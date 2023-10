escuchar

Tom Selleck, uno de los rostros más icónicos de la televisión de la década del 80 y portador de un icónico bigote que se convirtió en una marca en sus personajes, reapareció tras un largo tiempo alejado de la exposición pública. El actor fue visto por California y un detalle en su aspecto físico llamó la atención.

El veterano intérprete de 78 años lució irreconocible al ser visto en una salida por el Valle de San Fernando, en California, semanas atrás. Según recogen medios estadounidenses como Page Six, la estrella de Hollywood dejó crecer su barba y se mostró desalineado.

El actor, que se hizo famoso con su papel destacado en la serie Magnum P.I., caminó por la calle vestido con remera y pantalones cortos y con una espesa barba blanca a la vista. La estrella de Blue Bloods parece haber abandonado así por un rato su fama de galán mientras aparentemente realizaba algunos mandados por el barrio.

Tom Selleck, de 78 años, luce casi irreconocible en una rara salida pública con una barba prominente que disfraza su característico bigote Grosby Group - Coleman Rayner/The Grosby Group

Cabe recordar que hace años, Selleck jugó por un rato a modificar su bigote en el marco de una entrevista que concedió a Conan O’Brian, durante la cual ambos conversaron sobre algunos de los estrenos que tenían por entonces al actor como protagonista. En medio del encuentro, la conversación dio un giro inesperado cuando la estrella aceptó afeitarse parte de su característico bigote frente a cámara.

El episodio se dio cuando el anfitrión y su entrevistado comentaban que el actor había destacado en papeles tanto con su bigote como sin él. Por ello, Selleck pasó a la acción y recortó la mitad del vello ante la mirada atónita del presentador.

El artista ha lucido su famoso bigote durante años, desde sus primeros proyectos en los años 60 hasta producciones como Tres hombres y una pequeña dama, Las Vegas, su paso por Friends -donde interpretó al doctor Richard Burke, el novio de Monica Geller (Courteney Cox)- y su último trabajo de varios años en la serie Blue Bloods

A lo largo de las décadas, Selleck supo cultivar un bajo perfil y llegó a alejarse de los flashes y las alfombras rojas para dedicarse a otra de sus pasiones: la agricultura . Casado desde hace más de 35 años con la actriz inglesa Jillie Mack, de 65, el actor es padre de Hannah, de 34 años. Fue justamente cuando nació su hija que decidió abandonar la ciudad e instalarse en el campo. Allí, comenzó a incursionar en las actividades campestres, dedicándose al cultivo de paltas. Esta afición también le ha traído algunos problemas con la ley luego de que él y su esposa fueran demandados por robar agua de la red pública con un camión para poder regar sus cultivos (cosa que se encargó de desmentir y explicar en su propia cuenta de Instagram).

Tom Selleck, en la serie Magnum P.I.

Lejos de jubilarse, Selleck sigue actuando y elige cuidadosamente los proyectos de los que participa. “No tengo quejas con respecto a mi carrera. Podría haber hecho más películas, pero muchos de los papeles que me ofrecen no me interesan. Unos parecen personajes de historieta; otros son tan secundarios que parece que sólo quisieran usar mi nombre para la cartelera“, expresó tiempo atrás haciendo valer sus más de 50 años de trayectoria.

El actor protagoniza ahora su decimotercera temporada del drama policial Blue Bloods, en el que interpreta al jefe de la policía de Nueva York, Frank Reagan, junto a Donnie Wahlberg y Bridget Moynahan. Selleck participa del drama de CBS desde 2010 y tiene más de 250 episodios en su haber. Además, este año, la ficción logró reunir a la estrella con su ex coprotagonista de Magnum P.I., Larry Manetti, mientras este último filmaba una aparición especial en la serie el pasado febrero.

