Zendaya niega la boda con Tom Holland y le echa la culpa a la IA por el rumor

Zendaya contó que varias personas de su círculo cercano fueron engañadas por imágenes virales creadas con inteligencia artificial que supuestamente mostraban su boda con Tom Holland.

Durante su visita a Jimmy Kimmel Live, la protagonista de Dune reveló que incluso conocidos suyos llegaron a molestarse por no haber sido invitados al supuesto enlace. El conductor mencionó que las fotos causaron furor en internet y que lucían “muy realistas”.

La actriz explicó entre risas que muchos cayeron en la confusión: “Me encontré con gente que me decía: ‘¡Las fotos de tu boda son hermosas!’, y yo tenía que aclararles: ‘Son hechas con IA’”.

La ceremonia de boda de Tom Holland y Zendaya.

Estuvieron Robert Downye Jr., Jake Gyllenhaal, Tobey Maguire, Andre Garfield, etc.

Que preciosidad de fotos, son increíbles, me encantan. 😍 pic.twitter.com/dyxoXkSspx — JuviCinefilo (@JuviCinefilo) March 4, 2026

Las imágenes fueron creadas por Juan Regueira Rodríguez -aunque circularon muchas más-, quien se presenta como creador digital. Las publicó el 3 de marzo y rápidamente se hicieron virales, acumulando cerca de 12 millones de “me gusta” y más de 17 mil comentarios.

En la misma entrevista, Zendaya también habló sobre Spider-Man: Brand New Day, película que se estrenará el 31 de julio y en la que comparte créditos con Holland. Señaló que se siente muy positiva respecto al proyecto y destacó lo importante que ha sido la saga en sus vidas: “Es una parte clave de nuestra historia, crecimos haciendo estas películas. Es un privilegio formar parte de ellas y sé que Tom se toma muy en serio su papel y quiere hacerlo bien”, expresó.

Zendaya y Tom Holland

El romance entre Zendaya y Tom Holland comenzó de forma gradual, tras conocerse en el rodaje de Spider-Man: Homecoming, en 2016. Al inicio, su relación era únicamente profesional y de amistad. Durante la promoción de la película en 2017, ya existían rumores de un posible noviazgo por la cercanía que mostraban, pero ambos lo negaron y aseguraron que solo eran buenos amigos.

Con el paso de los años, mantuvieron ese vínculo cercano mientras trabajaban juntos en otras entregas de Spider-Man. No fue hasta julio de 2021 que su relación se confirmó públicamente, luego de que fueran fotografiados besándose dentro de un automóvil en Los Ángeles.

Zendaya y Tom Holland asisten a un photocall de "Spiderman: No Way Home" el 5 de diciembre de 2021 en Londres, Inglaterra Karwai Tang - WireImage

A partir de entonces, han sido más abiertos sobre su relación, aunque siguen manteniendo gran parte de su vida privada lejos del foco mediático. Su historia, en esencia, pasó de una amistad construida en el set a una relación sentimental que se consolidó con el tiempo.