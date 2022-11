Todos los detalles del casamiento de Florencia Peña y Ramiro Ponce de León en Salta

escuchar

Este sábado, Florencia Peña y el abogado Ramiro Ponce de León celebran el primero de los festejos por su casamiento en un exclusivo hotel de la localidad de Tolombón, ubicada en los Valles Calchaquíes, a 200 kilómetros de la ciudad de Salta.

Los novios junto a Felipe, el hijo de ambos, y los dos hijos mayores de la actriz, Tomás y Juan Otero

La frase elegida por los novios para celebrar su unión

A partir de las 17, los novios recibieron a 170 los invitados, entre los que se encuentran Tomás y Juan, los hijos de Peña y Mariano Otero, y los amigos de la actriz Diego Ramos, Georgina Barbarossa, Noralih Gago, Dan Breitman y Nancy Pazos, en el Altalaluna Boutique Hotel & Spa, de Tolombón, un pueblo de 300 habitantes ubicado a 14 kilómetros de Cafayate y a apenas 5 kilómetros al norte del límite entre Salta y Tucumán.

Florencia Peña compartió algunas imágenes de los momentos previos a la ceremonia

Flor Peña, con uno de los dos vestidos que lució para la gran celebración, diseñado por Camila Romano

Todos ellos disfrutaron del festejo, organizado por Claudia Villafañe a través de su empresa Eventos Plan V, en la exclusiva casona colonial española construida en 1982, en medio de un paisaje de ensueño, rodeados de montañas y viñedos y a 1.660 metros sobre el nivel del mar. La ambientación, tanto de los amplios jardines como de los distintos ambientes y las galerías, corrió por cuenta de Ramiro Arzuaga.

Nancy Pazos es una de las celebridades que viajó a Salta para compartir este importante momento con Peña y Ponce de León

Juan Otero, el segundo hijo de la actriz, vestido para la boda de su madre con Ramiro Ponce de León

Tomás Otero, el hijo mayor de la novia

Dan Breitman, uno de los compañeros de Peña en LPA

Claudia Villafañe, la encargada de la organización

Para la ocasión, la actriz decidió lucir dos vestidos diseñados y confeccionados por Camila Romano y para su look contó con el asesoramiento de su estilista personal, Maggie Mellas.

Este es el primero de los festejos que la pareja tiene previstos para celebrar su unión. El 2 de diciembre, la actriz y el abogado serán los protagonistas de un nuevo festejo, esta vez en la localidad bonaerense de Benavídez, a la que se espera que asistan algunas de las personalidades más importantes del mundo del espectáculo.

La historia de amor, en primera persona

“ Los días previos fueron una combinación de disfrute y estrés. La verdad que 10 años atrás, cuando nos conocimos, no me imaginaba este desenlace. Nos conocimos, justamente, en un casamiento ”, contó el abogado, el viernes por la noche en LPA, el programa de América que conduce Peña.

Los novios junto a Juan y Felipe, recorriendo las inmediaciones del hotel

“Era el casamiento del hermano de él y de una de mis mejores amigas, Delfina. Yo venía muy de capa caída. Estaba mustia. Y en la fiesta era toda gente baja y Ramiro, que se destacaba por su altura”, agregó, risueña, la actriz.

Y continuó: “ Mi amiga Noralih me preguntaba: ‘¿No te gusta el hermano del novio?’. Pregunté por qué nunca lo había visto antes y me dijeron que vivía en Salta. ‘No. Con los quilombos que tengo, si encima me engancho con un salteño...’. ¡Y acá estamos, por casarnos! Pasamos una noche hermosa y me dijo que a los 15 días volvía. Y ahí lo invité al cumpleaños de Noralih que se hizo en mi casa, con la Negra Vernaci y Humberto Tortonese. Cuando llega, lo primero que hacen es toquetearlo”.

La actriz junto a sus hijos, en el auto que horas después la llevaría a la ceremonia

“Noralih estaba con un poncho... Fui un poco preparado, porque Flor me advirtió, pero fue una prueba de fuego”, recordó Ponce de León. “Nuestra relación fue un impacto en mi vida y en mi familia”, reconoció el abogado. Y Peña reveló: “La primera vez que viajé a Salta le pedí a una amiga que me acompañara, porque la prensa me venía siguiendo. Me fue a buscar al aeropuerto un amigo de él muy gracioso, Seba. Él vivía en un departamento, y cuando yo llegué tenía puesta una remera turquesa que no estaba chequeada. Ahí me di cuenta que iba a ser un trabajo duro”.

Los novios llegando a la casona colonial en la que se lleva a cabo el festejo

“ Entonces, le dije: ‘Mirá, el turquesa no se usa más’. Y él me contestó: ‘Te voy a decir algo... No me vas a cambiar todo’. Entendió que algo iba a cambiar ”, continuó, entre risas.

