Zendaya y Tom Holland: el amor bajo perfil que comenzó en el set de Spiderman y terminó en una boda secreta

Cynthia Caccia 24 de junio de 2026 06:00 9 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Personajes

Mientras se encuentran en plena promoción de Spider-Man: Un nuevo día, Tom Holland y Zendaya se animaron a abrir un poco más las puertas de su intimidad y, sobre todo, de su relación, esa que ya está por cumplir una década. En las últimas horas, fue el actor quien confirmó “a su manera” que habían pasado por el altar, Así, terminó con meses de especulaciones.

Lo cierto es que lo que empezó como una amistad nacida en el universo de Marvel terminó convirtiéndose en uno de los romances más sólidos, admirados y misteriosos de Hollywood. Sin embargo, esta pareja -apodada por los fans como “Tomdaya”- hizo todo lo posible para mantener su relación lejos de los flashes. “Nuestra relación es algo de lo que somos increíblemente protectores y que queremos mantener lo más sagrado posible. No creemos que se lo debamos a nadie, es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras”, expresó el británico en una nota con The Hollywood Reporter.

Zendaya y Tom Holland confirmaron su relación en 2021. Tres años después se comprometieron y este año enfrentaron rumores de casamiento Gareth Cattermole - Getty Images Europe

Algo con lo que su “chica” parece estar totalmente de acuerdo. “Acepto que algunas partes de mi vida serán públicas. No puedo dejar de ser yo misma, vivir mi vida y amar a la persona que amo, pero también tengo control sobre lo que decido compartir. Se trata de proteger la paz y dejar que las cosas sean mías, pero sin tener miedo de existir. No podés esconderte, eso tampoco es agradable. Ahora más que nunca, estoy lidiando con esto”, explicó Zendaya en diálogo con Elle USA hace un tiempo.

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2016: el año en que ella cayó en sus redes

Esta historia de amor comenzó en 2016, cuando ambos fueron elegidos para protagonizar Spider-Man: De regreso a casa. Mientras él se puso en la piel de Peter Parker, a ella le tocó interpretar a Michelle “MJ” Jones, quien finalmente se convierte en el interés amoroso del superhéroe en la secuela de 2019 y en Spider-Man: Sin camino a casa, de 2021.

Zendaya y Tom Holland en una escena de la película Spider-Man: Sin camino a casa

Fue en el set y durante la gira promocional de la película que los actores desarrollaron un vínculo muy cercano. “Somos como mejores amigos. Ella es tan genial e increíble”, dijo por aquel entonces Holland en una entrevista con People. De hecho, el intérprete del Hombre Araña reconoció que solía acudir a su compañera en busca de consejos para sobrellevar la exposición pública: “Estoy un poco preocupado por lidiar con la fama, pero Zendaya es súper famosa y ha pasado por esto, y yo solo la llamo y le digo: ‘¿Cómo me las arreglo siendo famoso?’ Estoy muy contento de tener una amiga como ella”, aseguró.

La complicidad y la química que mostraban en todas las ruedas de prensa y eventos hizo que, en 2017, comenzaran a circular rumores de romance. “Han sido súper cuidadosos para mantenerlo en privado y fuera del ojo público, pero se han ido de vacaciones juntos e intentan pasar todo el tiempo posible el uno con el otro”, decían las revistas del corazón mientras ellos lo desmentían y hasta bromeaban sobre el tema en sus redes sociales. “Esperá, esperá... mi favorito es cuando dicen que nos vamos de vacaciones juntos, ¡Ja! No he estado de vacaciones en años!”, respondía ella mientras Tom ironizaba: “¿Cuenta la gira de prensa?”.

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2019: caminos separados

Las especulaciones se acallaron cuando en 2019 Zendaya fue vista junto al actor Jacob Elordi, su compañero en la serie Euphoria, durante unas vacaciones en Grecia. Luego, algunos paseos por Nueva York (con beso incluido) volvieron a llamar la atención de los paparazzi. Holland, por su parte, anunciaba en Instagram su noviazgo con la actriz británica Nadia Parkes, con quien se mudó para pasar la pandemia de coronavirus. “Tomaron la decisión de aislarse juntos y las cosas han ido muy bien entre ellos”, dijo una fuente cercana al actor a mediados de 2020. Todo indicaba que el superhéroe y la exchica Disney ya no estaban juntos.

2021: un beso infraganti y la confirmación oficial

En julio de 2021, algunos fotógrafos captaron a Zendaya y a Holland besándose dentro de un auto mientras estaban parados en un semáforo en rojo en Los Ángeles. Si bien ninguno hizo declaraciones al respecto, las imágenes recorrieron el mundo reflotando viejos rumores. Casi acorralados, los actores decidieron blanquear su relación, aunque de una manera muy especial. Para el cumpleaños número 25 de la actriz, Tom posteó una selfie tomada durante el rodaje de Spider-Man y escribió: “Mi MJ, que tengas el más feliz de los cumpleaños. Llamame cuando estés despierta”. A lo que la cumpleañera inmediatamente respondió: “Llamo ahora”.

Esta es la foto con la que Holland le deseó un feliz cumpleaños a Zendaya confirmando lo que era un secreto a voces Instagram @tomholland2013

A partir de entonces, los actores dejaron de esconderse y comenzaron a mostrarse juntos con mayor naturalidad. Paseos callejeros, alfombras rojas, visitas al set y eventos fueron algunos lugares donde la prensa los pudo encontrar juntos. Sin embargo, ellos siempre se manejaron con cautela, preservando los aspectos más íntimos de su vínculo. “Una de las desventajas de la fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control y un momento que creés que es entre dos personas que se quieren es ahora un momento que se comparte con el resto del mundo”, expresaba el actor en una entrevista con GQ sobre las fotos de ellos dos besándose. “Esta no es mi historia. Es nuestra historia. Y hablaremos de ella cuando estemos listos para hablar de ello juntos”, enfatizó sobre su decisión de no exponer su amor.

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Aun así, nunca dejaron de apoyarse mutuamente. Ella celebró públicamente los logros de Holland con mensajes como: “Estoy tan orgullosa de vos”, mientras que él la acompañó en cada estreno y no dudó en elogiarla con emojis de fueguitos y corazones o frases como “Se ve guapísima”.

Los actores siempre mantuvieron su relación bajo un total hermetismo Backgrid/The Grosby Group

A principios de 2022, los rumores de que los tortolitos habían dado un paso más y se habían mudado juntos fueron contundentes. Mientras que el Mirror aseguraba que la pareja había comprado una casa de seis dormitorios en el Reino Unido, el New York Post informaba que habían visto una casa de cinco dormitorios en Brooklyn y que habían adoptado un Pit bull llamado Pistachio.

2024: compromiso en Navidad

A comienzos de 2025, Zendaya apareció en la alfombra roja de los Globo de Oro con un llamativo anillo de diamantes, lo que inmediatamente disparó rumores de compromiso. Poco después, fuentes cercanas a la pareja revelaron que el actor llevaba mucho tiempo planeando este momento y que lo había hecho durante la Navidad de 2024 ante los padres de la actriz. “Él siempre estuvo loco por ella. Siempre supo que ella era la indicada. Tienen algo muy especial”, le contó el allegado en cuestión a la revista People.

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Holland y Zendaya se comprometieron en la Navidad de 2024 Yui Mok - PA Wire

2026: rumores de boda secreta

Desde entonces, la pareja evitó hacer declaraciones sobre su nuevo estado civil y, mucho menos, sobre los preparativos de la boda. Sin embargo, en febrero de este año la actriz de El drama apareció con una alianza de oro en su dedo anular, lugar donde antes llevaba su anillo de compromiso. “La boda ya ocurrió. Se la perdieron”, le dijo Law Roach, el histórico estilista de la actriz a Access Hollywood en la alfombra roja de los premios SAG Actor Awards.

Las imágenes,creadas por la inteligencia artificial, que circularon de la boda de Zendaya y Tom Holland instagram

La noticia causó conmoción entre sus fanáticos. Sin embargo, ni Zendaya ni Holland confirmaron oficialmente esa versión. Hasta esta semana que el actor fue entrevistado por la revista Esquire y dio a entender que el enlace finalmente había ocurrido. Sus declaraciones se dieron en el marco de una charla por las fotos realizadas con Inteligencia Artificial que lo mostraban con una botella de champagne y su “esposa” en medio de un brindis en el Lago de Como. El británico contó que, al verlas, su abuela pensó que no había sido invitada a la boda. Declaración que le dio pie al periodista de la publicación para saber si esa confusión se había repetido con otros familiares. “No, porque todos estaban ahí”, respondió sorpresivamente el actor confirmando por primera vez los rumores. “Eso es todo lo que van a obtener sobre ese tema”, advirtió minutos después dejando en claro que no iba a dar más detalles al respecto.

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Si bien durante la entrevista no quiso ponerle rótulos a su relación, sí profundizó sobre su amor por Zendaya y el impacto positivo que la actriz tiene en su vida. “Nuestra profesión puede ponernos en situaciones muy estresantes y es muy reconfortante tener una relación que sirva como una base sólida y que pueda resistir el paso del tiempo”, explicó feliz de compartir su vida y su profesión con la estadounidense.

Holland confesó que su mujer es su mejor amiga. Por su parte, Zendaya declaró que al lado de Tom puede experimentar la verdadera sensación de calma

“Podemos apoyarnos mutuamente de maneras que solo nosotros entendemos, porque somos los únicos que sabemos realmente lo que significa vivir esta vida. Y eso es un lujo enorme, porque sinceramente no sé cómo podría tener algo parecido con otra persona”, agregó completamente enamorado. “Encontré a mi persona. Es mi mejor amiga y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella. Pero además, nunca me había sentido tan acompañado ni tan seguro. Nunca. Punto”, aseguró.

Hace dos meses, había sido Zendaya la que había hablado sobre su “marido”, dedicándole unas tiernas palabras. “Nos conocimos por primera vez en una audición, así que yo estaba bastante nerviosa de todos modos, pero él me hizo sentir tranquila”, recordó en el podcast Modern Love, del New York Times dando cuenta de cómo fue este primer encuentro con el actor. Y enseguida hizo referencia a esa sensación de “verdadera calma” que experimentó al conocerlo y que sigue experimentando día a día a su lado: “Sabía que era mi persona porque no me pongo nerviosa a su lado. Me siento muy tranquila y en paz, como si pensara: ‘Oh, en realidad me pongo más nerviosa cuando estoy lejos de ti que cuando estoy contigo’”, reveló.

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La pareja durante unas vacaciones en Venecia, en 2023 Backgrid UK/The Grosby Group