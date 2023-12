escuchar

Presente en las salas de cine por el reciente estreno de Willy Wonka, el actor estadounidense y francés, Timothée Chalamet, fue elegido como el hombre más bello del mundo.

El título es resultado de una votación del público que se realizó por varios meses, organizada por el popular sitio TC Candler. En ella había cerca de 800 nominados y el resultado fue un listado con los 100 hombres más bellos del mundo de este 2023.

Timothée Chalamet tiene 28 años y brilla por su gran trabajo actoral (Foto Instagram @tchalamet)

En esta votación, el pulso por el primer lugar estuvo entre Chalamet y Henry Cavill. Este último había ocupado también el segundo lugar el año pasado. Pero el vencedor de esta oportunidad fue el actor recordado por sus protagónicos en Call Me By Your Name, Little Women, Wonka y Dune.

En años anteriores, al top de la lista llegaron actores como Chris Evans. Pero en esta oportunidad, otros famosos que se encuentran en el listado de los 100 Más Bellos son Harry Styles, en el puesto 31; Robert Pattinson, en el 86; Tom Holland, en el 57; Chris Hemsworth, en el 13 y Jungkook, de BTS, en el 16. Entre los nuevos ingresos se encuentra el actor Pedro Pascal, que ocupó la posición número 11.

Henry Cavill ocupa el segundo lugar en este ranking (Foto Instagram @henrycavill)

El top 5 lo conforman: en el puesto número 5, el actor Lucien Laviscoint; en el 4, el bailarín y cantante Ni-ki; en el 3, otro cantante y bailarín: Keung To; en el segundo lugar Henry Cavill y Chalamet en el primero.