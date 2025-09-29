El abuelo de Brenda y Morena confirmó que Burlando será el abogado y puso en duda que “Pequeño J” esté detrás del triple crimen

Visiblemente conmocionado por el crimen de sus nietas, Brenda y Morena -dos de las víctimas del triple crimen en Florencio Varela- Antonio compartió sus impresiones a LN+ sobre el avance de la investigación judicial que tiene bajo la mira a Janzen Valverde Victoriano, conocido con el apodo de “Pequeño J” y sindicado como el autor intelectual de la tortura y asesinato de las chicas de La Matanza.

Abuelo de Brenda y Morena

“Están poniendo a un pibe que capaz no sabe manejar el arma. No vengan a vendernos pescado por liebre. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, remarcó, cuestionando el liderazgo del traficante peruano prófugo en la organización criminal.

El abuelo de Brenda y Morena se expresó así en línea con su hijo Leonel del Castillo, quien también puso en duda la figura de “Pequeño J” en una reciente entrevista con Clarín.

“No existe ´Pequeño J´. ¿Pidieron un antecedente penal de Pequeño J?. O sea... es un sobrenombre, es un apodo. ¿De dónde lo sacaron? Que me explique la Justicia de dónde sacaron ese nombre. ¿Cómo puede ser el autor intelectual un pibe de 20 años y ser líder de la supuesta banda? No, no puede ser nunca”, aseguró.

Fernando Burlando, abogado de la familia

Asimismo, Antonio confirmó que Fernando Burlando será representante legal de la familia: “Mis hijos, mi nuera y yerno se van a reunir en Puerta Madero. Vamos a tener todo más claro”.

Según el Ministerio de Seguridad bonaerense, “Pequeño J” maneja una base de operaciones en la villa 21-24, en el límite entre los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya.

Sin embargo, el abogado mediático también descreyó de la responsabilidad de “Pequeño J”: “Seguramente, no es el líder que pretende demostrar, no es el capo. Por encima de él hay infinidad de responsables”, aseguró.

Seis detenidos

Ese es el número de los arrestados por su presunta vinculación con el triple crimen. El martes pasado, cuando se hizo un procedimiento de urgencia en el domicilio donde, finalmente, fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, se detuvo a cuatro sospechosos: dos parejas, una propietaria de la casa ubicada en Jáchal y Chañar y la otra encargada de limpiar la escena del crimen.

Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra se negaron a declarar cuando fueron indagados. Los cuatro fueron imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Pasaporte de Pequeño J.

El viernes fue capturado en Villazón, Bolivia, un quinto integrante de la banda, Lázaro Víctor Sotacuro y el sábado un joven de 29 años acusado de cavar un pozo y haber enterrado los cuerpos de Brenda, Morena y Lara. Se espera que este lunes por la mañana ambos declaren ante el fiscal a cargo del caso, Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza.

En paralelo, continúa la intensa búsqueda de Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, apuntado como el cerebro detrás del triple homicidio.