Tom Holland habló de los rumores de casamiento y explicó por qué Zendaya es la mujer perfecta

Mientras todos quieren saber si Zendaya y Tom Holland pasaron por el altar, los integrantes de una de las parejas más populares de Hollywood juegan al misterio. Ahora, mientras pasean por las alfombras rojas otra vez tomados de la mano durante la gira promocional de Spider-Man: Un nuevo día y le regalan a los fotógrafos postales llenas de amor, el actor que le da vida al Hombre Araña decidió romper el silencio y hablar de los rumores de casamiento. También explicó por qué la actriz es la mujer perfecta para él.

En una extensa entrevista que le concedió a la revista Esquire, donde ocupa la tapa del número de julio/agosto, Holland hizo referencia por primera vez a su supuesta boda con Zendaya. Sin embargo, en lugar de dar una respuesta que despejara todo tipo de dudas, lo que hizo fue sumar aún más confusión.

MADRID, SPAIN - JUNE 15: (L-R) Tom Holland and Zendaya attend the "Spider-Man: Brand New Day" photocall at Four Seasons Hotel on June 15, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Pablo Cuadra/Getty Images) GettyImages

Cuando le preguntaron sobre las fotos realizadas con Inteligencia Artificial que lo mostraban con una botella de champagne y su ¿esposa? en medio de un brindis en el lago de Como, la estrella de Hollywood contó que cuando su abuela las vio pensó que no había sido invitada a la boda. El periodista de Esquire quiso saber entonces si esa confusión se había repetido en otros familiares. “No, porque todos estaban ahí”, reaccionó el actor y clausuró de inmediato otra consulta sobre su estado civil: “Eso es todo lo que van a obtener sobre ese tema”, advirtió.

“Mi persona”

Si bien se negó a hablar del rótulo de su relación, Holland no tuvo ningún problema en poner en palabras su amor por Zendaya y el impacto positivo que tiene en su vida. “Nuestra profesión puede ponernos en situaciones muy estresantes y es muy reconfortante tener una relación que sirva como una base sólida y que pueda resistir el paso del tiempo”, explicó.

“Podemos apoyarnos mutuamente de maneras que solo nosotros entendemos, porque somos los únicos que sabemos realmente lo que significa vivir esta vida. Y eso es un lujo enorme, porque sinceramente no sé cómo podría tener algo parecido con otra persona”, confió luego.

Completamente enamorado, Holland hizo una descripción con la que dejó en claro por qué eligió a su compañera de pantalla para compartir la vida. “Encontré a mi persona. Es mi mejor amiga y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella. Pero además, nunca me había sentido tan acompañado ni tan seguro. Nunca. Punto”.

Por último, Holland recordó que quedó impresionado desde el primer momento en que vio a Zendaya audicionar para el papel de MJ, Michelle Jones, la compañera de Peter Parker. “Obviamente, estaba muy emocionado ante la posibilidad de trabajar con ella y conocerla. Hizo una audición increíble y consiguió el papel incluso antes de salir de la sala”, confió sobre aquella audición que tuvo lugar en 2016. Según recordó, apenas la actriz salió por la puerta luego de su prueba, la productora Amy Pascal ya sabía que era ella la indicada.

Zendaya y Holland en una escena de Spider-Man: sin camino a casa Matt Kennedy

Holland, el “lugar seguro” de Zendaya

Hace dos meses, fue la actriz quien le dedicó unas tiernas palabras a Holland. La declaración de Zendaya tuvo lugar en el marco de la promoción de El drama, cuando hizo referencia a la sensación de “verdadera calma” que experimentó al conocer a Holland en el set de Spider-Man: de regreso a casa. “Sabía que era mi persona porque no me pongo nerviosa a su lado. Me siento muy tranquila y en paz, como si pensara: ‘Oh, en realidad me pongo más nerviosa cuando estoy lejos de ti que cuando estoy contigo’”, reveló en el podcast Modern Love del New York Times.

Su primer encuentro fue para hacer una prueba de cámara, algo que tenía muy nerviosa a la actriz; sin embargo, Holland le dio tranquilidad. “Nos conocimos por primera vez en una audición, así que yo estaba bastante nerviosa de todos modos, pero él me hizo sentir tranquila”, comentó. Cuando la entrevistadora quiso saber qué fue lo que hizo el actor para calmarla, la exchica Disney recordó: “Simplemente por ser una persona amable, por hacerme sentir cómoda. Teníamos que hacer una prueba de química para una película importante como esa y realmente quería el trabajo. Y sí, fue realmente encantador“.