sellers y Shirley MacLaine, también basada en la novela de Kosinski.

En esa versión, el protagonista es arrojado a la calle tras la muerte de su patrón y, por una cadena de casualidades, termina cerca del poder, catapultado al centro de la escena pública como asesor de la política.

Cuándo y dónde ver Desde el jardín

Estreno: 28 de marzo (2026).

28 de marzo (2026). Funciones: de miércoles a domingo.

de miércoles a domingo. ¿Dónde?: Teatro Metropolitan, Avenida Corrientes 1343, CABA.

El precio de las entradas y cómo comprarlas

Los precios de las localidades van de $30.000 a $85.000, según ubicación y sector. Plateanet ofrece promociones y cuotas.