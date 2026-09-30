Tom Bateman: de su gran historia de amor con Daisy Ridley a su casamiento secreto

Por estos días todo el mundo está hablando de él. La gente se pregunta quién es el actor que encarna a Adam Carlsen, un profesor tan inteligente como soberbio, en La hipótesis del amor. Su nombre es Tom Bateman; es oriundo de Oxford y durante años construyó su carrera lejos de los grandes reflectores. Primero, lo hizo en los escenarios del West End de Londres donde se formó en el teatro clásico. Luego, en la televisión, pero también tuvo algunos roles en el cine, donde a través de proyectos como Da Vinci’s Demons y Asesinato en el expreso de Oriente demostró su capacidad para moverse entre la comedia, el drama de época y el thriller psicológico.

Hoy, el actor –de 37 años– se ubica entre los intérpretes británicos con mayor proyección internacional gracias a su papel en la nueva comedia romántica de Prime Video; una historia que surgió como adaptación de la exitosa novela de Ali Hazelwood. Este nuevo desafío, que protagoniza junto a Lili Reinhart, es especial para él. No sólo lo transformó en el galán del momento, sino que lo conectó con su propia historia de amor. Es que la novela de Hazelwood nació como una fan fiction inspirada en Star Wars, más precisamente en la relación entre Rey y Kylo Ren, los personajes interpretados por Daisy Ridley y Adam Driver respectivamente. Y, casualmente, Ridley es su mujer, esa con la que comparte su vida desde 2017. “El amor es, literalmente, la más poderosa de las emociones humanas. Es tan increíblemente poderoso. Es algo que nos une a todos”, declaró recientemente en una entrevista con la revista Bustle.

Amor sobre las tablas

Antes de ser un hombre casado, Bateman fue noticia por algunos romances mediáticos. En 2012, el actor, productor y guionista fue vinculado sentimentalmente con su compañera de teatro, Eve Best, actualmente conocida por sus papeles en El discurso del rey, The Honourable Woman y La casa del dragón. Por ese entonces, los actores interpretaban a una pareja en la obra The Duchess of Malfi y la química entre ellos era más que evidente.

Eve Best fue relacionada con el actor mientras compartían cartel en la obra The Duchess of Malfi JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si bien la prensa británica insistía en que esta relación continuaba debajo del escenario, lo cierto es que nunca llegó a confirmarse. La diferencia de edad —él tenía 23 y ella 40— fue un condimento especial que, durante meses, ocupó las principales revistas del corazón.

El romance que sí fue confirmado fue el que tuvo dos años después con la actriz británica Hannah Britland, a quien también conoció en el circuito teatral londinense. Por ese entonces, el actor protagonizaba Shakespeare apasionado junto a Lucy Briggs-Owen, una dupla que también era pura química. Britland no sólo apoyaba la relación profesional entre ambos, sino que le insistió en más de una oportunidad para que llevara a su compañera a cenar y así poder conectar mejor con ella. “Cuando empezamos a ensayar, ella dijo: ‘Solo tenés que invitar a Lucy a cenar y darle un beso apasionado’. No lo hice”, confesó Bateman entre risas.

El vínculo entre el actor y la actriz de Rush: pasión y gloria parecía inquebrantable. Según allegados, estaban “muy enamorados” y “se entendían a la perfección”. Quizá por eso sorprendió tanto su ruptura en 2016.

Amor en el set y una celestina muy especial

Tom Bateman conoció a su actual mujer, Daisy Ridley, en el rodaje del fim Asesinato en el expreso de Oriente

Bateman conoció a su actual esposa en 2016 durante el rodaje de Asesinato en el expreso de Oriente, la película basada en la novela homónima de Agatha Christie y dirigida por Kenneth Branagh. Mientras él interpretaba a Bouc, uno de los pasajeros del tren, Daisy Ridley encarnaba a Miss Mary Debenham, una joven institutriz con la que tenía una inmediata conexión. “Conectamos de inmediato y nos hicimos mejores, mejores, mejores amigos”, advirtió la actriz dejando en claro que, al principio, no veía a su compañero como un posible candidato.

El cambio de perspectiva llegó tras un comentario de Penélope Cruz, compañera de ambos en la película, que hizo que Ridley empezara a mirarlo de otra manera. “No lo miré de esa manera hasta que alguien bastante fabuloso en nuestra película [Cruz] dijo algo que me hizo mirarlo de manera diferente. Y yo pensé: ‘¿Eh? ¡Sí!”, recordó la actriz en The Drew Barrymore Show sobre cómo comenzó su romance. “Hemos estado juntos desde entonces”, agregó.

Los rumores sobre un romance entre ellos comenzaron a circular poco antes del estreno de la película en 2017. De hecho, fue durante la avant-première en Londres que la productora Judy Hofflund insinuó que había algo más que una amistad entre ellos. “Algo pasó entre Tom y Daisy. Es de dominio público. Debería callarme, en fin...”, declaró la mujer en diálogo con People en su paso por la alfombra roja. Minutos después, la prensa presente en el lugar encaró a Bateman aunque sin éxito: “Les gusta crear expectativa. Tienen que hacerlo si no nadie vendrá a ver la película”, explicó el actor sobre los dichos de la productora, negando cualquier tipo de vínculo con su compañera.

A falta de declaraciones, llegaron las imágenes. Unos meses después de aquella alfombra roja, los actores fueron fotografiados en una fiesta posterior al estreno de Star Wars: Los últimos Jedi, saga en la cual Daisy encarnó a Rey. En 2018, la situación se repitió cuando la pareja fue descubierta tomada de la mano mientras salía de comer. Un año después, el Daily Mail confirmó que la relación era tan seria que Bateman y Ridley se habían mudado juntos a un departamento en Primrose Hill, Londres.

Las especulaciones comenzaron a confirmarse cuando la actriz se mostró con un anillo de diamantes en su dedo anular, alimentando así las versiones de compromiso. “Es un anillo precioso que llevo puesto”, le dijo a la revista Marie Claire cuando indagaron sobre el estado de su relación. “¡Dios mío! Es la primera vez que me preguntan esto públicamente. Lo que pasa es que nunca he hablado de mi vida personal. Así que no voy a hablar de ello ahora. Soy muy consciente de la cantidad de información que hay sobre mi vida, así que si hay algo de lo que no quiero hablar es de esto”, expresó sin dar más detalles al respecto.

Su primera aparición pública como pareja fue en septiembre de 2022 en la proyección de Blonde, el film protagonizado por Ana de Armas. Ese mismo mes, los tortolitos asistieron a la gala benéfica Luminous del BFI en el hotel The Londoner y volvieron a posar juntos ante los flashes. La confirmación definitiva llegó en 2023 durante la promoción de Sometimes I Think About Dying. Allí, la intérprete hizo referencia a Bateman como su marido, confirmando que se habían casado en secreto. “¡Sí! Me casé”, lanzó en una entrevista con Rolling Stone cuando le volvieron a preguntar por la joya de su mano.

Si bien los actores ya no se ocultan, son de los que prefieren mantener su matrimonio lejos de los flashes. Según ellos, es para proteger lo que tienen. “Cuando firmé para Star Wars no había nada en mi contrato que dijera: ‘Se hablará de tu vida’. Llegó un punto en que me di cuenta de que gran parte de mi vida estaba ahí fuera. Pensé que sería bueno tener algo que fuera solo para mí, algo que no fuera para los demás. Simplemente pensé que lo mantendría aparte”, explicó Ridley sobre esta decisión que mantienen a rajatabla. “Es curioso, porque la gente nos dice a Tom y a mí que somos la pareja casada más feliz que conocen”, agregó entre risas.

Socios en la vida y en el trabajo

Ridley y Bateman no son solo socios en la vida sino también en la pantalla. En 2024, los actores volvieron a trabajar juntos en Magpie, un thriller negro escrito por Tom y basado en una idea original de su mujer, quien también es protagonista. “Fue muy gratificante poder escribir aprovechando sus puntos fuertes. Pude ser muy atrevido y audaz al escribir una escena entera sin diálogos, solo con los pensamientos de su personaje. Sam [Yates], nuestro director, estuvo de acuerdo. Dijo: ‘Hombre, podés ponerle una cámara a Daisy y ella lo domina a la perfección, y puede mantener el ritmo’”, reveló el guionista elogiando los dotes actorales de su esposa.

El proyecto comenzó cuando Ridley le contó a su marido una idea que había tenido mientras viajaba en avión. Bateman aceptó escribirla y comenzó a trabajar de inmediato. “Daisy tenía la idea cuando estaba trabajando en una película en Canadá”, recordó el actor sobre cómo surgió este proceso creativo en el que Ridley leyó las escenas, hizo comentarios y ayudó a darle forma al proyecto.“Esa fue nuestra primera vez y aprendimos mucho de ella. Nunca lo habíamos hecho antes y simplemente lo hicimos realidad con amor y pura determinación”, le confesó a Bustle quien actualmente está trabajando en otro proyecto que espera filmar próximamente y que fue pensado especialmente para su mujer.

Por su parte, Daisy también remarcó públicamente el talento de su marido. “Me pareció un proceso maravilloso porque nuestros gustos coinciden prácticamente en todo”, dijo la actriz en diálogo con Radio Times. “Creo que es un escritor brillante y teníamos muy claro lo que queríamos crear. Y lo hemos conseguido”, agregó feliz con el resultado en pantalla.

Su nuevo film y una conexión inesperada

Por estos días, Bateman volvió a la pantalla con La hipótesis del amor, una comedia romántica que ya puede verse en Prime Video. Esta historia sigue los pasos de Olive (Lili Reinhart), una brillante científica que está cursando su doctorado cuando descubre que su compañera de estudios y mejor amiga, Anh (Rachel Marsh), está enamorada del mismo hombre que ella, Jeremy (Nicholas Duvernay). Inmediatamente, decide dar un paso al costado y para convencer a su amiga, besa impulsivamente a Adam Carlsen (Bateman), un profesor un tanto soberbio e intimidante.

Lili Reinhart y Tom Bateman en una escena de la película

Esta historia que habla de amistad tiene, además, un origen especialmente atractivo para el actor. Es que la obra de Ali Hazelwood (en la que se inspira la película) nació como una ficción escrita por fans (fan fiction) inspirada en el universo de Star Wars, específicamente en la compleja dinámica entre los personajes de Rey y Kylo Ren (fenómeno popularmente conocido dentro del público lector como “Reylo”). Casualmente, estos personajes están interpretados por Daisy Ridley y Adam Driver y, como sabemos, Ridley es la esposa de Bateman.

Daisy Ridley se hizo popular por interpretar a Rey en la saga Star Wars

“Cuando nuestro productor y nuestro director me contaron la conexión, pensé: ‘Son personajes brillantemente construidos e interpretados en Star Wars por Daisy y Adam. Por supuesto que eso va a inspirar a la gente a escribir sobre ellos’. Y eso fue lo que hizo que me gustaran tanto estos papeles. Aunque no relacioné del todo una cosa con la otra, como quizás debería haberlo hecho, por supuesto que me sentí atraído por este papel”, reveló el actor sobre qué sintió al descubrir que la trama estaba inspirada en el personaje interpretado por su esposa.

Respecto a la reacción de su mujer al enterarse de que él había sido el elegido para personificar esta historia, contó: “A ella le pareció genial. Simplemente dijo: ‘He oído hablar de eso’, pero no creíamos que fuera a tener tanta repercusión”.

Lo cierto es que hoy, a sus 37 años, Tom Bateman atraviesa una etapa en la que su vida profesional y sentimental están cada vez más entrelazadas: comparte proyectos con su esposa, escribe historias para ella y, al mismo tiempo, interpreta en pantalla a un hombre que descubre que detrás de una relación aparentemente imposible puede esconderse una gran historia de amor. “Es muy difícil no amar a un ser humano cuando ves quién es. Vivimos en un mundo en el que estamos muy desconectados. Entonces, si eliminás las barreras y realmente escuchás y ves al otro, te enamorás”, reflexionó sobre este proyecto.