Val Kilmer y Cher: la historia de amor que superó los prejuicios de Hollywood y una dura noticia que shockeó a ambos

El actor y la cantante se enamoraron a comienzos de los 80 y vivieron de manera intensa un vínculo que luego se transformó en una incondicional amistad

El frenesí empezó en los 80. Cher venía de atravesar dos divorcios que generaron ruido mediático por entonces. El primero, del músico Sonny Bono, con quien además había forjado un icónico dueto que marcaría a fuego a toda una generación de artistas. El segundo matrimonio al que también le puso punto final fue al que formó con otro músico, Gregg Allman, y que duró apenas tres años. En 1978, cuando esa relación se disolvió, la cantante y actriz estaba iniciando su camino en la industria cinematográfica, convirtiéndose así en una de las pioneras a la hora de romper los prejuicios que se tiene respecto al salto que dan los músicos al mundo del cine .

El salto de Cher fue realmente inspirador e incluyó una seguidilla de interpretaciones extraordinarias en films como Silkwood, de Mike Nichols, Máscara, de Peter Bogdanovich, Las brujas de Eastwick, de George Miller, y Hechizo de luna, de Norman Jewison, por la que obtuvo el codiciado premio Oscar.

Val Kilmer y Cher, de paseo por Los Ángeles en 1984 Barry King - WireImage

En esa misma época en la que logró ser considerada una actriz versátil que ya no necesitaba la aprobación de una industria que antes la observaba con cierto recelo, Cher conoció a un actor 13 años menor que ella que concentraba gran parte de la atención de la prensa por su coprotagónico en Top Gun: el galán Val Kilmer . Si bien ambos se mostraban en diversos eventos, incluidos los premios Oscar, el vínculo se desarrolló sin que ellos lo expusieran demasiado. Hace dos años, en cambio, fue la multifacética artista la que recordó la relación asegurando que estaba “locamente enamorada” del actor de The Doors, pero hizo una salvedad: “En las primeras citas pensé que estaba loco, una vez me llevó a ver una obra muy rara, una puesta teatral japonesa de Macbeth y yo no sabía qué estaba sucediendo, pensé que todo se iba a terminar rápido” .

El cumpleaños en el que se produjo el flechazo

Los actores se conocieron en un cumpleaños de la diva de la música Images Press - Archive Photos

Un 20 de mayo, Cher estaba celebrando un nuevo cumpleaños y Kilmer asistió acompañado de un amigo en común que estaba convencido de que iban a llevarse bien. Según la actriz y cantante, esa química instantánea no se produjo con tan solo mirarse: su conexión comenzó en el plano intelectual y se mantuvo unos meses en el terreno de la amistad. “Nos hicimos amigos de inmediato, no reíamos de las mismas cosas todo el tiempo, nos atraían las mismas cosas, el hacernos reír mutuamente fue un factor clave en nuestro vínculo”, compartió la artista en diálogo con revista People y añadió que valoraban tanto lo que tenían, que no querían llevarlo a otro nivel. En cierto modo, habían gestado una relación platónica. “Él dormía en mi casa y yo en la suya, pero no pasaba nada, estuvimos un largo tiempo afianzando lo que teníamos de ese modo”, evocó la actriz y cantante. De todas formas, no negó que en ese período estuvieran enamorados, más bien lo opuesto, había una reticencia a ponerse en pareja que se disipó cuando advirtieron que ya no podían disimular su anhelo de estar juntos.

Cuando efectivamente se pusieron de novios, ambos temían estar sujetos a prejuicios de la industria y, por un tiempo, así fue. La diferencia de edad era remarcada constantemente cuando se aludía a su relación, pero Cher aseguró que el panorama era diferente puertas para adentro y que Kilmer fue una figura clave en su vida cuando le cambió la perspectiva respecto a cómo aprehender el placer. “ Él era joven y estaba en un momento muy álgido de su carrera, yo estaba en mis 30. En esa época de Hollywood, esa brecha era un tópico al que se le daba demasiada importancia, pero con Val lo vivíamos de otra manera. Haber estado con él me generó seguridad, autoestima, sentía que a una persona joven no le intimidaba estar con una mujer más grande, el problema surgía de otro lugar: de los hombres más grandes que criticaban lo que estábamos viviendo, no les gustaba ver esa disparidad ”, remarcó la artista quien, fiel a su estilo, intentó no hacerse eco de lo que se comentaba sobre ellos y disfrutar de lo que tenía con Kilmer, incluso llevando la relación un paso más allá.

De la unión al quiebre

Val Kilmer junto a Cher y uno de sus hijos, Elijah Ron Galella - Ron Galella Collection

Cuando estuvo segura de que su vínculo con Kilmer estaba más que consolidado, le presentó a sus dos hijos, Chaz Bono y Elijah Allman. Así, la estrella demostraba que no solo estaba en una relación en la que la diferencia de edad no era relevante (el año pasado confirmó su noviazgo con un productor 40 años menor que ella), sino que además se encontraba apostando por un futuro. De acuerdo a lo que se informaba en esa época, a Kilmer se lo veía sumamente integrado a la dinámica familiar de su novia, pasaban las fiestas juntos y sus hijos estaban muy felices con la presencia del actor en su hogar. “A veces compraba un montón de cosas para sentarse con ellos y hacer manualidades, Val era una persona encantadora con Chaz y Elijah”, enfatizó Cher.

A pesar de la estabilidad que habían conseguido, paulatinamente la relación empezó a desgastarse cuando la artista notó que Kilmer tenía una personalidad avasallante y, en ese punto, eran extremadamente parecidos. A fin de cuentas, la artista puso en palabras una frase emblemática cuando contó qué le dijo a su madre cuando ella le aconsejó casarse “con un hombre rico”: “Le dije: ‘Mamá, yo soy un hombre rico’”. El futuro personal y profesional de Cher estuvo siempre atravesado por esa postura y el choque con Kilmer provino del mismo punto. “La pasábamos increíble juntos, pero después estaban los momentos en los que ninguno de los dos quería renunciar a lo que tenía, y en ese aspecto empezamos a transitar nuestros caminos de manera individual ”, explicó la actriz respecto a la ruptura. Al poco tiempo de la misma, el actor se casaría con la actriz británica Joanne Whalley en 1988, de quien se divorció en 1996.

La pareja se separó a fines de los 80, pero la amistad perdura hasta el día de hoy Ron Galella - Ron Galella Collection

Cuando Val recordó el inicio de su relación con Cher, admitió que él mismo tenía prejuicios sobre una mujer que permanecería en su vida por mucho tiempo más, especialmente en los momentos adversos. “ La veía como a un personaje menos que fascinante salido de las revistas de chismes. No estaba motivado en conocerla porque simplemente estaba seguro de que no teníamos nada en común ”, expresó. La artista, en cambio, no tenía esos prejuicios y fue muy clara cuando detalló lo que sintió cuando finalmente se besó con el actor tras meses de amistad. “Pensé que mi cabeza saldría disparada de mi cuerpo. Tuve que recuperar el aliento”, declaró. “Él era distinto a todos. Era exasperante e histérico. Emocionante y divertido. Y no hace lo que hacen los demás. Por ejemplo, Val no quería gritar ‘Cher’, y yo no quería gritar ‘Val’. También nos llamábamos Valus Maximus y Cherus Reprimandu”, sumó entre risas la diva de la música.

La enfermedad de Val Kilmer, un duro golpe

Cuando Val Kilmer fue diagnosticado con cáncer, Cher lo recibió en su casa en los momentos más duros del tratamiento Ron Galella - Ron Galella Collection

En 2015, cuando el actor fue diagnosticado con cáncer de garganta, vivió la noticia como un shock que alteró indefectiblemente su vida y una de las primeras personas en las que quiso apoyarse fue precisamente en Cher , quien también experimentó una profunda angustia al escuchar a su expareja narrarle lo que le estaba sucediendo. Como en los viejos tiempos, la cantante decidió invitarlo a su casa cuando lo veía decaído y sin fuerzas. “Cher intervino y dio un paso al frente”, relató el actor con bienvenida candidez en sus memorias, I’m Your Huckleberry. El episodio que condujo al actor a convivir con su expareja fue compartido, con su aval, por la propia Cher.

“En medio de una recaída, él no paraba de toser sangre y llamamos a los paramédicos. Cuando aparecieron, me miró y los dos sabíamos lo que estábamos pensando”. El actor, por su parte, también recordó ese momento tan difícil: “Incluso dentro de mi condición tan grave, la vi escaneando al paramédico, que era como Gregory Peck, increíblemente guapo. A pesar de que estaba cubierto de sangre, atrapé su mirada y moví mis cejas como Groucho Marx. Cher se avergonzó de que la descubriera, pero luego no pudo evitar reírse a carcajadas por la audacia”.

De esta manera, los actores demostraron que ese comienzo del vínculo, cuando afianzaron su amistad, fue significativo para este presente en el que se acompañan mutuamente en el dolor, pero también en los logros, en los instantes placenteros. “Val es un artista, puede ser un poco caprichoso por momentos, pero lo perdonás al instante. Le perdonás cualquier traspié. Cuando éramos novios y yo me enojaba por algo, igual no era algo negativo, todo lo que vivimos fue felicidad pura. Si él me llamaba, no importaba el lugar en el que yo estuviese, siempre iba a dejar todo para estar a su lado, no sé cómo permanecimos amigos después de la ruptura, supongo que simplemente lo hicimos naturalmente, no fue un esfuerzo ”, rememoró ella.

La incondicionalidad de Cher conmueve al actor hasta el día de hoy y la forma en la que habla de su expareja es simple y poderosa al mismo tiempo: “Una vez que ella se abre paso dentro de tu cabeza y tu corazón, nunca se va”.