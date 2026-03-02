Aseguran que Zendaya y Tom Holland están casados: “Ya ocurrió”

Zendaya y Tom Holland saben muy bien cómo mantener su vida privada lejos del foco de la prensa y anoche, durante la gala de los premios que entrega el sindicato de actores de Hollywood, quedó confirmado: “La boda ya ocurrió”, confirmó Law Roach, el estilista de la actriz, en un ida y vuelta con un periodista que sorprendió a todos y que tuvo lugar en la alfombra roja del evento.

“Sé que no puedes adelantar mucho porque eres una tumba, pero estamos esperando ver los looks de boda de Zendaya. ¿Hay algo que puedas adelantarnos?”, le consultó la cronista de Access Hollywood al estilista. “La boda ya ha ocurrido”, respondió de inmediato Roach. “Te la perdiste”, sumó, y dejó escapar una carcajada. “¿Eso es cierto?”, se sorprendió la periodista. “Es muy verdadero”, confirmó el entrevistado, y se marchó.

Una propuesta “romántica e íntima”

Zendaya en los Globo de Oro con su gran anillo de diamante en su mano izquierda Jordan Strauss� - Invision�

El 5 de enero de 2025, casi cuatro años después de blanquear su romance, Zendaya apareció en la alfombra roja de los Globos de Oro con un llamativo anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo. Con ese simple gesto, la actriz dio lugar a un sinfín de especulaciones, y entusiasmó a sus fans con la boda de una de las parejas favoritas de Hollywood. Compañeros, cómplices y confidentes desde que cruzaron su camino en el set de Spider-man en 2016 —varios años antes de blanquear su relación—, Zendaya y Holland se juraron amor eterno y prometieron pasar pronto por el altar.

El actor que saltó a la fama en Lo imposible le hizo la gran propuesta a Zendaya Maree Stoermer Coleman —su nombre completo— entre Navidad y Año Nuevo, reveló el medio TMZ: el joven, atento a la tradición y las viejas costumbres, se arrodilló ante su enamorada en una reunión pequeña que tuvo lugar en una de las casas familiares de la novia durante sus vacaciones. El momento fue muy romántico e íntimo, reveló el medio norteamericano.

Tom Holland y Zendaya, en una tierna postal que compartieron en sus redes Instagram @tomholland2013

Según le contó una persona cercana a la pareja a la revista People, el entorno de las estrellas sabía que el compromiso se iba a producir en algún momento, aunque no tenían certezas sobre cuándo iba a ser ni cómo. Incluso, explicó que Holland estaba ansioso por proponerle matrimonio a Zendaya “desde hace un tiempo”. “Siempre ha estado loco por ella. Siempre supo que ella era la indicada. Tienen algo muy especial”, sumó. “Tom siempre ha tenido esta dulce manera de hacerle saber al mundo que Zendaya es suya. Ahora, es oficial: ¡realmente lo es!”, se entusiasmó.

De la amistad al amor

Zendaya y Tom Holland, cómplices, en el estreno de Spiderman: sin camino a casa en diciembre de 2021 Karwai Tang - WireImage

Tom y Zendaya se vieron por primera vez en 2016, cuando ella audicionó para la primera película de Spider-Man de Marvel y la buena onda fue inmediata. Amigos durante mucho tiempo y en medio de constantes rumores de romance, no fue hasta el verano de 2021 que el mundo descubrió que entre ellos había algo más. El íntimo momento entre la pareja fue inmortalizado en un video que publicó PageSix.

La confirmación del romance llegó a principios de 2022 en la rueda promocional del descomunal éxito que fue Spider-Man: sin camino a casa, film que los tiene a ambos como protagonistas. En la velada, se mostraron juntos, sonrientes y muy cerca, sin demasiados preámbulos.

Tom Holland y Zendaya en la premiere de Spider-Man: Far From Home, en 2019 Grosby Group

Mientras comenzaban a mostrarse en público como novios, la pareja en privado avanzó a pasos agigantados: por aquel entonces compraron su primera casa juntos, su lugar en el mundo. La noticia la comunicó un medio inglés que brindó precisiones sobre el “nido de amor” de la pareja: una casa ubicada en el país natal de Holland, Inglaterra, más precisamente en Richmond, en el suroeste de Londres.

“Pasé los últimos seis años de mi vida dedicado a mi carrera. Quiero tomarme un descanso y poner el foco en empezar una familia y en pensar en lo que quiero por fuera de este mundo. Me encantan los niños y no veo la hora de ser papá, puedo esperar y lo voy a hacer, pero no veo la hora. Mi padre fue un gran modelo a seguir y tomé muchas cosas de él”, confesaba por aquel entonces el actor en diálogo con la revista People. Hoy, ese momento —revelaron desde el círculo íntimo de la actriz— llegó: Holland y Zendaya ya son marido y mujer.