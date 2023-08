The Suburban Players, el histórico grupo de teatro vocacional fundado por inmigrantes estadounidenses e ingleses

escuchar

Considerado el club de teatro vocacional en inglés más longevo del país, The Suburban Players nació en 1963 por iniciativa de un grupo de estadounidenses que buscaban representar la diversidad cultural en el escenario y resguardar la lengua de sus antepasados. Y si bien en sus inicios congregó principalmente a inmigrantes, hoy es un lugar de encuentro de vecinos, locales y extranjeros, donde se habla inglés, tanto nativo como aprendido.

Por lo pronto, la compañía trabaja en la puesta a punto antes del estreno del premiado musical Evita, una producción especial en el marco de la celebración por su 60° aniversario, que contará con la dirección del prestigioso Peter Macfarlane y nada menos que 60 actores en escena. Se trata de una versión libre de la vida y la época de Eva Perón, escrita por Tim Rice y Andrew Lloyd Webber hace casi 50 años, ganadora del Oscar a la mejor canción en la película homónima que Madonna y Antonio Banderas rodaron en 1996 en Buenos Aires.

The Suburban Players ensaya Evita, el musical Santiago Cichero/AFV

El programa incluirá Celebration, un preshow de diez minutos que sintetiza el espíritu y la historia de The Suburban Players, dirigido por Alice Penn.

“The Suburban Players fue fundada por un grupo de 11 expatriados norteamericanos, que buscaban un espacio para compartir su entusiasmo por el teatro con su comunidad, generar un espacio de socialización y ayuda comunitaria, ya que hasta el día de hoy se destinan parte de los ingresos para asistir a un hogar de ancianos y el consejo de la comunidad argentino-británica”, rememora Sylveen Smith, una sus integrantes históricas.

El grupo comenzó haciendo teatro leído en sus casas, luego montaron una obra que ensayaron y crearon entre todos, así la escenografía como los vestuarios, en un galpón prestado por uno de los participantes. Lentamente fueron creciendo y expandiéndose hasta que decidieron crear formalmente un club, con base en San Isidro. Con donaciones de los socios lograron adquirir un pequeño “rancho desvencijado”, que con el tiempo transformaron en este Playhouse, como llaman a su actual sala de teatro.

The Suburban Players estrena este sábado Evita, el musical Santiago Cichero/AFV

“La primera obra que presentamos se llamó The Tender Trap y fue dirigida por la excelente actriz y directora Vi Dekker, recién llegada al país. De origen inglés, de joven vivía y hacía teatro en Hong Kong, donde conoció a un empresario holandés que se casó con ella y la trajo a vivir a la Argentina, para luego unirse al club, donde permaneció durante más de 50 años, dirigiendo y actuando hasta bien entrados sus 80 años”, cuenta Smith. Un ejemplo cabal de cómo funciona esta compañía que recibe y enamora a cada uno de los que se acercan a hasta allí, que actualmente cuenta con un centenar de socios.

Por lo pronto, los ensayos de Evita, el musical se desarrollan en este Playhouse, una vieja casa centenaria que es su sede en San Isidro, cuya fachada se mantiene intacta y, en su interior, funciona la sala con capacidad para 65 espectadores. Un verdadero club de teatro, donde presentan alrededor de tres obras por año, veladas temáticas, encuentros de teatro leído y espectáculos musicales. Un espacio de aprendizaje y exploración artística.

Desde San Isidro

No es casual que The Suburban Players haya nacido en San Isidro. Se sabe, existe una fuerte influencia británica en toda la Zona Norte, donde funcionan numerosas escuelas bilingües, bandas de gaitas y clubes deportivos que congregan a descendientes de inmigrantes ingleses que se establecieron allí, así como la comunidad estadounidense y la comunidad irlandesa.

The Suburban Players presenta, en inglés, el multipremiado musical Evita Santiago Cichero/AFV

Si bien hoy cuentan con su propio teatro, en los primeros años sus obras se presentaron en el Teatro de la Cova, en Martínez, y con el tiempo recalaron también en otros espacios, escuelas bilingües o el mismo Auditorio San Isidro. Sus espectáculos más recientes se han presentado en el British Arts Centre (BAC), el centro cultural de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, como este musical de Evita, que estará en cartel durante todo agosto.

Así las cosas, en estos 60 años The Suburban Players ha representado más de 210 obras de teatro clásico y moderno en sus diferentes géneros, llevando a escena autores como William Shakespeare, Bertolt Brecht, Neil Simon, Noël Coward, George Bernard Shaw, Agatha Christie, Ray Cooney, Woody Allen, Alan Ayckbourn, Ira Levin, Harold Pinter, Tennessee Williams, Peter Shaffer, John Osborne, Eugène Ionesco, Oscar Wilde, Anton Chékov, David Ives, Luigi Pirandello, Renée Taylor, Joseph Bologna, Graham Green, Arthur Lovegrove, Edward Albee y Yazmina Reza.

The Suburban Players tiene una historia de 60 años en el país Santiago Cichero/AFV

“The Suburban Players es un grupo de gente increíblemente talentosa, unidos por amor al teatro en inglés, con ganas de divertirse y de proveer entretenimiento de alta calidad a toda la comunidad. Una mezcla completa de edades y diferentes historias, un elenco talentoso formado por amantes del canto, la actuación, el baile y la comedia”, resume Simon Chater, ciudadano británico de 50 años que integra el elenco de la compañía.

Simon se unió al grupo hace 11 años, poco después de mudarse a la Argentina. Su trabajo consiste en promover la cooperación entre organizaciones científicas argentinas y británicas. La actuación, la música y la dirección han sido sus pasiones de toda la vida y cuando supo que había un grupo de teatro en inglés cerca de donde él vivía, no dudó en involucrarse. Anteriormente había estudiado teatro en el Theatre Royal Norwich, 150 kilómetros al noreste de Londres, en la década del 80. Luego continuó sus estudios de teatro en la universidad y casi lo había abandonado hasta que llegó a la Argentina, a los 40 años y dio con The Suburban Players, que reavivó su interés por las tablas.

The Suburban Players, por amor al teatro Santiago Cichero/AFV

Respecto de las condiciones para sumarse a este club, Simon asegura que sólo es requisito el buen humor, el amor por el teatro y disfrutar ser parte de un equipo encantador y generoso. “Ser un hablante de inglés ayuda, por supuesto, pero aparte de la actuación, tenemos personas que colaboran con las funciones sociales, con la comunicación, con el vestuario, el backstage, la construcción del set y el frente de la casa, las luces o el sonido. El teatro es más que actuar, por importante que sea, y cualquiera que esté dispuesto a ayudar va a encontrar alguien que quiera enseñarle”, asegura.

Así las cosas, cualquier miembro de la comunidad puede participar de las actividades con el sólo requisito de ser socio. Todas las producciones se realizan con llamados abiertos para elegir elenco. Actores, directores, encargados de iluminación y vestuario, todos participan ad honorem para mantener la esencia de teatro comunitario y amateur, un espacio de aprendizaje y exploración artística.

¿De qué manera el teatro en inglés favorece el aprendizaje y la enseñanza del idioma a través de las acciones? “Es una pregunta bastante interesante. Recuerdo que antes de venir a la Argentina aprendí español viendo el programa de televisión Vulnerables, del que me encantaba la actuación. Definitivamente me ayudó a aprender. Lo mismo se aplica al aprender inglés viendo teatro, cine o escuchando música. Si el idioma está conectado con algo de lo que obtienes placer, prestas más atención y aprendes más. No es una coincidencia que un gran número de miembros y audiencia de Suburban están conectados a escuelas e institutos de idiomas”, sigue Chater.

The Suburban Players presentará, a fin de año, Un cuento de Navidad, de Dickens Santiago Cichero/AFV

Además del musical Evita, en lo que va del año ya han representado La Ratonera, de Agatha Christie; Un Dios salvaje, de Yasmina Reza y algunas divertidas obras cortas y veladas de teatro, antes de terminar con Un cuento de Navidad, la historia festiva de avaricia, fantasmas y redención de Charles Dickens, prevista para antes de finalizar el año.

“Parte de la razón por la que dejé el teatro en el Reino Unido fue que puede sentirse competitivo y tenso. Suburban Players no es así: realmente se siente como una familia con espacio para todos; de hecho, toda mi familia participa en este grupo. Si una organización dura 60 años sólo puede ser por el respeto mutuo y el amor entre sus miembros. Las personas de Suburban Players son mis amigos y casi una familia sustituta aquí en Argentina para mí; mi hogar lejos de casa. Sin el grupo la vida en Argentina significaría mucho menos para mí. ¡Y no soy sólo yo quien dice eso! Peter Macfarlane, el director de nuestra obra actual, es un director musical increíblemente exitoso que produce programas de Disney en todo el continente. Pero sigue regresando a Suburban Players porque ama al grupo y ha sido parte de él durante los últimos 55 años”, concluye Chater.

El prestigioso director Peter Macfarlane está al frente de esta puesta de Evita, el musical Santiago Cichero/AFV

“Es un orgullo sentir que a pesar de los años que han pasado, los cambios en el país, en la composición de la membresía y los problemas económicos, hemos logrado mantener vivos los principios que fueron la base de su creación. Que sea un espacio que da la bienvenida a gente de distintos países, edades, descendencias, preferencias e historias. Es un espacio de aceptación. No es raro ver a septuagenarios conversando con adolescentes de igual a igual, con respeto, familias enteras compartiendo los trabajos que requiere una puesta, o grupos de jóvenes reunidos alrededor del piano o una guitarra (¡a veces todo eso simultáneamente!). Ese es su atractivo y espero que dure otros 60 años”, concluye Sylveen Smith.

Evita, el musical

The Suburban Players presenta “Evita, el musical”. Dirigida Peter Macfarlane. Este sábado 5 de agosto, a las 20; domingo 6, a las 19; miércoles 9, a las 10 horas; viernes 11, a las 20 y sábado 12, a las 16 y 20 horas. En The British Arts Centre, Suipacha 1333. El valor de la entrada es de $ 9.000 (por alternativateatral)

