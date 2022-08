Top Gun: Maverick: cómo fue el emotivo momento en el que Val Kilmer vio por primera vez su gran escena

Top Gun: Maverick es indudablemente uno de los mayores éxito cinematográficos del año. La secuela de Top Gun, se convirtió en un hit entre el público amante del film original, y entre una generación más joven de cinéfilos. En el marco de la nueva historia, una de las escenas más aplaudidas es la que presenta a Val Kilmer, retomando su papel como Iceman. Y según revelaron, para el actor supuso una gran emoción trabajar nuevamente en ese papel.

En una reciente entrevista, el director del largometraje, Joseph Kosinski, confesó lo conmovido que se mostró Val Kilmer cuando tuvo la posibilidad de ver esa emblemática escena, que compartió con Tom Cruise. En una nota con The Hollywood Reporter, el realizador se refirió a la preparación de ese momento en la sala de edición, y contó: “Desde luego que todos estábamos muy nerviosos de mostrarle esa escena a él, porque realmente queríamos que le gustara. Y su reacción fue hermosa. Estaba tan feliz y tan movilizado por lo que vio, que nos hizo sentir a todos realmente bien, y con el sentimiento de que habíamos acertado”.

Val Kilmer GROSBY GROUP

Para Val Kilmer, su vuelta a ese personaje tuvo un sabor a justicia, a un regresar a las raíces del mundo que le dio prestigio y popularidad. Desde hace varios años, el actor padece las secuelas de un cáncer de garganta. En 2014, mientras se encontraba alojado en la casa de huéspedes de Cher -con quien estuvo en pareja entre 1982 y 1984, un vínculo que luego dio paso a una profunda amistad-, el actor contó: “De golpe, me desperté vomitando sangre por toda la cama, parecía una escena sacada de El padrino”. Durante ese período, Kilmer se sometió a una traqueotomía y varias intervenciones para combatir lo que se diagnosticó como un cáncer de garganta.

Val Kilmer archivo - VKIL_SDR_LEGAL_RANGE_TEXTLESS.mo

En ese momento, si bien la intención de Kilmer era mantener en secreto su enfermedad, en una conferencia de prensa Michael Douglas filtró accidentalmente el tema cuando comentó: “Val es un hombre maravilloso, que está luchando con exactamente lo mismo que me sucedió a mí, pero la situación no luce bien en su caso”. Kilmer negó que eso fuera cierto, pero en el 2017, anunció que efectivamente sí padecía cáncer de garganta. Poco tiempo después, comunicó que estaba curado, pero que el tratamiento recibido lo dejó con serias dificultades para hablar. A partir de ese momento, él comenzó diversos tratamientos e incansablemente buscó no perder presencia en la pantalla. En agosto del 2021, el estreno del documental Val, supuso un honesto acercamiento al actor, y a esa enfermedad que es apenas un rasgo más, dentro de una vida llena de grandes anécdotas profesionales y de proyectos personales.

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Tom Cruise interpreta al capitán Pete "Maverick" Mitchell en una escena de "Top Gun: Maverick". La viuda y el hijo del hombre que escribió el artículo de 1983 que inspiró la original "Top Gun" demandaron a Paramount Pictures por su secuela, "Top Gun: Maverick". (Paramount Pictures vía AP)

Por otra parte, Top Gun: Maverick no deja de batir récords. A comienzos del mes de agosto, se informó que la película continúa en cartelera como una de las más convocantes, aunque su estreno se haya realizado a finales de mes de mayo, antes de varios platos fuertes, como Thor: Amor y Trueno, o la última entrega de Jurassic Park. Según los números oficiales publicados por Box Office Mojo, el sitio que informa la venta de entradas a nivel nacional e internacional, el film de Cruise logró superar los 662 millones de dólares, en Estados Unidos. Con ese número, se ubicó en el séptimo puesto de las más vistas en su país de origen y desbancó ni más ni menos que a Titanic, uno de los imbatibles del Top Ten.