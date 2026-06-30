Tom Holland y Messi, juntos en un divertido video del Hombre Araña

En medio del Mundial y en la previa al partido del viernes de la Selección contra Cabo Verde, Lionel Messi protagonizó un divertido video junto a Tom Holland como parte de la promoción de Spider-Man: Un nuevo día, la nueva película de Marvel que llegará a los cines de Argentina el miércoles 29 de julio.

“Promo con la cabra. ¿Quién es el siguiente?“, expresó el actor británico en su cuenta de Instagram junto a las imágenes que lo muestran interactuando con uno de sus ídolos futbolísticos.

El spot comienza con Peter Parker (Holland) hablando por teléfono mientras toma un café en una tienda e interrumpe su conversación en el momento en el que un hombre ingresa al lugar y resulta ser el jugador argentino. Nervioso, se le acerca con torpeza y le dice: “Sos Messi”, a lo que el diez responde con un escueto “sí” en español (siempre en español, a lo Messi). “¿Qué estás haciendo acá“, le pregunta, y el capitán de la Selección le muestra en su celular la aplicación Spidey Tracker, que, aparentemente, sirve para localizar a Spider-Man. “¿Estás buscando a Spider-Man?“, dice Holland antes de desaparecer, para reingresar rápidamente en escena con su traje arácnido. ”¿Te gusta la altura?“, le consulta a continuación, y mientras un desconcertado Messi responde ”¿cómo?“, el superhéroe lo sorprende y lo lleva a ”volar" por los rascacielos de Nueva York.

Messi y Tom Holland para Spider-Man

El actor de 30 años, que lleva el traje de Spider-Man desde hace una década, se declaró fanático del rosarino en más de una oportunidad. Incluso, tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente en la alfombra roja previa a la ceremonia del Balón de Oro de 2021, en París, donde el británico fue uno de los invitados especiales a la gala junto a su pareja y compañera de elenco, Zendaya. De hecho, en ese momento se hizo viral la reacción del actor cuando logró estrechar su mano con la del futbolista. “Cuando fuimos al Balón de Oro y conocimos a Messi fue una locura, fue una locura”, dijo tiempo después en una entrevista con Zendaya.

Recientemente, Holland volvió a referirse a su admiración por el jugador del Inter Miami, a quien fue a ver al Nu Stadium el pasado 24 de mayo. Consultado sobre qué futbolista le gustaría interpretar en pantalla, el protagonista de Uncharted sostuvo: “Quizás, a Messi, sería divertido. No sé español, pero puedo aprender”.

Semanas atrás también se viralizó un video suyo elogiando a otro jugador argentino. Durante la promoción en España de la cuarta película del Hombre Araña que lo tiene al frente, Holland habló de Julián Álvarez, popularmente apodado “la araña”. “¡Sería un gran Spider-Man!“, dijo cuando una periodista de DAZN le preguntó qué jugador cree que podría ponerse en la piel del superhéroe. “Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, agregó.

Tom Holland saludó a Julián Álvarez

Su boda secreta

Mientras se encuentran en plena promoción de Spider-Man: Un nuevo día, Tom Holland y Zendaya se animaron a abrir un poco más las puertas de su intimidad y, “a su manera”, el actor confirmó que habían dado el “sí, quiero”, poniendo fin a meses de especulaciones sobre su paso por el altar.

La pareja en la avant-première de su película en Roma Alessandra Tarantino - AP

Entrevistado por la revista Esquire, dio a entender que el enlace finalmente había ocurrido. Sus declaraciones se dieron en el marco de una charla por las fotos realizadas con Inteligencia Artificial que lo mostraban con una botella de champagne y su “esposa” en medio de un brindis en el Lago de Como. El británico contó que, al verlas, su abuela pensó que no había sido invitada a la boda. Declaración que le dio pie al periodista de la publicación para saber si esa confusión se había repetido con otros familiares. “No, porque todos estaban ahí”, respondió sorpresivamente el actor, confirmando por primera vez los rumores. “Eso es todo lo que van a obtener sobre ese tema”, advirtió minutos después, dejando en claro que no iba a dar más detalles al respecto.