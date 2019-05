La actriz hizo su descargo luego de que el abogado de Juan Darthés asegurara que lo ocurrido entre ellos en Nicaragua fue "consentido" Crédito: Instargram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de mayo de 2019 • 13:11

En un nuevo giro de su agresiva estrategia de defensa, Fernando Burlando aseguró que pedirá la "inexistencia de delito" en el proceso que Thelma Fardin inició en Nicaragua contra Juan Darthés, acusándolo de haberla violado durante una gira de Patito Feo cuando ella tenía apenas 16 años y él 45. Luego de haber negado que haya existido algún tipo de relación sexual entre ellos, ahora el mediático abogado sugiere que sí existió, pero que fue consentida.

"Vamos a plantear la inexistencia del delito, porque es uno de los pilares que estamos tratando de hacerle ver a la fiscalía. Además, por los dichos de la denunciante, pensamos que no hubo delito porque lo que dice Fardin es que existió un vínculo. Por su relato no vemos una negativa. Lo que pasó públicamente no tiene nada que ver con las declaraciones del expediente. La documentación que nos acercan los abogados de Nicaragua es que no se ve una negativa categórica ni un rechazo. De hecho tardó años en darse cuenta de que la habían violado. Es muy difícil interpretar una situación violenta en el relato de Fardin", expresó el ex participante del "Bailando por un sueño", en relación a cuáles serán los pasos a seguir con respecto al caso de su defendido.

Fardin, en tanto, salió a responderle. En diálogo con las periodistas Romina Menguel y Luciana Peker, la actriz indicó: "Se metieron con todo. Pero sirvió para que se vea cuáles son las estrategias que sufre cualquier persona que quiere romper con este sistema. En un momento había que romperlo. Este tipo de exposición es brutal, injusta, sangrienta, pero termino quedando protegida".

"Burlando es un representante más de la sociedad, como yo lo soy y como lo es mi abusador. Hay pibas que están en la misma situación que yo, pero capaz que tienen que denunciar al comisario de su pueblo y dicen '¿cómo hago?' Dentro de lo trágico de la situación, yo cuento con herramientas y no me puedo quedar con los brazos cruzados", reconoció.

"Es fundamental que sostengamos esta posibilidad de hablar. Hicimos realmente un cambio muy grande. Más allá de que duele los ovarios escuchar a estas bestias decir este tipo de cosas con una impunidad brutal, la verdad es que si ha habido un cambio, una evolución", continuó.

La actriz, además, compartió en sus historias de Instagram tuits de su abogada, Sabrina Cartabia, refiriéndose al tema. "Comparto la regla de valoración de la prueba en casos de violencia sexual que fue adoptada por la Asamblea General de los Estados en 2002", dice un de ellos. "El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual" ni "de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima", explica otro.

Fardin denunció penalmente a Darthés en Nicaragua y dio conocer su caso en diciembre del año pasado mediante una conferencia de prensa en la que fue acompañada por decenas de compañeras del colectivo de Actrices Argentinas.

Hasta ese momento, pesaban sobre el actor de Simona denuncias mediáticas de acoso y abuso por parte de Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos. Luego de que Fardin diera a conocer su versión sobre el abuso recibido por parte de Darthes, muchos de los colegas que defendían al actor de las acusaciones anteriores pidieron disculpas. El maduro galán, en tanto, se fue del país y se instaló en Brasil junto a su esposa y sus dos hijos; allí también recibió el rechazo de las actrices locales ni bien llegó.