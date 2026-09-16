Tom Cruise sorprendió desde la tapa de una revista y confirmó un rumor sobre su comportamiento en el set: “Sí, es cierto”

Tom Cruise cumplió 64 años y, lejos de pensar en bajar el ritmo, parece decidido a seguir desafiándose como si todavía estuviera dando sus primeros pasos en Hollywood. El actor que se lanzó en moto desde un acantilado, se colgó de aviones en pleno vuelo y convirtió a Ethan Hunt, su personaje en la saga Misión: Imposible, en uno de los héroes de acción más famosos del cine, asegura que todavía tiene mucho por aprender. Y, sobre todo, mucho por hacer.

En una extensa entrevista con la revista GQ, cuya jugada producción de fotos logró una gran repercusión, Cruise habló sobre su carrera, su relación casi obsesiva con el cine, las escenas en las que arriesga literalmente la vida y su nuevo proyecto, Digger, dirigido por Alejandro G. Iñárritu. También respondió una pregunta inevitable después de tantos años de acrobacias extremas: ¿Le tiene miedo a la muerte?

Tom Cruise en la promoción de Digger durante la en CinemaCon, en el Coliseo del Caesars Palace de Las Vegas VALERIE MACON - AFP

La respuesta fue contundente. “No, no lo tengo”, aseguró. Aunque inmediatamente aclaró que eso no significa que la muerte no le produzca una sensación de temor. “Me gusta estar al borde del precipicio”, explicó, tanto en sentido literal como metafórico. “La vida es una aventura. La incertidumbre es parte de la vida y también es parte de hacer películas”, agregó. Para él, el desafío consiste precisamente en trabajar sobre aquello que todavía no conoce: “Quiero convertir las incertidumbres en certezas. Y después crear nuevas incertidumbres”.

“Hacer películas no es lo que hago. Es lo que soy”, afirmó Cruise cuando le preguntaron por su relación con el cine y explicó que, incluso cuando no está filmando, su cabeza permanece concentrada en el próximo proyecto. “Cuando no estoy haciendo una película, estoy preparando la siguiente. Todo el tiempo estoy estudiando. Siempre estoy aprendiendo algo”, reveló.

También se refirió a un rumor que corre desde hace años sobre su comportamiento dentro del set. “Son ciertos. Soy intenso. Los tomo con mucho humor, pero lo cierto es que cuando algo me interesa, quiero aprenderlo. Quiero entenderlo”, explicó.

Tom Cruise junto al productor de su última película, Alejandro Gonzalez Inarritu CHRIS DELMAS - AFP

El actor afirmó que sigue involucrándose en cada detalle de una producción, y que no se limita a actuar frente a cámara. Según contó, cuando llega a un set conoce a las personas que hacen posible una película: desde quienes pintan y construyen los decorados hasta quienes mueven las cámaras, trabajan con las luces o se ocupan de la arquitectura y el diseño. “Sé todos sus nombres”, aseguró.

Al hablar sobre su infancia, el actor reconoció que en ese niño ya habitaba la curiosidad que lo movilizaría durante toda su vida. “Siempre me interesaron las personas. Quería entenderlas, entender las culturas, entender qué nos une”, rememoró.

Cruise no estudió cine y, sin embargo, tenía muy claro lo que quería hacer. “Tenía un plan secreto”, recordó. Escribía sus sueños y los colocaba en un tablero. Y aclaró que ese sueño no consistía simplemente en ser famoso. “Quería hacer películas. Quería viajar. Quería conocer gente. Quería vivir”, resumió.

Su infancia también estuvo marcada por las mudanzas. Cruise contó que pasó por alrededor de 15 escuelas durante 16 años. Esa experiencia, lejos de alejarlo de los demás, parece haber alimentado una de las características que todavía identifica como centrales en su forma de trabajar: observar.

“Siempre me gustó ayudar a la gente. Me gusta ver a la gente hacerlo bien”, señaló. En tanto definió uno de sus objetivos personales con una frase que resume buena parte de su filosofía: “Dejar las cosas mejor de como las encontré”.

La misma lógica parece aplicar a su trabajo como actor. Cruise definió Digger como “la culminación de todas sus habilidades” y aseguró que se trata del personaje más desafiante de su carrera. La película, dirigida por Iñárritu, lo coloca en un registro muy diferente al de los héroes prácticamente invulnerables que interpretó durante buena parte de los últimos años. Cruise interpreta a un magnate petrolero cuya conducta desencadena acontecimientos que podrían llevar al fin del mundo.

Para Cruise, cada proyecto exige encontrar su propio lenguaje. “Ninguna película es fácil. Cuando algo importa, no tomás el camino fácil”, indicó. Si bien sabe que su imagen pública quedó asociada especialmente a las películas de acción, considera que su trayectoria fue mucho más amplia. “Mi carrera fue evolucionando deliberadamente”, explicó.

También habló de los proyectos que alguna vez fueron considerados demasiado riesgosos. Mencionó Nacido el 4 de julio y Rain Man, entre otros trabajos, y recordó que incluso convertir Misión: Impossible en una película implicó apostar contra lo que muchos pensaban que podía hacerse. “Muchos films que hice eran películas que la gente no quería hacer”, señaló.

Su estrategia, explicó, fue aprovechar el éxito de un proyecto para volver a arriesgarse. “Si las cosas funcionan, puedo volver a apostar todas las fichas que acumulé y hacer algo creativo”, afirmó.

Según el actor, su rol en Digger representó el mayor desafío de su carrera Chris Pizzello - Invision

Ese espíritu también aparece en su relación con el paso del tiempo. Cruise no parece interesado en construir una imagen de alguien que llegó a la cima y se instaló allí. “No quiero decir que llegué a la cima”, sostuvo. Y aclaró: “Siempre hay un nuevo sueño. Una persona sin sueños ha decidido no vivir”.

Su concepción del cine también excede la actuación. “Las películas hablan de la humanidad”, afirmó. Y aunque reconoció el valor de la televisión y de las plataformas de contenido, explicó por qué continúa defendiendo la experiencia de la pantalla grande: “Me encanta el cine porque lleva a todos a una sala y permite compartir una experiencia”.

“Mi casa es un set de filmación. Soy ciudadano del mundo y de la humanidad”, marcó y contó que intenta mantener el teléfono lo más lejos posible: “Prefiero que la gente venga y hable conmigo cara a cara”.

Tom Cruise, ganador de un premio honorífico de la Academia, el domingo 16 de noviembre de 2025 Chris Pizzello - Invision

Por último, cuando le preguntaron cuál era el mayor malentendido que existía sobre él, no buscó una respuesta grandilocuente. “No lo sé. No pienso demasiado en eso”, sentenció.