Tom Cruise reveló cómo fue su reencuentro con Val Kilmer en el set de Top Gun Maverick: “Fue muy emotivo”

Al llegar a las pantallas de cine hace menos de un año, Top Gun: Maverick se convirtió en uno de los primeros grandes éxitos de postpandemia. La secuela protagonizada por Tom Cruise marcó un hito en un momento difícil en el que la industria necesitaba de tanques para convocar masivamente al público. Pese al tiempo transcurrido, la realización deja aún historias que conectan con el público. Por caso, Cruise contó recientemente cuál una de las instancias más emotivas que lo marcó en el rodaje.

Val Kilmer regresó como Iceman en Top Gun: Maverick, pero con la ayuda de la inteligencia artificial para recuperar su voz en la película

En diálogo con Jimmy Kimmel, en el marco de su Late Night, Cruise reveló lo mucho que se emocionó cuando tuvo la posibilidad de volver a compartir pantalla con Val Kilmer, quien había pausado sus proyectos después de ser diagnosticado con un cáncer de garganta que afectó notablemente su habla. Sin embargo, la producción de Top Gun: Maverick logró una breve aparición de su colega en la piel de Iceman, en una escena que emocionó dentro y fuera de la pantalla, y que representó un desafío tecnológico.

“Solo quiero decir que ese fue un momento muy emotivo”, expresó Cruise. Y destacó: “Yo conozco a Val desde hace décadas. Se trata de un actor tan poderoso, que instantáneamente pudo convertirse en ese personaje una vez más. Lo miraba y era Iceman. Me puse a llorar. Fue muy emotivo. Es un actor tan brillante, yo amo su forma de trabajar”.

Los récords de Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick creció en el boca a boca y millones de espectadores alrededor del mundo vieron (algunos por segunda vez) la épica del carismático grupo de aviadores. Según los números oficiales publicados por Box Office Mojo -el sitio que informa la venta de entradas a nivel nacional e internacional- el film logró en agosto de 2022 superar los 662 millones de dólares, en Estados Unidos. Con ese número, la película se ubicó en el séptimo puesto entre la más vistas en su país de origen y desbancó ni más ni menos que a Titanic, uno de los imbatibles del Top Ten.

El largometraje de acción no solamente fue un tanque en términos de taquilla, sino también en lo referido a su valor cinematográfico. En la gran mayoría de los casos, Top Gun: Maverick recibió críticas positivas por parte de los especialistas, pero sin lugar a dudas, fue Quentin Tarantino quien le dedicó los elogios más entusiastas. El realizador de Tiempos violentos sorprendió cuando celebró la relevancia de este film en el mercado cinematográfico actual. “Normalmente no hablo mucho de las nuevas películas que salen, porque si lo hago me veo obligado a decir cosas buenas, sino parece que estoy criticando a alguien y no quiero hacer eso. Pero en este caso puedo decir que me encanta Top Gun: Maverick, me pareció fantástica”, expresó.

La dura enfermedad de Val Kilmer

Val Kilmer GROSBY GROUP

En 2015, Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta. “Un día me desperté vomitando sangre por toda la cama, parecía una escena sacada de El padrino”, contó en alguna oportunidad.

Al poco tiempo, el actor se sometió a una traqueotomía, entre otras intervenciones para combatir la enfermedad. Si bien su intención era mantener en secreto su cuadro, Michael Douglas filtró accidentalmente el dato en una conferencia de prensa. “Val es un hombre maravilloso, que está luchando exactamente contra lo mismo que me sucedió a mí, pero la situación no luce bien en su caso”. Kilmer negó en primera instancia que eso fuera cierto, aunque en 2017 reconoció que efectivamente padecía cáncer de garganta. Poco después comunicó que estaba curado, aunque señaló que el tratamiento le dejó con serias dificultades para hablar.

