A comienzos de diciembre, Selena Gomez hizo pública su relación con el productor musical Benny Blanco. La artista publicó una foto de ambos en Instagram, revolucionando a sus seguidores, y no dudó en referirse al vínculo que la une a su nuevo novio como “lo mejor” que le ha pasado.

Durante una reciente entrevista con Vogue México, la estrella de 31 años habló indirectamente sobre su pareja, y reveló que su principal prioridad en una relación es mantener su autoestima, así como proporcionar un espacio abierto para que los sentimientos sean discutidos. “ Es muy difícil encontrar a alguien que te escuche y se preocupe por vos, pero se que cuando sucede es genial y querés que sea sano ”, declaró durante la entrevista, sin mencionar de forma explícita al productor, aunque la revista confirma que están saliendo hace varios meses.

Gomez, de 31 años, también habló sobre la posibilidad de convertirse en madre, algo que dice que es fundamental para su propósito de vida, aunque aclaró que no tiene intenciones de tener un hijo “a corto plazo” .

Selena Gomez en la última gala celebrada en el Museo de la Academia de Hollywood MICHAEL TRAN - AFP

En la charla, la cantante habló también de sus relaciones pasadas y como hoy, finalmente, se siente feliz. “Freedom (libertad). Ese es el tema principal de este álbum”, cuenta hablando de su nuevo trabajo discográfico. “Libertad de las ataduras que poseía cuando tenía 20 años’, admitió y contó que estuvo muchos años sin hacer música porque “no tenía nada sobre qué escribir”. “ Estoy muy acostumbrada a escribir música de chicas tristes. Y me encanta una canción así, pero no estaba atravesando por algo que me estuviera destrozando ”, sumó.

Hoy, sus canciones tienen un tinte alegre y esperanzador, que concuerda con su vida actual. “Quiero intentar encontrar formas de hacer buena música pop, con un mensaje que realmente signifique algo”, expresó. “No he escrito ni una sola canción triste para este álbum”.

Selena Gomez confirmó su romance con Benny Blanco a comienzos de diciembre @selenagomez / Instagram

Blanco y Gomez se conocen desde al menos 2019, cuando colaboraron con J. Balvin y Tainy en la canción “I Can’t Get Enough”. De acuerdo con sus propios admiradores, la actriz de Los hechiceros de Waverly Place ha reaccionado a las publicaciones de su ahora novio desde meses atrás. En julio pasado, compartió una sugerente foto con Blanco, de 35 años, de su fiesta de cumpleaños, en donde estuvo como invitado.

Fue recién el 7 de diciembre que la estrella acudió a sus redes sociales para expresar lo feliz que se siente de tener a Blanco a su lado y calificándolo como su “todo absoluto” y “lo mejor que le ha pasado en la vida”. También se refirió de manera indirecta a sus ex, Justin Bieber y The Weeknd, cuando aseguró que su novio es “mejor que cualquier otra persona con la que haya estado” .

Blanco es uno de los productores musicales más prolíficos de la actual industria musical, en la que ha trabajado con celebridades como el exnovio de Gomez, Justin Bieber, así como Ed Sheeran, Katy Perry, Britney Spears, Rihanna y The Weeknd. Nacido el 8 de marzo de 1988, en Reston, Virginia, el hombre también tiene su propia carrera como artista musical y lanzó su propio material discográfico, Friends Keep Secrets, en diciembre del 2018.

Además de la música, también es un amante de la buena cocina. En noviembre pasado presentó su primer libro, Open Wide: A Cookbook for Friends (Open Wide: un libro de cocina para amigos), en su perfil de Instagram. “Cuando tenía 13 años, un amigo compró una parrilla George Foreman y cambió mi vida para siempre. Invitábamos a amigos y preparábamos los sándwiches más elaborados que nuestras mentes pudieran imaginar”, comentó, y agregó: “Pero te lo digo, una vez que te adentres en ello, será tu nueva adicción, es como meditar. Para mí, cortar una cebolla es como tomar un Xanax”.

