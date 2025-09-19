Fernando Burlando contó qué reveló la última pericia de Silvina Luna sobre la causa de su muerte

A dos años de la muerte de Silvina Luna, la búsqueda de Justicia por su caso todavía conmueve a miles de personas. Esta semana salió a la luz un nuevo informe pericial que fue descrito con sumo detalle por el abogado de la víctima, Fernando Burlando. Según tuvo conocimiento el letrado, la causa de muerte confirmada por los médicos forenses fue un tromboembolismo pulmonar, producto de una sepsis originada en una enfermedad granulomatosa gigantocelular a cuerpo extraño.

En diálogo con El diario de Mariana (América TV), el mediático abogado explicó que los tiempos de la Justicia suelen ser mucho más lentos de los que se esperan, es por eso que toda la información que se conoció en las últimas horas sobre el cuerpo de la modelo no pudo ser utilizado en el juicio que condenó a Aníbal Lotocki a ocho años de prisión.

“Esta diligencia que realizó el cuerpo médico forense me da muchísima tranquilidad, porque obviamente no contábamos con esta información en el juicio que tuvo como víctimas a Pamela Sosa, a Stefy Xipolitakis, a Gabriela Trenchi y, obviamente, a Silvina. Pero la Justicia no se equivocó, no se corrió ni un centímetro de su camino. Sí, fue muy lenta", comenzó Fernando Burlando.

Fernando Burlando habló del caso de Silvina Luna (Foto: Archivo / Instagram @silvinalunaoficial)

Uno de los puntos más importantes que probó esta pericia es que los productos que el médico utilizaba en los cuerpos de sus víctimas no eran los recomendados por los laboratorios. “Yo entiendo que ustedes digan la cantidad no es importante, pero la cantidad que tenía Silvina le generaba impedimento para movilizarse, era infernal. Esto es como decir: ‘¿Un Geniol te hace mal?’ Y no, no te hace mal, pero hoy por la noche quedate tranquilo y tomate tres kilos de Geniol. Al día siguiente me decís cuáles son las consecuencias...“, remarcó como ejemplo.

Acto seguido sumó: “También probamos que el producto que se encontraba en laboratorios no era el que usaba este hombre, es un material industrial el que tienen las chicas en su cuerpo, que no tiene nada que ver. Esto era un preparado que hacía Frankenstein. Él mezclaba con grasa y todo lo hacía en un lugar que no estaba habilitado para hacer las intervenciones que hacía”.

Fernando Burlando recordó la aterradora escena que vivió Silvina Luna tras ser operada por Aníbal Lotocki

Uno de los puntos más duros de la nota a Fernando Burlando fue el momento en el que el abogado recordó cómo la propia Silvina Luna había descrito el postoperatorio en el que casi pierde la vida. “Recuerden que dentro del suplicio de Silvina Luna, ella salió a cococho de ese lugar, casi dormida y después de una intervención, porque no la querían dejar en el lugar porque se venía el fin de semana”, describió.

Fernando Burlando recordó las consecuencias psicológicas y emocionales que enfrentó Silvina Luna

“En el principio de la diligencia que realizó el cuerpo médico forense, figura y consta el verdadero suplicio de Silvina Luna. Fueron años, no solamente de lucha por su salud, sino por tratar de que se haga justicia en medio de prejuicios y frivolidades. Yo escuché en los propios Tribunales: ‘Y bueno si se fue a hacer el c..., que se embrome’”, analizó Burlando sobre el impacto psicológico y emocional que tuvo toda esta vivencia para ella, como para cada una de las víctimas del médico.